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Cardano’da (ADA) Fiyat Tahmini! Grafiklerle Analiz!

Özet

  • Coinmarketcap topluluğu ADA için 0.37 dolarlık fiyat hedefi belirledi.
  • Cardano'nun toplam piyasa değeri, 12,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
  • ADA verilerine göre token güçlü alım bölgesinde.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
18:00
14 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Cardano (ADA), son 24 saat içinde fiyatında %23 oranında kayda değer bir artış yaşadı ve devam eden piyasa rallisinden yararlanmak isteyen yatırımcıların dikkatini çekti.

ADA Performansı!

ADA’daki bu etkileyici fiyat artışı, 13 Temmuz Perşembe günü en iyi performans gösteren altcoinlerden biri olarak ortaya çıkan token’ı bir kez daha ilgi odağı haline getirdi. Cardano’yu çevreleyen son piyasa dinamikleri göz önüne alındığında, bu merkezi olmayan finans (DeFi) kripto para birimini çevreleyen görüşü ölçmek için 14 Temmuz’da CoinMarketCap’te kripto topluluğundan tahmin anketi yapıldı.

Topluluğun son altı aydaki oy verme modellerini inceleyen ve tarihsel doğruluk oranı %86 olan Cardano’nun ortalama 0,3793 dolarlık bir fiyata ulaşması bekleniyor. Bu tahmin, yazının kaleme alındığı tarihteki mevcut fiyatından +0,03183 dolarlık (+%9,16) potansiyel bir artışa işaret ediyor. Haziran sonu için yapılan en son tahminde doğruluk %67,18 iken, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla %96, %98 ve %95 doğruluk oranı vardı.

ADA Verileri!

Mevcut konum itibariyle Cardano (ADA) son 24 saat içinde %23,69 gibi önemli bir artışla 0,3477 dolardan işlem görüyor. Son 30 gün içinde ADA, dönemin %60’ına tekabül eden ve ağırlıklı olarak olumlu bir eğilime işaret eden 18 yükseliş gününe tanık oldu. Ek olarak Cardano’nun toplam piyasa değeri, yalnızca bir günde 2 milyar doları aşan kayda değer bir artışla şu anda 12,1 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu arada, finans ve kripto para izleme platformu TradingView’deki ADA 1 günlük teknik analiz (TA) göstergeleri, 3’te bir “satışa” işaret eden osilatörlerin ve hareketli ortalamaların (MA) 12’de ‘güçlü alım’ bölgesinde.

Bununla birlikte, kripto para birimlerinin menkul kıymetler olarak sınıflandırılmasının, çeşitli faktörlere ve düzenleyici yorumlara bağlı olan karmaşık bir yasal konu olduğunu not etmek önemli olabilir. Her bir kripto para biriminin sınıflandırması, özellikleri, altında yatan teknoloji ve token’ın doğası dikkate alınarak duruma göre değerlendirilir.

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