Altın Sert Düştü Piyasada Dengeler Değişiyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Altın fiyatı sert düşüş yaşarken haftalık kayıp son yılların en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Jeopolitik riskler ve faiz beklentileri altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.
  • Bitcoin son gelişmelerle birlikte altına kıyasla daha güçlü bir performans sergiliyor.
Altın fiyatı haftanın son işlem gününde yüzde 3,5 gerileyerek ons başına 4.488 dolara indi. Böylece haftalık bazda yüzde 11 düşüş kaydedildi ve değerli metal 1983’ten bu yana en sert haftalık kaybını yaşadı.

Altında Sert Satış Dalgası

Altın, 28 Şubat’tan bu yana yüzde 15’in üzerinde değer kaybetti. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ilk saldırılarının ardından başlayan düşüş, ocak ayı sonunda görülen 5.500 dolar seviyesinden uzaklaşılmasına neden oldu.

Mart ayının üçüncü haftasının, altın için son kırk yılı aşkın sürenin en zayıf performans dönemi olduğu doğrulandı. Ocak ayının son haftasında 5.320 dolar seviyesine çıkan fiyatın kısa sürede 4.650 dolara gerilemesi de piyasa değerinde trilyonlarca dolarlık erimeye yol açmıştı.

Jeopolitik Riskler Ve Faiz Beklentileri Baskı Kuruyor

Orta Doğu’daki gerilim ve İran ile süren çatışmalar, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki petrol akışını sekteye uğratarak enerji piyasalarında belirsizlik oluşturdu. Bu durum, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden olurken altın üzerinde baskı yarattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki askeri faaliyetlerin azaltılmasının değerlendirildiğini ifade etti. Buna karşın bölgeye ek asker sevkiyatı yapılması ve hava saldırılarının sürmesi, risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Öte yandan yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz oranlarını sabit tutacağı beklentisini fiyatlıyor. Faiz getirisi sunan tahvil gibi araçların cazibesinin artması, getiri sağlamayan altına olan ilgiyi sınırlayan faktörler arasında yer alıyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, enerji fiyatlarındaki yükselişin kısa vadede enflasyonu artırabileceğini dile getirdi. Bu gelişme, para politikası beklentilerinin yeniden şekillenmesine yol açabilir.

Bitcoin Altına Karşı Güç Kazanıyor

Son 12 aylık dönemde altın yüzde 48,5 yükselirken Bitcoin aynı süreçte yüzde 16,5 gerileme kaydetti. Buna rağmen son haftalarda iki varlık arasındaki performans farkı dikkat çekici biçimde değişti.

İran ile yaşanan gelişmeler sonrası Bitcoin fiyatı yüzde 11,6 artarak 70.535 dolara ulaştı. Bu hareket, kripto varlığın kısa vadede altına kıyasla daha güçlü bir tepki verdiğini ortaya koydu.

Altındaki sert düşüş ve Bitcoin’deki toparlanma, yatırımcıların güvenli liman algısına dair değerlendirmelerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Piyasadaki bu değişim, risk algısının varlıklar arasında farklı şekilde fiyatlandığını gösteriyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Altın Fiyatında Hızlı Düşüş Piyasayı Sarstı: Yeni Destek Noktaları Radar Altında

Yeni Zelanda’da Tokenizasyon: Orta Doğu’dan Gelen Altın Talebine Farklı Bir Yaklaşım

Altın Fiyatı 5.000 Dolar Seviyesinin Üzerinde Gücünü Koruyor

Bitcoin 74.000 Doları Geçti, Jeopolitik Gerilimlerin Azalması ve Kurumsal Alımlar Etkili Oldu

Altın Fiyatları 5.000 Dolar Sınırında Denge Arıyor: Teknik ve Temel Görünüm

Bitcoin ve Altın Arasındaki Getiri Yarışı: ETF Akışları ve Makro Gelişmeler Dengeyi Değiştiriyor

Bitwise CIO’su Hougan: Bitcoin’in 1 Milyon Dolar Olması Olası Senaryolar Dahilinde

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Kripto Cüzdanlarında Dönüşüm: CFTC’den Phantom’a Regülasyon İzni ve Sektörün Yeni Yüzü
Kripto Para Hukuku
Meta Metaverse Stratejisini Değiştiriyor Mobil Öncelik VR Geri Planda
Metaverse
Morgan Stanley, Kendi Adıyla Spot Bitcoin ETF Başlatmaya Hazırlanıyor
Kripto Para
Ethereum’da Büyük Tuzak mı Kuruluyor Rekor Alımların Ardında Şok Senaryo
Ethereum (ETH)
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan Kriptoya Yönelik Büyük Düzenleme Dönüşümü
Kripto Para
