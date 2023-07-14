Yerinde ve zamanında yaptığı çağrılardan dolayı kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği anonim kripto para analisti Pentoshi, mahkemenin XRP için verdiği kararının büyük hacimli ve en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana‘da (SOL) büyük bir rallinin fitilini ateşlemesini beklediğini söyledi.

Analist İddialı Konuştu: Mahkemenin XRP Kararı SOL’da Rallinin Fitilini Ateşleyecek

Anonim kripto para analisti Pentoshi, Solana ağının yerel varlığı SOL’un düşen üçgen formasyonundan çıktıktan sonra yeni hayat belirtileri gösterdiğini belirtti. Analist, mahkemenin XRP’nin doğrudan doğruya bir menkul kıymet olarak sınıflandırılamacağına hükmetmesinin SOL’da trendin güçlü bir yükseliş trendine dönmesini sağlayabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

SOL, inanmayanlar üzerinde rayların üzerinde hızla ilerleyen bir tren işletmeye devam ediyor. Neredeyse aralığın en yüksek seviyesine ulaştı ve ilk alımlardan itibaren yüzde 50 arttı. İki buçuk hafta önce öldü deniliyordu. Mahkemenin XRP kararı teoride SOL’a yeni bir soluk getirecektir.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) geçen ay Coinbase’e açtığı davada diğerlerinin yanı sıra SOL’u menkul kıymet olarak sınıflandırması fiyatta düşüşe neden olmuştu. Ancak SEC – Ripple davasında mahkemenin kısmen Blockchain şirketi lehine verdiği karar SEC’in menkul kıymet olarak sınıflandırdığı altcoinler’de yükselişe neden oldu.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı fiyat verilerine göre SOL, yazım sırasında son 24 saatte yüzde 23’ün üzerinde yükselişle analistin işaret ettiği 25,88 dolar bariyerinin üzerinde 27,53 dolardan işlem görüyor. Bu Pentoshi’nin beklediği büyük ralli öngörüsünün gerçekleşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor.

Bitcoin’de 32 Bin 500 Dolar Engeli Aşılırsa 40 Bin Dolar Potaya Girer

Solana analizinin ardından Bitcoin‘e (BTC) geçen Pentoshi, 25 bin dolar ile 32 bin dolar arasında konsolide olmaya devam ederken en büyük kripto parada uzun vadede bir boğa rallisi görüleceği tahminin bulundu:

Şimdiye kadar BTC için 25 bin dolar ile 32 bin dolar arasında çok uzun zaman geçirdi. Bunlar aylardır üzerinde durduğum seviyeler. Kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey değişmedi. Yüksek zaman diliminde uzun zamandır olduğundan çok daha iyi görünüyor ve gelecek yıl ödüllendirileceğimizi düşünüyorum. Bunu daha önce de söyledim ve ralliye hızla yaklaşıyoruz.

Analist, Bitcoin’in muhtemelen 32 bin 500 dolar seviyesine doğru ilerlediğini ve fiyatın bu seviyenin üzerine çıkarak desteğe çevirmesi halinde 40 bin dolara yükseleceğini öngörüyor.

Pentoshi ayrıca Bitcoin için bir boğa koşusunu tetikleyebilecek yaklaşan iki olayı da yakından takip ediyor. Bu olaylardan ilki Ağustos ayında SEC’in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurularına ilişkin vereceği kararlar olacak. İkincisi ise 2024’ün Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen, Bitcoin madencilerine çıkardıkları blok başına verilen ödülü yüzde 50 oranında düşürecek olan blok ödülü yarılanması (halving):