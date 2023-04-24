Dünya Ekonomik Forumu (WEF), doğal gaz kullanılarak yapılan Bitcoin (BTC) madenciliğinin ekonomik ve çevresel faydalarını kabul ederek aykırı bir çıkış yaptı.

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Dünya Ekonomik Forumu (WEF), doğal gaz kullanılarak yapılan Bitcoin (BTC) madenciliğinin ekonomik ve çevresel faydalarını kabul ederek aykırı bir çıkış yaptı.

WEF’ten Aykırı Bitcoin Paylaşımı

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), yüksek enerji tüketimi nedeniyle kripto paraları hedef alan açıklamalarının ardından kripto para piyasasının ve madenciliğinin bazı yönlerini desteklemeye başladı. Bitcoin madenciliğinin ekonomik ve çevresel faydalarını kabul eden WEF, BTC madenciliğinin savunucusu haline geldi.

WEF tarafından kısa süre önce paylaşılan bir videoda, Crusoe Energy gibi bazı kripto para madencilerinin petrol ve gaz şirketlerinin çevreyi etkileyen atık ve emisyonları azaltmasına nasıl yardımcı olabileceğini paylaştı.

Crusoe Energy CEO’su Chase Lochmiller, videoda yaptığı değerlendirmede şirketin enerji operasyonlarından kaynaklanan fazla doğal gazı veri merkezlerine ve kriptopara madenciliği operasyonlarına güç sağlamak için nasıl kullandıklarını açıklıyor. Crusoe, petrol sahalarından ve depolama alanlarından kaynaklanan doğal gaz alevlenmesini ortadan kaldırmak için “Dijital Alev Azaltma” teknolojisini kullanıyor:

Bunu yaparak, yalnızca geçmişte boşa harcanan bu enerji kaynağından büyük bir emisyon azaltımı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bu başka türlü karaya oturmuş enerji biçiminden yararlanarak ultra düşük maliyetli bilgi işlem altyapısı da üretebiliyoruz.

Crusoe, veri merkezlerini atık enerji kaynaklarının bulunduğu yerlere taşıyabilir ve merkezlere güç sağlamak için atık metan akışlarını kullanabilir. Bu da metan emisyonlarının çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor ve bilgisayar kullanımını daha enerji verimli hale getiriyor.

WEF’in Video Paylaşımı Kripto Para Dünyasının Gündemine Oturdu

Kripto para dünyası, kripto para madencilerinden veri merkezleri olarak bahseden WEF’in Bitcoin madenciliğinin ekonomik ve çevresel faydalarına bakış açısını takdir ederek harekete geçti. En güçlü Bitcoin savunucularından olan MicroStrategy’nin icra kurulu başkanı Michael Saylor, WEF’in Bitcoin madenciliğinin çevresel faydalarını kabul ettiğini belirtti.

Kripto para dünyası, madencilik şirketleri yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtiği için kripto para madenciliği ve Bitcoin madenciliğinin artık daha enerji verimli olduğunu ve süreci sürdürülebilir hale getirdiğini iddia ediyor.