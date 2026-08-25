Bitcoin 14 hafta sonra 80 bin doların üzerine çıktı

Bitcoin, sekiz günlük güçlü yükselişin ardından 80 bin dolar eşiğini aşarak kripto para piyasasında son aylardaki kayıpların önemli bölümünü kısa sürede geri aldı. Fiyat, yazım sırasında 80.758 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatteki işlem hacmi 117,05 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,61 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Hızlı toparlanma dikkat çekti

Son sekiz günde yaklaşık yüzde 28 değer kazanan Bitcoin’in piyasa değerine 350 milyar dolar eklendi. Bu hareket, yaklaşık üç aylık kaybın büyük kısmını bir hafta içinde sildi. Son dönemde öne çıkan satış baskısının ardından gelen bu toparlanma, fiyatın daha önce hem destek hem direnç olarak çalışan bölgelere yeniden ulaşmasını sağladı.

Kripto para analisti Bull Theory, 25 Ağustos itibarıyla Bitcoin’in yeniden 80 bin doların üzerine çıktığına işaret ediyor. Bu seviye, yaklaşık 14 haftalık aranın ardından yeniden görülmüş oldu.

Bull Theory, Bitcoin’in 14 hafta sonra yeniden 80 bin doların üzerine çıkarak son dönemdeki satış baskısından belirgin biçimde ayrıştığını vurguluyor.

100 bin dolar beklentisi yeniden gündemde

Piyasadaki son yükseliş, Bitcoin’in altı haneli fiyat seviyesine ulaşabileceğine dair beklentileri yeniden canlandırdı. Yine de bu senaryonun güç kazanabilmesi için fiyatın önündeki birkaç direnç bölgesinin daha aşılması gerekiyor. Bu aşamada tartışılan konu, eski tahminlerin doğrulanmasından çok, Bitcoin’in yeniden bu hedeflerin konuşulmasına imkan verecek kadar güçlü bir görünüm sergilemesi olarak öne çıkıyor.

Analist Zord da 24 Haziran’da paylaştığı işlem planında Bitcoin için 100 bin dolar hedefi öngörüyor. Zord, fiyatın o dönemde belirlenen seviyenin altına inmediğini ve sonrasında güçlü bir yükseliş başlattığını savunuyor.

Zord, 24 Haziran’da paylaştığı planda 100 bin dolar hedefini korurken, Bitcoin’in öngördüğü seviyenin altına sarkmadan güçlü bir ivme yakaladığını belirtiyor.

Teknik göstergelerde alım baskısı öne çıkıyor

Teknik göstergeler de yükseliş eğilimine işaret ediyor. Bitcoin, izlenen grafikte 80.750 dolar civarında bulunurken 81.005,32 dolardaki üst Bollinger bandına yaklaştı. Orta bant 68.300,65 dolar, alt bant ise 55.595,99 dolar seviyesinde yer alıyor.

Üst banda yaklaşılması, alım baskısının arttığına işaret etse de kısa vadede düzeltme olasılığını da gündeme getiriyor. Bu tür dönemlerde grafiklerin, haber akışının ve kritik seviyelerin tek ekrandan izlenmesi önem kazanıyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

MACD göstergesi de pozitif görünümü destekliyor. MACD çizgisi 3.881,55 seviyesinde bulunurken sinyal çizgisi 2.192,21 seviyesinde kaldı. Histogramın 1.689,34 ile pozitif bölgede yer alması, yükseliş ivmesinin korunduğunu gösteriyor.

81 bin dolar seviyesi ilk önemli sınav olacak

Kısa vadede piyasanın izleyeceği ana eşik 81 bin dolar civarında şekilleniyor. Bu seviyenin güçlü biçimde aşılması halinde yukarı yönlü hareketin pekişmesi ve 100 bin dolar hedefinin yeniden odak noktasına yerleşmesi mümkün olabilir. Buna karşılık yeni zirveler gelmez ve ivme zayıflarsa, 68.300 dolar civarındaki orta Bollinger bandı önemli bir destek alanı olarak öne çıkabilir.