Solana, günlük ETF girişlerinde XRP’yi geride bıraktı

Solana ve XRP, hem fiyat hareketleri hem de ETF odaklı sermaye akışları açısından piyasanın yakından izlediği iki varlık arasında yer alıyor. Son veriler, günlük bazda Solana ürünlerine yönelen talebin XRP’yi aştığını gösterdi. Solana tarafında bir günlük net giriş 33,49 milyon dolar olurken, XRP ürünlerinde bu tutar 13,82 milyon dolar olarak kaydedildi.

Günlük akışlarda Solana öne çıktı

Bu tablo, son işlem gününde Solana’nın XRP’ye yaklaşık 19,67 milyon dolarlık fark attığını ortaya koydu. Kurumsal yatırımcı ilgisinin kısa vadede Solana lehine güçlendiği görülürken, iki varlık arasındaki farkın özellikle son oturumda belirginleştiği dikkat çekti.

Solana ürünleri son oturumda 33,49 milyon dolar net giriş çekti. Aynı dönemde XRP ürünlerinde 13,82 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Bununla birlikte daha geniş zaman dilimine bakıldığında tablo değişiyor. Kümülatif net girişlerde XRP ETF’leri 1,57 milyar dolar ile önde bulunurken, Solana tarafında bu rakam 1,22 milyar dolar seviyesinde kaldı. ETF net varlıklarında da XRP’nin 1,44 milyar dolar ile Solana’nın 1,21 milyar dolarlık büyüklüğünü aştığı görülüyor.

Metrik Solana XRP Günlük net giriş 33,49 milyon dolar 13,82 milyon dolar Kümülatif net giriş 1,22 milyar dolar 1,57 milyar dolar ETF net varlığı 1,21 milyar dolar 1,44 milyar dolar

Fiyat hareketlerinde teknik eşikler izleniyor

Fiyat tarafında Solana, orta 70 dolar bandından yaklaşık 100 dolara kadar yükselerek önemli hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Varlık, uzun vadeli ortalama olarak izlenen 89,45 dolar seviyesini aşmasının ardından psikolojik açıdan kritik görülen 100 dolar eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yükseliş sırasında işlem hacmindeki artış da hareketin teknik açıdan daha güçlü algılanmasına yol açtı.

Ancak ivmenin aşırı hızlandığına işaret eden göstergeler de bulunuyor. Günlük RSI değerinin 87 civarına çıkması, Solana’da aşırı alım görünümünü güçlendirdi. Bu nedenle 104 dolar ile 108 dolar aralığı olası bir sonraki hedef bölge olarak öne çıksa da, güçlü bir soluklanma yaşanmadan yükselişi takip etmenin daha yüksek risk taşıdığı değerlendiriliyor.

XRP toplam tabloda üstünlüğünü koruyor

XRP de son dönemde dikkat çekici bir toparlanma sergiledi. Fiyatın yaklaşık 1,00 dolardan 1,48 dolara yükseldiği, daha önce 1,70 dolara uzanan sert bir fitilin ardından satış baskısına rağmen 1,35 dolar civarındaki uzun vadeli ortalamanın yeniden kazanıldığı görülüyor. Buna karşın XRP tarafında da RSI göstergesinin 80’e yaklaşması, piyasanın ısındığına işaret ediyor.

Solana son turda günlük ETF girişlerinde üstünlük kurdu. Buna karşılık kümülatif girişler ve toplam net varlık büyüklüğünde XRP liderliğini sürdürüyor.

Günlük ETF girişlerinde görülen yaklaşık 20 milyon dolarlık fark, iki varlığın toplam piyasa değeri dikkate alındığında tek başına belirleyici bir unsur olarak öne çıkmıyor. Yine de Solana’nın son kırılımının daha sağlam bir zemine oturması için 89 dolar ile 90 dolar bandını destek olarak koruması ve ETF tarafında daha güçlü günlük akış çekmeyi sürdürmesi önem taşıyor.