Öngörülerinin sıklıkla geçmesiyle piyasa gurusu olarak görülen anonim kripto para analisti Bluntz, Ethereum (ETH) ve Litecoin’de (LTC) son güncellemesini paylaşırken, en büyük 100 altcoin arasında yer alan Fantom’da (FTM) yükseliş beklediğini açıkladı.

Fantom’un FTM’sinin Uçmasını Bekliyor

Anonim kripto para analisti Bluntz, şu anda piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para arasında 53’ncü sırada yer alan Fantom‘un güçlü bir rallinin eşiğinde olduğunu söyledi.

FTM’nin fiyat grafiği üzerinde teknik analiz araçlarından Elliot Dalga teorisini kullandığı görülen Bluntz’un yaptığı analize göre FTM, önemli bir Fibonacci düzeltme seviyesi civarında aşağı yöndeki üç dalgalı düzeltme formasyonunu tamamlamış gibi görünüyor. Analistin ortaya koyduğu analiz altcoin’in ana yükseliş trendine devam etmek üzere olduğunu söylüyor.

Elliot Dalga teorisine göre, bir düzeltme üç dalgalı bir aşamada gerçekleşir, ana trend beş dalgalı bir aşamada gerçekleşir.

Analist, Fantom’un yerel varlığı için yaptığı değerlendirmede “FTM’de güzel bir dip yapısı oluşmaya başladı. Önemli bir 0,618 Fib seviyesinden gelen güçlü tepki ve 0,33 dolardaki tepe seviyelerden gelen genel yapı, bir A-B-C (dalga modeli) düzeltmesi gibi görünüyor. 0,28 doların üzerinde ve FTM’nin uçacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

FTM, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 11,34 yükselişle analistin işaret ettiği 0,28 doların üzerinde 0,3105 dolardan işlem görerek yükseliş bölgesine adım atmış durumda.

Analistin Ethereum ve Litecoin İçin Ortaya Koyduğu Fiyat Öngörüsü

Fantom’un ardından en büyük altcoin Ethereum ve Litecoin‘e geçen Bluntz, ETH’nin düşük zaman diliminde oldukça kasvetli bir görünümde olduğuna inandığını ve bin 790 doların altına düşmesini öngördülü görülüyor.

Öte yandan analist, LTC‘nin önemli bir Fibonacci düzeltme seviyesinde üç dalgalı bir düzeltme formasyonunu tamamladığını ve 102 doların üzerine çıkma yolunda hareket ettiğini söyledi.