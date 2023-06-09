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2021 yılındaki boğa sezonunda aynı altcoin devasa yükselişler görmüştü. En fazla kazandıran altcoinler arasına girdi. Üstelik hali hazırda en büyük 10 kripto para arasındaki yerini de koruyor. Hız ve düşük ücretler denildiğinde akla ilk gelen altcoin için gizemli kripto analisti ciddi beklentileri olduğunu söyledi. Peki onu bu iyimserliğe iten şey ne?

Solana Geleceği Uzman Yorumu

InvestAnswers’ın anonim kripto analisti ve Paul Barron son yaptıkları piyasa değerlendirmesinde Solana ekosisteminin etkileyici büyümesine odaklandı. Chris Burniske dahil birçok popüler isim bu yıl Solana için iddialı tahminlerde bulundu. Belki de çok büyük SOL Coin yatırımları olduğu için bu tarz görüşler beyan ediyor olabilirler. Ancak kripto yatırımcılarının her zaman farklı bakış açılarına ihtiyacı var ve bugün bunu yapıyoruz.

Anonim analist şunları söyledi;

“Solana konusunda beni şaşırtan şey, ilk başlarda -25-26 ay öncesinden bahsediyoruz- ETH pozisyonumu korumak için bir ETH katili arıyor olmamdı. Eğer ETH için bir şey geliyorsa, benim de bu işin içinde olmam gerekiyordu. Ancak son 26 ayda yaptıkları gelişmeler akıllara durgunluk verecek türden, kesinlikle çılgınca.”

Solana Fiyatını Uçuracak Şey

Jump Crypto’nun açık kaynaklı doğrulayıcı istemcisi Firedancer gibi blockchain projesinde yapılan iyileştirmelerin ölçeklenebilirliği ve ağ işlem sürelerini artıracağını söylüyor.

“Ancak benim için gerçekten ilgi çekici olan şey, Firedancer ile ilerledikçe nasıl ölçeklenecekleri ve yan ölçekleme denen bir şeye sahip olmaları ve bu temelde nasıl ilerlediklerini tam olarak değiştirecek. Firedancer, Jump Crypto tarafından geliştirilen bir Solana doğrulayıcısıdır ve Solana ölçeklenebilirliğini önemli ölçüde artırmayı amaçlamaktadır ve en önemlisi, insanların odaklanmadığı şey, gecikme sürelerini esasen milisaniyelere düşürmektir. Bu, diğer birçok şey için büyük bir tehdit oluşturacaktır… Bu aslında Messari’den geldi. Firedancer’ın Solana’yı CEX (merkezi borsa) gecikme süreleri aralığına, yani bir New York Borsası veya NASDAQ ya da birden fazla borsayı çalıştırma kabiliyetine nasıl yerleştirdiğinden bahsediyorlar. Ve devam edip güvenlik, masraflar, işlem süreleri ve yine çok önemli olan gecikme gibi şeylerden bahsediyorlar.”

Analiste göre Solana alanındaki gelişmeler onu diğer blockchainlerden ayırıyor.

“Bunlar, Solana hakkında akıllara durgunluk veren ve pek çok insanın anlamadığını düşündüğüm şeylerden bazıları. Onu diğer katman-1’ler ve katman-2’lerle aynı kategoriye koyuyorlar ama bahsettiğim şeylerden bazıları nedeniyle çok ileride ve her şey ölçeğe bağlı. Bir milyar insanı nasıl sisteme dahil edebilirsiniz? İşte böyle”.

SOL Coin yazı hazırlandığı sırada 18,98 dolardan alıcı buluyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.