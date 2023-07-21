  • CoinTürk
  •   Traderwagon Trading Battle Etkinliğini Temmuz’da Yeniden Başlatıyor! 

Traderwagon Trading Battle Etkinliğini Temmuz’da Yeniden Başlatıyor! 

Özet

  • Etkinlik süreci 22 Temmuz - 31 Temmuz 23:59 UTC olacak. 
  • Etkinliğe katılmak için Traderwagon’a üye olmanız gerekiyor. 
  • TraderWagon, deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanabilir.  
13:03
21 Temmuz 2023
COINTURK Yazar: COINTURK

Deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanan Traderwagon, Trading Battle Etkinliğini Temmuz’da yeniden başlatacağını açıkladı. 

Etkinliğin Detayları 

Yapılan açıklamalara göre, etkinlik süreci 22 Temmuz – 31 Temmuz 23:59 UTC olacak ve etkinliğin toplam ödülü $12,000. Etkinlik 2 parttan oluşuyor: 

  • Part 1: Açıklamalara göre katılımcılar etkinliğe bireysel ya da takım halinde katılabilir. Son 10 günde takım PNL ve bireysel ROI sıralanacak ve her kategoride ilk 10’a girenler 12.000 dolara varan ödülleri paylaşacak. 
  • Part 2: Açıklamalara göre TraderWagon uygulamasında ilk ticareti yapan herkes $5 bonus kazanacak. İşlem hacmi sıralamasına göre top 5’teki katılımcılar sırasıyla, 250 dolar, 200 dolar, 150 dolar, 100 dolar ve 50 dolar alacak.  

Etkinliğe katılmak için Traderwagon’a üye olmanız gerekiyor. Bu link ile platforma hızlıca kayıt olabilirsiniz. Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre atılımcılar bu form aracılığıyla faaliyete kaydolmalı ve hak kazanmak için faaliyet dönemi boyunca en az 1 işlem yapmalıdır. Ayrıca uygulama etkinliği için, kullanıcıların TraderWagon uygulaması üzerinden işlem yapmaları gerekiyor. 

Traderwagon Nedir? 

TraderWagon, deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanabilir. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanıyan bir platform olarak karşımıza çıkıyor.  

TraderWagon, kullanıcıların Social Trading yapmasına olanak tanır. Social Trading fikri aslında basit: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalamak. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Bunlara ek olarak Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden gösteriyor. 

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Traderwagon Türk Kullanıcılara Özel Copy Trade Yarışması Düzenliyor! 
Traderwagon Türk Kullanıcılara Özel Copy Trade Yarışması Düzenliyor! 
Traderwagon’dan Türkiye’ye Özel Etkinlik: Copy Trade Yarışması 
Traderwagon’dan Türkiye’ye Özel Etkinlik: Copy Trade Yarışması 
Copy Trading Nedir? TraderWagon Mobil Uygulaması Nasıl Kullanılır? 
Copy Trading Nedir? TraderWagon Mobil Uygulaması Nasıl Kullanılır? 
Copy Trade Platformu TraderWagon’dan $12.000 Ödüllü Yarışma! Copy Trade Nedir? Nasıl Kazanç Sağlanır?
Copy Trade Platformu TraderWagon’dan $12.000 Ödüllü Yarışma! Copy Trade Nedir? Nasıl Kazanç Sağlanır?
Takipçilerine 30 Günde %622 Kazanç Sağladı!
Takipçilerine 30 Günde %622 Kazanç Sağladı!
Copy Trade Nasıl Yapılır? Başarılı Yatırımcıları Kopyala – Adım Adım Anlatım
Copy Trade Nasıl Yapılır? Başarılı Yatırımcıları Kopyala – Adım Adım Anlatım
Copy Trade Nedir?
Copy Trade Nedir?
Binance Copy Trade Nasıl Yapılır?
Binance Copy Trade Nasıl Yapılır?
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023