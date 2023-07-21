Deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanan Traderwagon, Trading Battle Etkinliğini Temmuz’da yeniden başlatacağını açıkladı.

Etkinliğin Detayları

Yapılan açıklamalara göre, etkinlik süreci 22 Temmuz – 31 Temmuz 23:59 UTC olacak ve etkinliğin toplam ödülü $12,000. Etkinlik 2 parttan oluşuyor:

Part 1: Açıklamalara göre katılımcılar etkinliğe bireysel ya da takım halinde katılabilir. Son 10 günde takım PNL ve bireysel ROI sıralanacak ve her kategoride ilk 10’a girenler 12.000 dolara varan ödülleri paylaşacak.

Part 2: Açıklamalara göre TraderWagon uygulamasında ilk ticareti yapan herkes $5 bonus kazanacak. İşlem hacmi sıralamasına göre top 5’teki katılımcılar sırasıyla, 250 dolar, 200 dolar, 150 dolar, 100 dolar ve 50 dolar alacak.

Etkinliğe katılmak için Traderwagon’a üye olmanız gerekiyor. Bu link ile platforma hızlıca kayıt olabilirsiniz. Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre atılımcılar bu form aracılığıyla faaliyete kaydolmalı ve hak kazanmak için faaliyet dönemi boyunca en az 1 işlem yapmalıdır. Ayrıca uygulama etkinliği için, kullanıcıların TraderWagon uygulaması üzerinden işlem yapmaları gerekiyor.

Traderwagon Nedir?

TraderWagon, deneyimli ve deneyimsiz yatırımcılar arasındaki boşluğu dolduran bir sosyal trading platformu olarak tanımlanabilir. Kripto ticaretinde yeniyseniz veya piyasaları izleyecek vaktiniz yoksa, TraderWagon dünyanın her yerinden en iyi yatırımcılar tarafından yapılan işlemleri keşfetmenize, takip etmenize ve kopyalamanıza olanak tanıyan bir platform olarak karşımıza çıkıyor.

TraderWagon, kullanıcıların Social Trading yapmasına olanak tanır. Social Trading fikri aslında basit: Deneyimli ve karlı yatırımcıların gerçek zamanlı kripto işlemlerini otomatik olarak kopyalamak. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görülebileceği gibi son 30 günde kazanç yüzdeleri (ROI) ve kar zarar durumu (PNL) görülebilir. Bunlara ek olarak Binance tarafından desteklenen TraderWagon platformu yatırımcıların alım-satım sonuçlarını kanıta dayalı olarak Binance desteğiyle işlem verileri üzerinden gösteriyor.