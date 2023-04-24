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  •   En Dipten Alıp En Tepeden Satmıştı! Son Rallinin Efsane İsmi Bitcoin’de Bu 2 Seviyeye Kilitlendi!

En Dipten Alıp En Tepeden Satmıştı! Son Rallinin Efsane İsmi Bitcoin’de Bu 2 Seviyeye Kilitlendi!

11:45
24 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yılın başından bu yanan kripto para piyasası genelindeki yükselişi ustalıkla yöneten ve son ralli öncesi en dipten Bitcoin (BTC) alıp en tepeden satan DonAlt, en büyük kripto para Bitcoin’de yeniden alım yapmak için beklediği seviyeleri işaretledi. İşte o seviyeler.

Ya 20 Bin Dolar Ya da 30 Bin Dolar Üstü

Anonim kripto para analisti DonAlt, BTC’nin kilit seviyeler arasında işlem gördüğüne inandığını belirterek şimdilik sadece izlemekle yetindiğini söyledi. Kripto para analisti, yeniden BTC biriktirmeden önce 30 bin doların geri kazanılmasını ya da 20 bin dolara kadar bir düzeltme olmasını beklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Benim için genel plan şu: Eğer 30 bin doları geri almayı başarırsak yaklaşık 30 bin 200 dolardan sattığım BTC‘yi geri almak. Eğer 20 bin doları tekrar test edersek sattığım BTC’yi geri almak. Bu ikisinin arasında ise sakince beklemek.

DonAlt ayrıca hem BTC boğalarının hem de ayılarının ortaya net bir trend koymadan önce Bitcoin’in birkaç aylık bir düşüşten geçmesin ihtimalinin yüksek olduğu konusunda kripto para yatırımcılarını uyararak şunları söyledi:

Maksimum acı tüm piyasalarda yatay seyrediyor. Her yerde çok fazla spekülatör var, onların kanını akıtmak, tekrar normal işler bulmalarını sağlamak gerekiyor. Benim gibi insanları internette önemsiz hale getirmelisiniz. Göreceksiniz, sonra fiyat yeniden yukarı gidecek.

Bitcoin’de Yeni Dip Beklemiyor

Ünlü kripto para analisti Bitcoin’in 30 bin doların altında olduğu sürece geniş bir aralıkta işlem göreceğini düşünse de BTC’nin ayı piyasasının en düşük seviyesi olan 15 bin 700 doların altına ineceğine inanmadığını ise “Tekrar yeni dipler görmeyeceğimizi söyledim.” şeklinde açıkladı.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler, en büyük kripto para Bitcoin‘in gün içinde kaydettiği yüzde 1,51 düşüşle 27 bin 299 dolardan işlem gördüğünü gösteriyor.

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