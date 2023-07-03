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Belarus İçişleri Bakanlığı, bugün bireyler arasında (eşten eşe / P2P) kripto para transferini yasaklamak için bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını duyurdu. Bakanlık, bu hamlenin suç yoluyla kazanılan paranın önüne geçilmesinde verilen mücadeleye yardımcı olacağı üzerinde duruyor.

Kripto Paralarda P2P İşlemleri Yasaklanıyor

Üzerinde çalışıldığı belirtilen yasa tasarısına onay çıkması halinde Belarus‘ta P2P işlemleri yasaklanmış olacak ve artık mümkün olmayacak ve kripto para transferleri yalnızca belirli kripto para borsaları aracılığıyla yapılabilecek. Belarus İçişleri Bakanlığı resmi duyuruyu VKontakte sosyal ağındaki resmi sayfası üzerinden yaptı.

Bu yılın başından beri kendilerini siber suçlarla mücadeleye adayan Belarus kolluk kuvvetleri, kripto para ticareti için yasadışı hizmetler sunan 27 kişiyi hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi. Bu kişilerin yasadışı yollarla yaklaşık 22 milyon Belarus rublesi kazandıkları tahmin ediliyor.

Belarus İçişleri Bakanlığı, P2P gibi hizmetlerin çalınan fonları dönüştürmek, nakde çevirmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunan diğer suçlulara transfer etmek isteyen suçlular arasında oldukça popüler olduğunu belirterek “İçişleri Bakanlığı, bireyler arasında kripto para alışverişine yönelik işlemleri yasaklayan yasal yenilikler üzerinde çalışıyor. Şeffaflık ve kontrol sağlanması için vatandaşların bu tür finansal işlemleri yalnızca Belarus Yüksek Teknoloji Parkı‘ndaki (HTP) borsaları aracılığıyla gerçekleştirmelerine izin verilecektir.” denildi.

Açıklamada ayrıca yabancı para alışverişine benzer bir sürecin uygulanmasının suçluların yasadışı yollardan elde ettikleri parayı çekmelerini zorlaştıracağı da eklendi.

Belarus ve Kripto Paralar

Belarus, şimdiye kadar kripto paraların kullanımını memnuniyetle karşılayan, kripto para sektöründeki ilk katılımcı ülkelerinden birisiydi. Ülkede şimdiye kadar kripto para sektörünü desteklemek için birtakım kripto dostu yasalar getirildi.

Belarus hükümeti yılın başında kripto para sektöründe faaliyet gösteren şirketler için vergi muafiyetlerini artırarak genişletti. Bu muafiyetler 2025’in Ocak ayına kadar yürürlükte kalacak. Söz konusu yasal düzenlemeler ve vergi avantajları yalnızca HTP’deki bireysel şirketler için geçerli olacak. HTP, kripto paraların oluşturulmasına ve kullanılmasına izin veren benzersiz bir yasal çerçeveye sahip. Belarus makamları bu özel ekonomik bölgenin kalkınarak büyümesini ve ilerlemesini teşvik etmek istiyor.