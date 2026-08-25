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STABILCOIN

Blockchain Association, GENIUS Act için daha net kurallar istedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Blockchain Association, GENIUS Act kapsamında daha net stabilcoin kuralları istedi.
  • 📌 Kuruluş, kimlik doğrulama yükümlülüğünün birincil piyasa işlemleriyle sınırlanmasını talep etti.
  • 🪙 Düzenleme çerçevesi, ABD’de $USDT benzeri ödeme stabilcoinlerinin ihraç şartlarını belirliyor.
  • 🗂️ Federal kurumlar için uygulama takvimi ve temel tanımlarda eşgüdüm çağrısı yapıldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Blockchain Association, ABD’de stabilcoin ihraççılarına yönelik düzenlemeleri çerçeveleyen GENIUS Act kapsamındaki müşteri kimlik doğrulama kurallarına destek verdi. Kuruluş, desteğini sunarken uyum yükümlülüklerinin daha açık, uygulanabilir ve çakışmayan bir yapıda belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

İçindekiler
1 Kimlik doğrulama kapsamı tartışılıyor
2 Tanımlar ve istisnalar için açıklık talebi
3 Uygulama takvimi için eşgüdüm çağrısı

Kimlik doğrulama kapsamı tartışılıyor

Sektör kuruluşu, cuma günü Mali Suçları Uygulama Ağı, Para Birimi Denetleme Ofisi, ABD Merkez Bankası, Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Ulusal Kredi Birliği İdaresi tarafından hazırlanan tekliflere ilişkin görüş mektubunu sundu. Blockchain Association, kripto sektöründe politika ve düzenleme başlıklarında faaliyet gösteren önde gelen ticaret kuruluşları arasında yer alıyor.

GENIUS Act, ödeme amaçlı stabilcoinler için federal bir çerçeve oluşturuyor. Tasarı, hangi kuruluşların ihraççı olabileceğini, tokenların hangi varlıklarla destekleneceğini ve kullanıcıların bu varlıkları nasıl geri alabileceğini belirliyor. Düzenleme kapsamında onaylı ihraççıların güvenilir bir müşteri tanımlama programı kurması gerekiyor.

Blockchain Association, müşteri tanımlama yükümlülüklerinin stabilcoin ihraççısı ile kullanıcı arasındaki birincil piyasa işlemleriyle sınırlı tutulmasını istiyor.

Kuruluşa göre bu yaklaşım, eşler arası transferlerin ve ikincil piyasadaki diğer işlemlerin büyük ölçüde ihraççının kimlik doğrulama sorumluluğu dışında kalmasını sağlayacak. Böylece ihraççılar, stabilcoin piyasaya sürüldükten sonra tokenı el değiştiren her kullanıcının kimliğini tespit etmek zorunda kalmayacak.

Tanımlar ve istisnalar için açıklık talebi

Blockchain Association, düzenleyici kurumların “hesap”, “müşteri” ve “dijital varlık hizmet sağlayıcısı” gibi temel kavramları da açık biçimde tanımlamasını istedi. Kuruluş, yalnızca tek seferlik geri alım işlemlerinin ve doğrudan stabilcoin hizmetiyle bağlantılı olmayan faaliyetlerin düzenleme dışında bırakılmasını önerdi.

Ayrıca ihraççılara getirilecek uyum yükümlülüklerinin birbiriyle örtüşmemesi gerektiği belirtildi. Kuruluş, GENIUS Act’te yer alan standartlar karşılandığı sürece stabilcoin şirketlerine müşteri bilgilerini doğrularken belirli ölçüde esneklik tanınmasının uygun olacağını savundu.

BaşlıkBlockchain Association’ın yaklaşımı
Kimlik doğrulama kapsamıBirincil piyasa ihraççı müşteri ilişkileriyle sınırlansın
İkincil piyasa işlemleriGenel olarak ihraççının CIP yükümlülüğü dışında kalsın
Temel kavramlarDaha net tanımlar getirilsin
Uygulama takvimiCIP ve AML kuralları eşgüdüm içinde yürürlüğe girsin

Uygulama takvimi için eşgüdüm çağrısı

Kuruluş, önerilen müşteri tanımlama kuralları ile yasa kapsamında şekillenecek kara para aklamayı önleme standartlarının yürürlük tarihleri konusunda federal kurumlar arasında eşgüdüm sağlanmasını da tavsiye etti. Bu talep, şirketlerin aynı dönemde birden fazla uyum sürecine hazırlık yaparken karşılaşabileceği operasyonel yükü azaltmayı amaçlıyor.

Blockchain Association, GENIUS Act’i ABD’de ödeme stabilcoinlerinin düzenlenmesi için kritik bir ilk adım olarak görüyor; uygulamanın ise kullanıcı korumasını, uygulanabilir kuralları ve yenilik alanını birlikte gözetmesi gerektiğini vurguluyor.

Söz konusu değerlendirmeler, ABD’li kurumların GENIUS Act temelinde daha somut bir düzenleme seti oluşturma çabalarının sürdüğü bir dönemde geldi. Düzenleme çerçevesinin tamamlanması halinde, ABD’de stabilcoin ihraççılarının hangi koşullarda faaliyet göstereceği daha net hale gelebilir.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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