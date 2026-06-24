Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

XRP’de haftalık kayıp %10’a ulaştı! Piyasada kritik eşikte neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP’de haftalık kayıp %10’u aştı ve fiyat 1,09 dolar çevresine geriledi.
  • 📉 Bitcoin’in 65.000 doların altına inmesiyle başlayan satış dalgası, $XRP’de baskıyı artırdı.
  • 💰 22 Haziran’da XRP spot ETF’lerine 5,31 milyon dolar net giriş olsa da fiyat düşüşü durmadı.
  • 🏛️ Ripple, 24 Haziran 2026’da Lüksemburg’dan MiCA kapsamında şartlı ön lisans onayı aldı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP, salı günkü işlemlerde 1,09 dolar civarında seyrederken gün içi yaklaşık %5 geriledi. Son 7 günde kayıp %10’u aşarken, son 30 gündeki düşüş yaklaşık %20’ye ulaştı. Fiyattaki zayıflama, 1,30 dolar seviyesinin aşılamamasının ardından hız kazandı ve varlık yeniden son haftalarda destek olarak izlenen 1,00 dolar bölgesine yaklaştı.

İçindekiler
1 Piyasadaki satış baskısı XRP’yi de aşağı çekti
2 Kurumsal para girişi sürse de fiyat toparlanamadı
3 Teknik görünümde destek ve direnç seviyeleri öne çıktı
4 Ripple cephesinde Avrupa adımı

Piyasadaki satış baskısı XRP’yi de aşağı çekti

İşlem hacmi de hareketlendi. CoinMarketCap verilerine göre günlük hacim yaklaşık %10 artarak 1,48 milyar dolara çıktı. Haziran ortasında görülen toparlanmanın büyük ölçüde silindiği, bu ayki 26 işlem gününün 18’inde aşağı yönlü mumların öne çıktığı görüldü.

Daha geniş kripto para piyasasındaki satış dalgası XRP üzerindeki baskıyı artırdı. Bitcoin’in 65.000 doların altına inmesiyle birlikte piyasa genelinde yaklaşık 700 milyon dolarlık zorunlu tasfiye yaşandı. Bu tasfiyelerin büyük bölümünün kaldıraçlı uzun pozisyonlarda gerçekleştiği belirtilirken, XRP’nin yüksek oynaklık eğilimi nedeniyle benzer varlıklara kıyasla daha sert gerilediği aktarıldı.

Makroekonomik gelişmeler de risk iştahını zayıflattı. ABD Merkez Bankası’nın son para politikası açıklamasının ardından yatırımcı beklentilerinin faiz indirimi yönünden olası faiz artışı senaryosuna kayması, doları güçlendirdi. Bu değişim, kripto paralar gibi riskli varlıklardan çıkışları destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

Bitcoin’in 65.000 doların altına sarkması, piyasa genelinde yaklaşık 700 milyon dolarlık zorunlu tasfiyeyi tetiklerken, bu baskı XRP’de daha belirgin hissedildi.

Kurumsal para girişi sürse de fiyat toparlanamadı

Fiyattaki düşüşe rağmen kurumsal tarafta alımların tamamen durmadığı görülüyor. XRP odaklı spot borsa yatırım fonları, 22 Haziran’da 5,31 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitwise’ın bu akışta öne çıktığı belirtilirken, böylece kesintisiz pozitif giriş serisi 7 haftaya ulaştı. Aylık toplam giriş ise 29 milyon doların üzerine çıktı.

Toplam kümülatif ETF girişi 1,45 milyar dolara yükselirken, SoSoValue verilerine göre yönetilen varlıkların ortalaması 993 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. XRP arzının bir bölümünün ETF yapıları ile soğuk cüzdanlara kayması sonucu, merkezi borsalardaki XRP bakiyelerinin çok yıllı dip seviyelere indiği ifade edildi.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenlemek için hazırladığı kapsamlı çerçevedir. CASP lisansı ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Avrupa’da düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermesi için gereken izin yapısını ifade eder.

