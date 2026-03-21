Kripto Cüzdanlarında Dönüşüm: CFTC’den Phantom’a Regülasyon İzni ve Sektörün Yeni Yüzü

Kripto para dünyasında kişisel cüzdanlar bugüne kadar ağırlıklı olarak kullanıcıların kendi varlıklarının kontrolünü sağladığı, üçüncü tarafların devreye girmediği modellerle anılıyordu. Ancak ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Mart ayında Phantom cüzdanına tanıdığı özel izin, bu tanımı önemli ölçüde değiştirmeye aday görünüyor.

Phantom ve Düzenleyici Sınırların Yeniden Çizilmesi

Phantom, Solana ekosisteminde yaygın kullanılan bir yazılım cüzdanı olarak öne çıkıyor. Bu platform, CFTC’den aldığı Mart 2026 tarihli “no-action” mektubuyla, ABD’de regüle edilen türev ürünler için kullanıcı arayüzü sunabilecek. Üstelik Phantom’un, aracı kurum olarak kaydolmasına gerek bırakmayan bu izin; cüzdanın, işlem arayüzünü sağlar, pazar verilerini kullanıcıya gösterir ve bazı hizmetlerden gelir elde edebilir hale gelmesi anlamına geliyor. Buna karşın müşteri varlıklarına doğrudan erişemiyor, yatırım tavsiyesi veremiyor ve kullanıcılarla hukuki müşteri ilişkisi kuramıyor. Bu rolleri hâlâ komisyoncu kurumlar, borsalar veya türev piyasalar üstleniyor.

CFTC, yazılım ve müşteri ilişkisi riskini net şekilde ayıran bu modeli, yazılım geliştiriciler için bir açılım olarak sunuyor. Phantom, gelir paylaşımı ve işlem tabanlı ücretlerden faydalanabilirken, müşteri varlıklarının tutulması, takas ve saklama işlevleri yine regüle kurumlarda kalıyor.

Tahmin Piyasaları ve Sektördeki Büyük Oyuncular

Tahmin piyasaları, bu yeni modelin uygulama alanı olarak öne çıkıyor. 2025’te dünya genelinde tahmin piyasası işlem hacminin 64 milyar dolar, yalnızca Ocak 2026’da ise 27 milyar dolar olduğu kaydedildi. FalconX, 2026 için tahmin piyasası hacminin 325 milyar doları aşabileceğini paylaştı. Kurumsal ilgi de hızlanıyor; Nasdaq ve CME’den yöneticiler, net düzenleme ihtiyacını vurgularken, ICE Grubu Polymarket’e 2 milyar dolara kadar yatırım planlıyor. Robinhood’un etkin sözleşmelerden yıllık gelir temposunun 200 milyon doları geçtiği belirtildi. Kalshi ise 1 milyar dolarlık fon topladı ve değerlemesi 11 milyar dolara ulaştı.

ABD’de tahmin piyasalarına yönelik düzenleme ve denetimler giderek artıyor. Mart 2026’da CFTC ve SEC, gözetimi uyumlu hale getirmek için iş birliği protokolü imzaladı. Aynı dönemde, Demokrat Parti milletvekilleri, askeri operasyonları ve hassas devlet faaliyetlerini konu alan tahmin pazarı işlemlerine kısıtlama getirmeyi amaçlayan BETS OFF isimli yasa teklifini sundu. Buna ek olarak, Arizona eyaleti Kalshi’ye yönelik suçlamalar yöneltti.

Regülasyonların ve Piyasadaki Modelin Geleceği

CFTC’nin verdiği izin, Phantom’un yalnızca pasif bir yazılım katmanı olarak hizmet etmesini öngörüyor. Kullanıcılar, kendi varlıklarını kaybetmeden, doğrudan regüle kuruluşların üzerinden piyasalara erişim sağlayabiliyor. Phantom, kullanıcıya detaylı risk ve çıkar çatışması bildirimleri yapmakla, kayıt tutmakla ve birlikte çalıştığı kurumlarla müştereken sorumluluk üstlenmekle yükümlü tutuluyor. Bu model, cüzdanların yönetmeliğe uyumlu bir şekilde türev ürünlere erişim sunabilmesi için kapı aralıyor.

Phantom’un belirttiğine göre; getirilen izin, yalnızca kayıtlı bir borsa iş ortağıyla birlikte sunulan saklamalı modele uygulanabiliyor; merkeziyetsiz finans uygulamalarındaki veya tokenlaştırılmış tahmin piyasalarındaki türev ürünler ise bu kapsamda değil. Diğer yandan, Komisyon tarafından verilen iznin ileride değişebileceği, yeni yönetmeliklerle sınırlarının daraltılabileceği unutulmamalı.

Bu gelişmeler, kripto cüzdanlarının gelecekte çok amaçlı finansal işletim sistemi olarak konumlanmasının önünü açabilir. Cüzdanlar hem kendi kendine saklama, hem ödeme, hem de regüle piyasalara erişim olanaklarını tek çatıda sunma potansiyeli taşıyor. Ancak federal ve eyalet düzeyindeki düzenleme mücadeleleri nedeniyle belirsizliklerin sürdüğü ifade ediliyor.

ABD’de regülasyon kurumları inovasyona kapı aralasa da, piyasadaki bu yeni modelin ne kadar yaygın ve kalıcı olacağını önümüzdeki dönemde sektör dinamikleri belirleyecek.