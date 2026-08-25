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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 3 ay sonra 80 bin doları aştı: ETF girişleri ve likidite beklentisi ralliyi besliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Bitcoin, mayıs ortasından bu yana ilk kez 80.000 doları aşarak sabah saatlerinde 81.237 dolara kadar yükseldi.
  • 💰 ABD spot Bitcoin ETF’leri son işlem gününde 337,6 milyon dolar, son beş işlem gününde ise yaklaşık 1,92 milyar dolar net giriş kaydetti.
  • 🇺🇸 ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırması, dolar ve tahvil getirileri üzerindeki baskıyla Bitcoin’e yönelik talebi destekliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin, yaklaşık üç ay sonra yeniden 80.000 doların üzerine çıkarak 81.000 dolar seviyesini test etti. Spot Bitcoin ETF’lerine hızlanan sermaye girişleri, ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil geri alımlarını genişletmesi ve doların zayıflaması yükselişin öne çıkan destekleyicileri oldu. Ancak Bitcoin günün ilerleyen saatlerinde 80.000 doların altına geri çekilirken, zincir üstü göstergeler özellikle 70.000 dolar seviyesinin kritik olabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 ETF Girişleri Bitcoin Talebini Destekliyor
2 ABD Hazine Bakanlığı’nın Hamlesi Ralliyi Güçlendirdi
3 Piyasada “Aşırı Açgözlülük” Hakim
4 Zincir Üstü Verilerde 70.000 Dolar Öne Çıkıyor
5 Metaplanet’ten 1.000 BTC Transferi
6 Gözler ABD Verileri ve Fed’de

Bitcoin, bugün sabah saatlerinde 81.237,94 dolara kadar yükselerek mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin son yedi günde yaklaşık yüzde 25,8 değer kazanarak iki yılı aşkın sürenin en güçlü haftalık performansını sergiledi.

ETF Girişleri Bitcoin Talebini Destekliyor

Bitcoin’deki yükselişin en önemli desteklerinden biri spot piyasadaki kurumsal talep oldu. ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri son işlem gününde toplam 337,6 milyon dolar net giriş kaydederek pozitif seriyi altıncı işlem gününe taşıdı.

BlackRock’ın IBIT fonu 208,9 milyon dolarla günlük girişlerde ilk sırada yer aldı. Fidelity’nin FBTC fonuna 104,6 milyon dolar giriş gerçekleşirken Grayscale Bitcoin Mini Trust 16,4 milyon dolar, VanEck HODL 3,3 milyon dolar ve Bitwise BITB 3 milyon dolar çekti. IBIT ve FBTC tek başına günlük toplam girişlerin yaklaşık yüzde 93’ünü oluşturdu.

Son beş işlem günündeki toplam net giriş ise yaklaşık 1,92 milyar dolara ulaştı.

Sygnum Bank yatırım direktörü Fabian Dori, son yükselişin yalnızca kaldıraçlı işlemlerden değil, spot talep ve ETF’ler üzerinden gelen kurumsal sermayeden kaynaklandığını belirtti. Dori’ye göre bu tür bir yapı, vadeli işlemler ağırlıklı rallilere kıyasla daha dayanıklı olabilir.

ABD Hazine Bakanlığı’nın Hamlesi Ralliyi Güçlendirdi

Bitcoin’deki yükselişte ABD Hazine Bakanlığı’nın tahvil piyasasına yönelik adımları da etkili oldu. Bakanlık, uzun vadeli ABD tahvillerinde likiditeyi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği geri alımların büyüklüğünü işlem başına en az iki katına çıkararak 4 milyar dolara yükselteceğini açıkladı.

Geri alımların genişlemesiyle uzun vadeli tahvil getirileri ve dolar üzerindeki baskı artarken yatırımcıların altın ve Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönelmesi yükselişi destekledi.

Bernstein analisti Gautam Chhugani, Hazine Bakanlığı’nın genişleyen tahvil geri alımlarını Bitcoin açısından güçlü bir katalizör olarak değerlendirdi. Chhugani, Bitcoin’in geçmişte artan likidite dönemlerinde olumlu tepki verdiğine dikkat çekti.