Teknik görünümde destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

Piyasa analisti ChartNerd, X platformunda yaptığı değerlendirmede XRP’nin geçmiş verilerinde Haziran ve Temmuz dönemlerinde mevsimsel zayıflığın tekrarlandığını savundu. Analist, 2018 ve 2022 örneklerine atıf yaparak 2026 görünümünün de benzer bir yapıya işaret ettiğini, bu dönemde dalgalı yatay hareketlerin ardından sert düşüşlerin görülebildiğini yazdı.

ChartNerd, XRP’de ABD ara seçim yıllarına denk gelen Haziran ve Temmuz dönemlerinde benzer zayıflıkların görüldüğünü, 2026 görünümünün de bu tarihsel yapıyı andırdığını belirtti.

Teknik göstergelerde XRP’nin 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ettiği görülüyor. Söz konusu ortalamalar sırasıyla 1,25 dolar, 1,35 dolar ve 1,56 dolar seviyesinde bulunuyor. Göreceli Güç Endeksi 37 ile 40 bandında hareket ederken, bu tablo satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. MACD histogramının nötr bölgeye yakın seyretmesi ise olası bir dengelenme ihtimalini gündemde tutsa da henüz net bir yön değişimi sinyali üretmiyor.

Aşağıda ilk destek 1,07 dolar seviyesindeki alt Bollinger bandında izleniyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1,05 dolar bölgesi, ardından da psikolojik açıdan önem taşıyan 1,00 dolar eşiği gündeme gelebilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde ise 1,15 dolar, 1,22 dolar ve 1,25 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü de 2,69 milyar dolara çıkarak önceki seansta görülen 2,55 milyar doların üzerine yükseldi.

Ripple cephesinde Avrupa adımı

Ripple, salı günü Lüksemburg’un finansal denetim otoritesinden Avrupa Birliği’nin MiCA kuralları kapsamında Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı için şartlı ön onay aldı. Ripple, XRP Ledger ile bağlantılı ödeme ve altyapı çözümleriyle tanınan kripto para şirketleri arasında yer alıyor. Söz konusu onayın kesinleşmesi için ek düzenleyici şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP 2026 dip bölgesine geri döndü, $1.05 ile $1.10 aralığı yeniden kritik destek olarak öne çıktı

Ripple yöneticisi Merrick, çevrim içi perakendede payı 2026’da %20’ye çıkan e ticaretin izinden kripto ödemelerin de gidebileceğini savunuyor

Binance’ta XRP çekimleri %53,8’e çıktı! Piyasada dikkat çeken değişimde neler yaşandı?

Ripple, XRPL Lending Protocol yeniden denetiminde kritik ve yüksek riskli açık bulunmadığını açıkladı

XRP haziran ayında %16,98 geriledi, aylık grafikte $1 seviyesinin altı için $0,92 ila $0,96 aralığı öne çıktı

Ripple Avrupa’da kritik onaya yaklaştı! Kurumsal kripto adımında neler değişecek?

XRP için dikkat çeken tartışma büyüyor! Küresel finansın yeni omurgasında neler konuşuluyor?

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı Ripple yöneticisi Merrick, çevrim içi perakendede payı 2026’da %20’ye çıkan e ticaretin izinden kripto ödemelerin de gidebileceğini savunuyor
Bir Sonraki Yazı Cardano ekosistemindeki SecondFi saldırısında 16 milyon ADA çalındı, toplam zararın 129 milyon ADA’yı aşabileceği uyarısı yapılıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP 2026 dip bölgesine geri döndü, $1.05 ile $1.10 aralığı yeniden kritik destek olarak öne çıktı
RIPPLE (XRP)
Strategy cephesinde 10,6 milyar dolarlık dikkat çeken tablo! Bitcoin alımları için neden frene basılması isteniyor?
Kripto Para
Chainlink 47 bankalık dev ağda öne çıktı! $150 milyarlık koridorda neler değişebilir?
CHAINLINK (LINK)
Solana’da $78 direnci aşılmadıkça $60 ve altı riskinin sürdüğü belirtiliyor
Solana (SOL)
Cardano ekosistemindeki SecondFi saldırısında 16 milyon ADA çalındı, toplam zararın 129 milyon ADA’yı aşabileceği uyarısı yapılıyor
Cardano (ADA)
Lost your password?