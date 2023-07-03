Okuma Süresi: 2 Dakika

Deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanan Traderwagon, Türkiye’ye özel bir copy trade yarışması başlatıyor.

Yarışmanın Detayları

3 – 12 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlikte, TraderWagon‘da Trade’i kopyalayan kişiler 4.000 dolarlık ödülü paylaşacak. Yapılan açıklamalara göre yarışmaya yeni, etkin olmayan ve mevcut kopya traderlarının tümü katılabilir. Yarışmalarda ödül detaylarının şu şekilde olacağı belirtiliyor.

2.000 Dolarlık Geri Dönüş Ödülü: Geri gelen ve en az 100 dolar işlem hacmiyle alım satımları kopyalayan rasgele etkin olmayan 400 kullanıcının her biri 5 dolar kazanacak

1.500 Dolarlık Hoş Geldiniz Ödülü: İlk kopya ticaretini yapan rastgele 300 yeni kullanıcıdan her biri 5 dolar kazanacak.

500 Dolarlık Yıldız Yatırımcı Ödülü: İşlem Hacmine göre ilk 25 kullanıcının her biri 20 dolar kazanacak.

Yarışmaya katılmak için katılımcıların öncelikle Traderwagon’a üye olması gerekiyor. Bu linkten TraderWagon’a üye olursanız hayat boyu geçerli indirimden faydalanabilirsiniz. Daha sonra bu formu doldurmanız ve Traderwagon Telegram sayfasına üye olmanız gerekiyor.

Traderwagon Nedir?

TraderWagon, deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanabilir. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanıyan bir platform olarak karşınıza çıkıyor.

TraderWagon, kullanıcıların Social Trading yapmasına olanak tanır. Social Trading fikri aslında basit: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalamak. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Bunlara ek olarak Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden gösteriyor.