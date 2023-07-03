Deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanan Traderwagon, Türkiye’ye özel bir copy trade yarışması başlatıyor.
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3 – 12 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlikte, TraderWagon‘da Trade’i kopyalayan kişiler 4.000 dolarlık ödülü paylaşacak. Yapılan açıklamalara göre yarışmaya yeni, etkin olmayan ve mevcut kopya traderlarının tümü katılabilir. Yarışmalarda ödül detaylarının şu şekilde olacağı belirtiliyor.
Yarışmaya katılmak için katılımcıların öncelikle Traderwagon’a üye olması gerekiyor. Bu linkten TraderWagon’a üye olursanız hayat boyu geçerli indirimden faydalanabilirsiniz. Daha sonra bu formu doldurmanız ve Traderwagon Telegram sayfasına üye olmanız gerekiyor.
TraderWagon, deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanabilir. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanıyan bir platform olarak karşınıza çıkıyor.
TraderWagon, kullanıcıların Social Trading yapmasına olanak tanır. Social Trading fikri aslında basit: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalamak. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Bunlara ek olarak Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden gösteriyor.