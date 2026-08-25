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Solana (SOL)

Solana, günlük ETF girişlerinde XRP’yi geride bıraktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, son işlem gününde günlük ETF girişlerinde XRP'yi geride bıraktı.
  • 📊 Solana ürünleri 33,49 milyon dolar, XRP ürünleri 13,82 milyon dolar net giriş gördü.
  • 📈 Fiyatta $SOL 100 dolar eşiğini test ederken, XRP toplam ETF varlıklarında lider kaldı.
  • 🧭 Kümülatif girişlerde XRP 1,57 milyar dolar ile Solana'nın 1,22 milyar dolar önünde yer aldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Solana ve XRP, hem fiyat hareketleri hem de ETF odaklı sermaye akışları açısından piyasanın yakından izlediği iki varlık arasında yer alıyor. Son veriler, günlük bazda Solana ürünlerine yönelen talebin XRP’yi aştığını gösterdi. Solana tarafında bir günlük net giriş 33,49 milyon dolar olurken, XRP ürünlerinde bu tutar 13,82 milyon dolar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Günlük akışlarda Solana öne çıktı
2 Fiyat hareketlerinde teknik eşikler izleniyor
3 XRP toplam tabloda üstünlüğünü koruyor

Günlük akışlarda Solana öne çıktı

Bu tablo, son işlem gününde Solana’nın XRP’ye yaklaşık 19,67 milyon dolarlık fark attığını ortaya koydu. Kurumsal yatırımcı ilgisinin kısa vadede Solana lehine güçlendiği görülürken, iki varlık arasındaki farkın özellikle son oturumda belirginleştiği dikkat çekti.

Solana ürünleri son oturumda 33,49 milyon dolar net giriş çekti. Aynı dönemde XRP ürünlerinde 13,82 milyon dolarlık net giriş kaydedildi.

Bununla birlikte daha geniş zaman dilimine bakıldığında tablo değişiyor. Kümülatif net girişlerde XRP ETF’leri 1,57 milyar dolar ile önde bulunurken, Solana tarafında bu rakam 1,22 milyar dolar seviyesinde kaldı. ETF net varlıklarında da XRP’nin 1,44 milyar dolar ile Solana’nın 1,21 milyar dolarlık büyüklüğünü aştığı görülüyor.

MetrikSolanaXRP
Günlük net giriş33,49 milyon dolar13,82 milyon dolar
Kümülatif net giriş1,22 milyar dolar1,57 milyar dolar
ETF net varlığı1,21 milyar dolar1,44 milyar dolar

Fiyat hareketlerinde teknik eşikler izleniyor

Fiyat tarafında Solana, orta 70 dolar bandından yaklaşık 100 dolara kadar yükselerek önemli hareketli ortalamaların üzerine çıktı. Varlık, uzun vadeli ortalama olarak izlenen 89,45 dolar seviyesini aşmasının ardından psikolojik açıdan kritik görülen 100 dolar eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yükseliş sırasında işlem hacmindeki artış da hareketin teknik açıdan daha güçlü algılanmasına yol açtı.

Ancak ivmenin aşırı hızlandığına işaret eden göstergeler de bulunuyor. Günlük RSI değerinin 87 civarına çıkması, Solana’da aşırı alım görünümünü güçlendirdi. Bu nedenle 104 dolar ile 108 dolar aralığı olası bir sonraki hedef bölge olarak öne çıksa da, güçlü bir soluklanma yaşanmadan yükselişi takip etmenin daha yüksek risk taşıdığı değerlendiriliyor.

XRP toplam tabloda üstünlüğünü koruyor

XRP de son dönemde dikkat çekici bir toparlanma sergiledi. Fiyatın yaklaşık 1,00 dolardan 1,48 dolara yükseldiği, daha önce 1,70 dolara uzanan sert bir fitilin ardından satış baskısına rağmen 1,35 dolar civarındaki uzun vadeli ortalamanın yeniden kazanıldığı görülüyor. Buna karşın XRP tarafında da RSI göstergesinin 80’e yaklaşması, piyasanın ısındığına işaret ediyor.

Solana son turda günlük ETF girişlerinde üstünlük kurdu. Buna karşılık kümülatif girişler ve toplam net varlık büyüklüğünde XRP liderliğini sürdürüyor.

Günlük ETF girişlerinde görülen yaklaşık 20 milyon dolarlık fark, iki varlığın toplam piyasa değeri dikkate alındığında tek başına belirleyici bir unsur olarak öne çıkmıyor. Yine de Solana’nın son kırılımının daha sağlam bir zemine oturması için 89 dolar ile 90 dolar bandını destek olarak koruması ve ETF tarafında daha güçlü günlük akış çekmeyi sürdürmesi önem taşıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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