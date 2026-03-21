Cardano Fiyatı 0,24 Dolar Desteğinde Güç Topluyor: Teknik Veriler ve Piyasa Görünümü

Cardano’nun kripto para birimi ADA, son dönemde 0,26–0,27 dolar aralığında işlem görüyor ve tarihi öneme sahip 0,24 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunuyor. Bu düzey, daha önce büyük fiyat sıçramaları için başlangıç noktası olmuştu. ADA, geçen 24 saatlik süreçte değer kaybı yaşasa da, teknik ve zincir üstü göstergeler toparlanma işaretleri vermeye başladı.

Teknik Yapıda Toparlanma İpuçları

Fiyat grafiğinde belirgin şekilde düşen kama formasyonu izleniyor. Bu yapıda, daha düşük zirve seviyeleri kademeli olarak desteğe yaklaşırken, trendin zayıfladığı dikkat çekiyor. Geçmiş dönemlerde bu formasyonun ardından yön değişikliğine işaret eden hareketler görüldü. ADA şu anda bu yapının alt bandına yaklaşırken, bu noktadan gelecek tepkiler, yönün belirlenmesinde etkili olabilir.

Haftalık zaman diliminde MACD göstergesi sıfır çizgisine yakın bir seyir izliyor. Önceki benzer dönemlerden sonra yukarı yönlü sert hareketler görülmüştü. Eğer buradan net bir al sinyali ortaya çıkarsa, yükselişin erken safhasının başladığı yorumları güç kazanabilir.

Alım Sinyalleri ve Destek Seviyesinin Önemi

Piyasa analisti Ali Charts’ın paylaştığı grafikte, ADA için haftalık TD Sequential indikatöründe “9” al sinyali oluştuğu görülüyor. Bu sinyalin genellikle uzun süreli düşüşlerin sonuna yakın ortaya çıktığı biliniyor ve kısa vadede yön değişimi potansiyelini arttırıyor.

Ali Charts, bu seviyelerde oluşan al sinyalinin, satış baskısının azaldığına ve ters hareket ihtimalinin güçlendiğine işaret ettiğini vurguladı.

Şu anda fiyat 0,25–0,26 dolar bölgesinde istikrar arıyor. Tarihsel olarak bu tür al sinyalleri, fiyatın ana destek bölgelerine yakın oluştuğunda 1–4 haftalık yukarı yönlü hareketlerle sonuçlandı. Kısa vadede 0,23 dolar seviyesi kritik bir destek olarak öne çıkarken, bu bölgenin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü sıçramaların önü açılabilir.

Momentum Göstergeleri ve Orta Vadeli Görünüm

Daha geniş zaman dilimlerinde kullanılan RSI, satış baskısının zayıfladığını ve fiyatın dengelenmeye başladığını gösteriyor. Haftalık MACD’de de toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor. Ada’nın geçmişte gördüğü yukarı yönlü güçlü hareketlerde benzer göstergeler ön plandaydı.

Net bir doğrulama için daha fazla sinyal bekleniyor; ancak genel eğilim, belirgin bir aşağı yön ivmesinden ziyade daha dengeli ve yatay bir piyasaya işaret ediyor.

Uzun Vadede Psikolojik Seviyeler ve Kritik Alanlar

Cardano, zirve noktası olan 3 dolar seviyesinin oldukça altında işlem görmekte. Bu durum, yatırımcıların kısa vadede kararsız davrandığını gösteriyor. Öncelikli olarak 1 dolar ve üstü psikolojik dirençlerin geçilmesi, yeniden güçlü bir yukarı hareket ihtimalini artıracaktır.

Fiyat hareketlerinde 0,23–0,24 dolar aralığı ana destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 0,30–0,32 dolar bandının aşılması, daha olumlu bir piyasa yapısının önünü açabilir. Bu eşiklerin kırılması, piyasa momentumunda net bir değişiklik anlamına gelebilir.

Sonuç olarak, Cardano piyasasında ana destek bölgelerinde toparlanma sinyalleri göze çarparken, büyük dirençlerin henüz geçilememiş olması fiyatın yatay bir aralıkta kalmasına zemin hazırlıyor. Yükselişin ivme kazanabilmesi için hem teknik göstergelerde hem de fiyat yapısında belirgin kırılmaların görülmesi gerekecek.