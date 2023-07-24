Ethereum eğer PoS geçişini tamamlamasaydı Cardano piyasa değerine göre en büyük PoS layer1 çözümü olacaktı. 2021 sonunda akıllı sözleşme yeteneklerine kavuşan Cardano bugüne kadar beklenen ölçüde büyüme yaşayamadı. Bunun birçok sebebi var ve uzun vadeli görünümde hepsini tek tek ele almıştık. Şimdi kısa ve orta vadeli güncel görünüme göz atalım.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) boğaları kripto paraların geri kalanındaki negatif seyir nedeniyle destek bölgesini korumakta zorlanıyor. On-chain veriler yatırımcıların pozisyon büyüklüğünü artırdığını gösteriyor. Cardano (ADA) fiyatı, Ripple‘ın SEC’e karşı kazandığı müjdeli zaferin ardından 0,35 doları geri almak için çift haneli kazançlar elde etti. Öte yandan on-chain cephede ADA işlem hacimlerinin son 3 ayda yeni zirvelere yükseldiğini görüyoruz.

Son aylardaki çalkantılı fiyat hareketine ve yaygın düzenleyici FUD’a rağmen Cardano, oldukça dikkat çekici bir şekilde, işlem faaliyetlerinde istikrarlı büyümeyi sürdürdü. Santiment tarafından sağlanan on-chain veriler 20 Temmuz’da 12,16 milyar ADA ile 3 aylık İşlem Hacmi zirvesine ulaştığını ortaya koyuyor. Bu, Mayıs ve Haziran 2023’te kaydedilen sırasıyla 10,61 milyar ve 9,77 milyar ADA’lık önceki aylık zirvelerden %19 ve %30 daha yüksek.

İşlem Hacmi, kullanıcıların bir blockchain üzerinde gerçekleştirdiği ekonomik faaliyet seviyesindeki gerçek zamanlı değişiklikleri ölçer. Yükseldiğinde ağın yerel tokeni için talebin artmaya başladığına yorulabilir.

ADA Coin Yorum

ADA Coin geçtiğimiz hafta büyük kazançlar elde edememiş olsa da, balina grubu yatırımcıları varlıklarını korumaya devam ediyor. Santiment, 10 milyon ila 100 milyon ADA tutan kripto balinalarının 20 Haziran’dan bu yana bakiyelerini nispeten sabit tuttuğunu bildirdi. Hydra Pay ürününün yaklaşan lansmanı ve birkaç üst düzey borsa tarafından potansiyel yeniden listeleme ile Cardano İşlem Hacimleri önümüzdeki aylarda yeni zirvelere gidilebileceğini gösteriyor.

Bu da 0,38 ve 0,4 dolar seviyelerinin ardından tekrar 0,5-6 dolar aralığına fiyatın tırmanması anlamına gelebilir. XRP Coin kararı borsaların yeniden menkul kıymet damgası yemiş altcoinleri listelemesini sağlayabilir. Bu da iyi bir fiyat katalizörü olacaktır.