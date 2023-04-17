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Dogecoin (DOGE) fiyatı, DOGE fiyatını yeni bir yılın en yüksek seviyesine çıkaracak daha büyük bir artışın ilk bölümünde olabilir. DOGE fiyatı Kasım 2022’den bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düşmüştü. Bu hat, en sonuncusu 2 Nisan’da olmak üzere çok sayıda reddedilmeye neden oldu. Ancak, fiyat ertesi gün kırıldı ve 0,105 dolar (kırmızı simge) ile yılın en yüksek fiyatına ulaştı. O zamandan beri düşüşünü devam ettirdi.

DOGE Fiyatı Ne Olacak? Direnci Aşacak Mı?

Reddediliş, 0,382 Fib ve yatay bir direnç alanı olan 0,100 dolar direncini doğruladı. Fibonacci geri çekilme seviyeleri, destek ve dirençle karşılaşılabilecek alanları gösteren Fibonacci dizisinden türetilen bir dizi yatay çizgi olarak çalışır.

DOGE fiyatı kırılırsa, bir sonraki direnç 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesi olan 0,122 dolar olabilir. Bununla birlikte, 0,100 dolar alanından başka bir ret meydana gelirse, DOGE fiyatı tekrar 0,080 $ ‘dan azalan direnç çizgisine düşebilir.

Günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50’nin üzerinde ve artıyor. Sonuç olarak, bir kırılma meydana gelme olasılığı daha yüksektir. (RSI), yatırımcıların fiyatının ne kadar hızlı değiştiğini ölçerek bir kriptonun aşırı değerli mi yoksa düşük değerli mi olduğunu anlamalarına yardımcı olan bir araçtır. Kriptoyu satın alma veya satma zamanının gelip gelmediğini anlamak için fiyatın son zamanlarda ne kadar hızlı ve ne kadar büyük hareket ettiğine bakar.

Dogecoin Yükselişi Devam Edecek Mi?

Kısa vadeli iki saatlik grafikten yapılan teknik analiz, yükselişin devamını destekliyor. Bunun üç ana nedeni var. İlk olarak, fiyat azalan bir direnç çizgisinden çıktı. Bu, günlük zaman diliminden kırılımı destekler. Ardından, DOGE fiyatı küçük 0,090 dolar direnç alanının üzerine çıktı. Bölgenin artık destek sağlaması bekleniyor.

Son olarak, 8 Nisan’dan bu yana gerçekleşen hareket, tamamlanmış beş dalgalı bir yukarı yönlü hareket (siyah) gibi görünüyor. Dolayısıyla tüm bu işaretler artışın devamını destekliyor. Tek düşüş gelişmesi, iki saatlik RSI’ın son 24 saat içinde düşüş eğilimi gösterdiğini (yeşil çizgi) doğrulamasıdır. Bu durum, artışın devamından önce kısa vadeli bir düzeltmeye yol açabilir. 0,090 doların altında bir kapanış bu yükseliş tahminini geçersiz kılacaktır. Bu durumda, internet meme kripto parası 0,080 dolara düşebilir.

Sonuç olarak, en olası DOGE fiyat tahmini, artışın 0,010 dolar direnç alanına doğru devam etmesi ve bir kırılımın yaşanması yönünde yapılıyor. Bu gerçekleşirse, Dogecoin fiyatı 0,122 dolara yükselebilir. Bununla birlikte, alan başka bir redde neden olursa, 0,080 dolara doğru bir düşüş izleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.