Hong Kong'un kripto adımındaki olumsuz gibi görünen detay aslında çok büyük bir fırsat olabilir.

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Haziran ayını heyecanla bekleyen kripto para yatırımcıları Hong Kong bölgesindeki gelişmeleri yakından izliyor. Kripto paraların serbest bırakılmasıyla birlikte doğudaki kurumsal yatırımcılar da piyasalara giriş yapacak. Bu durum daha bugünden bireysel yatırımcılardaki risk iştahını artırıyor. Peki Hong Kong hamlesinde son gelişmeler neler?

Çıta Yüksek Tutuldu

Hong Kong’un menkul kıymetler düzenleyicisinin danışma kurulu üyesi Lucy Gazmararian, Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen kripto düzenlemesiyle ilgili konuştu. Hong Kong’daki Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları (VASP’ler) için standartlar, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) kripto endüstrisinin geleneksel finans firmalarıyla aynı uyum standartlarını karşılamasını istediği için “inanılmaz derecede yüksek” olarak belirlendi.

Hong Kong WOW Zirvesi’nde konuşan kripto girişim firması Token Bay Capital’in kurucusu ve SFC Fintech Danışma Grubu üyesi Lucy Gazmararian iyi bir nedenden ötürü çıtanın çok yüksek tutulduğunu söyledi.

“Standartlar inanılmaz derecede yüksek çünkü (SFC’nin) yaklaşımı, VASP’lerden büyük bankalar ve büyük varlık yöneticileri gibi mevcut finansal kurumların uymak zorunda olduğu standartları uygulamalarını istemektir.”

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20 Şubat tarihinde SFC, Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcılarının bireysel yatırımcılara hizmet verip vermemesi ve hangi standartta yatırımcı koruma önlemlerinin uygulanması gerektiğini değerlendiren bir danışma belgesi yayınladı. Gazmararian bu şirketler için yüksek standartlar isteneceğini ve bunun başlangıçta kripto şirketlerini zorlayabileceğini söylüyor. Yasal çerçeveye uymak önemli ölçüde maliyetli. Fakat bu bir sorun yerine fırsata dönüşebilir.

Yüksek standartları karşılayabilecek devasa bankaların bölgede şimdiden pazar payı almak için harekete geçmesi “yeni girişimlere uygun düşük standartlar” yerine “yeterince büyük bankalara, finans şirketlerine” uygun standartlarla bölgede kripto için daha iyi bir gelecek inşa edilebilir.

Gazmararian, sağlam bir düzenleyici çerçevenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha iyi sermayeli finans şirketlerinin gelecek vaat eden girişimlere yardım etmeye istekli olacağına inanıyor. Finansal Hizmetler ve Hazine Bakanı Christian Hui’nin 20 Mart’ta yaptığı açıklamaya göre, 80’den fazla dijital varlık firması son birkaç ay içinde Hong Kong’da varlık gösterecek.

Tüm bunlar önümüzdeki ayların kripto para piyasaları için doğudan gelen rahatlatıcı rüzgarla daha güzel göreceğimizi söylüyor.