ABD’de kripto varlıklara yönelik düzenleyici belirsizliğin azalacağı beklentisi de piyasadaki iyimserliği artırdı. Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki bir etkinlikte Kongre’ye kripto piyasasının yapısını düzenleyen mevzuatı kabul etme çağrısında bulunması, daha geniş kurumsal katılıma yönelik beklentileri destekledi.

Piyasada “Aşırı Açgözlülük” Hakim

Bitcoin’deki sert yükseliş yatırımcı duyarlılığına da hızla yansıdı. Crypto Fear & Greed Index, 25 Ağustos’ta 83 seviyesine çıktı. Endekste 80’in üzerindeki değerler “aşırı açgözlülük” bölgesi olarak sınıflandırılıyor.

Bitcoin’deki hareket altcoin piyasasına da yayıldı. Ether 2.513 dolar civarında işlem görürken günlük yüzde 2,77 yükseldi. XRP yüzde 2,86 artışla 1,52 dolara, Solana ise yüzde 7,4 yükselişle 101,57 dolara çıktı. Solana böylece yaklaşık altı ay sonra yeniden 100 doların üzerine çıktı.

Zincir Üstü Verilerde 70.000 Dolar Öne Çıkıyor

Zincir üstü analist Murphy ise Bitcoin’in 80.000 doların üzerine çıkmasının ardından yatırımcıların yükselişi takip ederek pozisyon açarken karşılaşabilecekleri risklere dikkat çekti.

Murphy, sağ taraf işlem stratejisinde fiyat yükseldikten sonra pozisyon alan yatırımcıların önceden belirlenmiş zarar durdurma seviyeleriyle hareket etmesi gerektiğini belirtti. Teknik göstergeler, pozisyon büyüklüğü ve yatırımcının risk toleransının bu seviyelerin belirlenmesinde dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Analistin yakından takip ettiği göstergelerden biri kısa vadeli yatırımcı gerçekleşen fiyatı olarak bilinen STH-RP. Murphy’ye göre tarihsel veriler, Bitcoin’in ayı piyasasının ikinci yarısında STH-RP seviyesini yukarı yönlü kırmasının ardından kısa süreli de olsa yükseliş trendi oluşma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Mevcut durumda dinamik STH-RP seviyesi yaklaşık 70.000 dolar civarında bulunuyor. Murphy, Bitcoin’in bu seviyeye geri çekilmesi durumunda dikkatli olunması gerektiğini, günlük kapanışın 70.000 doların altında gerçekleşmesinin ise zarar durdurma açısından önemli bir sinyal oluşturabileceğini belirtti. Bu yaklaşıma göre sağ taraf pozisyonlarında teorik zarar durdurma aralığı yaklaşık yüzde 10 seviyesinde bulunuyor.

Metaplanet’ten 1.000 BTC Transferi

Piyasada takip edilen bir diğer gelişme Japon Bitcoin hazine şirketi Metaplanet’ten geldi. Şirket, yaklaşık 79,77 milyon dolar değerindeki 1.000 BTC’yi Coinbase Prime’a aktardı.

Metaplanet bugüne kadar ortalama 96.191 dolar fiyatla toplam 43.000 BTC satın aldı. Şirketin kümülatif Bitcoin alımlarının değeri yaklaşık 3,48 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto paraların borsalara veya kurumsal işlem platformlarına aktarılması olası satışların işareti olarak yorumlanabilse de, söz konusu transfer Metaplanet’in Bitcoin sattığını tek başına doğrulamıyor.

Gözler ABD Verileri ve Fed’de

Bitcoin’in yükselişinin devam edip etmeyeceğine haftanın kalan bölümünde ABD’den gelecek ekonomik veriler ve para politikası mesajları belirleyici olacak.

ABD’nin temmuz ayına ilişkin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi 26 Ağustos’ta açıklanacak. Fed’in Jackson Hole toplantısı ise 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kiwoom Securities analisti Shim Soo-bin, Bitcoin’deki yükselişte ABD’de kripto düzenlemelerine ilişkin belirsizliğin azalmasının ve Hazine Bakanlığı’nın orta ve uzun vadeli tahvil geri alımlarını artırmasının etkili olduğunu belirtti. Ancak haftanın ilerleyen bölümündeki önemli gelişmeler nedeniyle Bitcoin’in yönünün yeniden değişebileceğine dikkat çekiliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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