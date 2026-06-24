XRP’de haftalık kayıp %10’a ulaştı! Piyasada kritik eşikte neler yaşandı?

XRP, salı günkü işlemlerde 1,09 dolar civarında seyrederken gün içi yaklaşık %5 geriledi. Son 7 günde kayıp %10’u aşarken, son 30 gündeki düşüş yaklaşık %20’ye ulaştı. Fiyattaki zayıflama, 1,30 dolar seviyesinin aşılamamasının ardından hız kazandı ve varlık yeniden son haftalarda destek olarak izlenen 1,00 dolar bölgesine yaklaştı.

Piyasadaki satış baskısı XRP’yi de aşağı çekti

İşlem hacmi de hareketlendi. CoinMarketCap verilerine göre günlük hacim yaklaşık %10 artarak 1,48 milyar dolara çıktı. Haziran ortasında görülen toparlanmanın büyük ölçüde silindiği, bu ayki 26 işlem gününün 18’inde aşağı yönlü mumların öne çıktığı görüldü.

Daha geniş kripto para piyasasındaki satış dalgası XRP üzerindeki baskıyı artırdı. Bitcoin’in 65.000 doların altına inmesiyle birlikte piyasa genelinde yaklaşık 700 milyon dolarlık zorunlu tasfiye yaşandı. Bu tasfiyelerin büyük bölümünün kaldıraçlı uzun pozisyonlarda gerçekleştiği belirtilirken, XRP’nin yüksek oynaklık eğilimi nedeniyle benzer varlıklara kıyasla daha sert gerilediği aktarıldı.

Makroekonomik gelişmeler de risk iştahını zayıflattı. ABD Merkez Bankası’nın son para politikası açıklamasının ardından yatırımcı beklentilerinin faiz indirimi yönünden olası faiz artışı senaryosuna kayması, doları güçlendirdi. Bu değişim, kripto paralar gibi riskli varlıklardan çıkışları destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

Bitcoin’in 65.000 doların altına sarkması, piyasa genelinde yaklaşık 700 milyon dolarlık zorunlu tasfiyeyi tetiklerken, bu baskı XRP’de daha belirgin hissedildi.

Kurumsal para girişi sürse de fiyat toparlanamadı

Fiyattaki düşüşe rağmen kurumsal tarafta alımların tamamen durmadığı görülüyor. XRP odaklı spot borsa yatırım fonları, 22 Haziran’da 5,31 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitwise’ın bu akışta öne çıktığı belirtilirken, böylece kesintisiz pozitif giriş serisi 7 haftaya ulaştı. Aylık toplam giriş ise 29 milyon doların üzerine çıktı.

Toplam kümülatif ETF girişi 1,45 milyar dolara yükselirken, SoSoValue verilerine göre yönetilen varlıkların ortalaması 993 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. XRP arzının bir bölümünün ETF yapıları ile soğuk cüzdanlara kayması sonucu, merkezi borsalardaki XRP bakiyelerinin çok yıllı dip seviyelere indiği ifade edildi.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenlemek için hazırladığı kapsamlı çerçevedir. CASP lisansı ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Avrupa’da düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermesi için gereken izin yapısını ifade eder.

Teknik görünümde destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

Piyasa analisti ChartNerd, X platformunda yaptığı değerlendirmede XRP’nin geçmiş verilerinde Haziran ve Temmuz dönemlerinde mevsimsel zayıflığın tekrarlandığını savundu. Analist, 2018 ve 2022 örneklerine atıf yaparak 2026 görünümünün de benzer bir yapıya işaret ettiğini, bu dönemde dalgalı yatay hareketlerin ardından sert düşüşlerin görülebildiğini yazdı.

ChartNerd, XRP’de ABD ara seçim yıllarına denk gelen Haziran ve Temmuz dönemlerinde benzer zayıflıkların görüldüğünü, 2026 görünümünün de bu tarihsel yapıyı andırdığını belirtti.

Teknik göstergelerde XRP’nin 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında kalmaya devam ettiği görülüyor. Söz konusu ortalamalar sırasıyla 1,25 dolar, 1,35 dolar ve 1,56 dolar seviyesinde bulunuyor. Göreceli Güç Endeksi 37 ile 40 bandında hareket ederken, bu tablo satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor. MACD histogramının nötr bölgeye yakın seyretmesi ise olası bir dengelenme ihtimalini gündemde tutsa da henüz net bir yön değişimi sinyali üretmiyor.

Aşağıda ilk destek 1,07 dolar seviyesindeki alt Bollinger bandında izleniyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1,05 dolar bölgesi, ardından da psikolojik açıdan önem taşıyan 1,00 dolar eşiği gündeme gelebilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde ise 1,15 dolar, 1,22 dolar ve 1,25 dolar seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor. Vadeli işlemlerde açık pozisyon büyüklüğü de 2,69 milyar dolara çıkarak önceki seansta görülen 2,55 milyar doların üzerine yükseldi.

Ripple cephesinde Avrupa adımı

Ripple, salı günü Lüksemburg’un finansal denetim otoritesinden Avrupa Birliği’nin MiCA kuralları kapsamında Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı lisansı için şartlı ön onay aldı. Ripple, XRP Ledger ile bağlantılı ödeme ve altyapı çözümleriyle tanınan kripto para şirketleri arasında yer alıyor. Söz konusu onayın kesinleşmesi için ek düzenleyici şartların yerine getirilmesi gerekiyor.