Dogecoin ETF’lerinde ağustosta iki günde net giriş görüldü

Dogecoin ETF’lerinde ağustosun son bölümünde yeniden net para girişi kaydedildi. SosoValue verilerine göre 24 Ağustos’ta günlük toplam net giriş 146.020 dolar oldu. Bundan önce 20 Ağustos’ta 654.420 dolarlık net giriş görülmüştü. Bu tablo, daha önce uzun süre sıfır girişle seyreden akışta bir değişim ihtimalini gündeme taşıdı.

Fon akışlarında sıfır serisi kırıldı

Son haftalarda Dogecoin ETF’lerinde belirgin bir duraksama dikkat çekiyordu. 4 Ağustos’ta 82.640 dolarlık girişin ardından altı gün boyunca sıfır akış görüldü, 13 Ağustos’ta ise 568.840 dolarlık net çıkış yaşandı. Bu çıkışın sonrasında da yeniden sıfır akış günleri izlendi. 20 Ağustos ve 24 Ağustos’taki pozitif veriler, bu döngünün en azından kısa vadede zayıfladığını gösterdi.

Mini sözlük: SosoValue, kripto varlıklara bağlı borsa yatırım fonları ve zincir üstü piyasa verilerini izleyen bir veri platformudur. ETF net giriş verisi, bir fona gün sonunda giren para ile çıkan para arasındaki farkı gösterir.

20 Ağustos ile 24 Ağustos arasındaki işlem günlerinde iki kez pozitif giriş görülmesi, ilginin kademeli biçimde geri dönebileceğine işaret etti. Yine de bu eğilimin kalıcı sayılabilmesi için daha uzun süreli ve kesintisiz giriş serisine ihtiyaç duyuluyor. ETF’ler hafta sonunda işlem görmediği için bu dönemde cumartesi ve pazar günleri hesaplamaya dahil edilmedi.

Tarih Net akış 4 Ağustos 82.640 dolar giriş 13 Ağustos 568.840 dolar çıkış 20 Ağustos 654.420 dolar giriş 24 Ağustos 146.020 dolar giriş

20 Ağustos ile 24 Ağustos arasındaki üç işlem gününde iki kez net giriş görülmesi, Dogecoin ETF’lerinde ilginin yeniden canlanabileceğine işaret ediyor.

Fiyatta 0,10 dolar direnci öne çıktı

Dogecoin fiyatı da aynı dönemde kısa süreli bir ivme yakaladı. 19 Ağustos’ta 0,069 dolardan başlayan yükseliş beş gün içinde 0,10 dolara kadar ulaştı. Ancak bu seviye aşılamadı ve fiyat hızla geri çekildi. Böylece 0,10 dolar bölgesi kısa vadede güçlü bir direnç olarak öne çıktı.

Yükseliş sırasında fiyat, 2025 sonlarından beri baskı oluşturan günlük 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkmıştı. Buna karşın son geri çekilmede Dogecoin yeniden kritik bir eşikte bulunuyor. Fiyat, günlük 200 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 0,089 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Dogecoin, 0,10 dolar testinin ardından geri çekildi ve 0,089 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerinde kalma mücadelesi veriyor.

Cleancore satışı baskıyı artırdı

Piyasadaki son satış baskısında kar realizasyonlarının yanı sıra Cleancore’un kararı da etkili oldu. Şirket, yapay zeka odaklı yeni yönelimi finanse etmek amacıyla 33,4 milyon dolarlık DOGE satışıyla Dogecoin hazine stratejisinden çıkma kararı aldı. Bu gelişme, yatırımcıların kısa vadeli riskleri yeniden değerlendirmesine yol açtı.

Dogecoin son 24 saatte %3,24 düşüşle 0,0898 dolara geriledi. Satış baskısının sürmesi halinde fiyatın 0,073 dolardaki günlük 50 günlük hareketli ortalamaya yönelmesi izlenebilir. Buna karşılık 0,089 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda piyasada denge arayışı sürebilir.