Ethereum 3.000 dolara yaklaşırken Bitcoin ve SHIB’de direnç öne çıktı

Kripto para piyasasında son yükseliş dalgası, Ethereum, Bitcoin ve Shiba Inu grafiklerinde teknik görünümü belirgin biçimde değiştirdi. Ethereum birkaç işlem seansında 2.000 doların altından yaklaşık 2.496 dolara yükselirken, Bitcoin 78.700 dolar civarında işlem gördü. Shiba Inu ise son toparlanmasının ardından 0,00000543 dolar çevresinde tutundu.

Ethereum’da 3.000 dolar ihtimali yeniden gündemde

Ethereum açısından öne çıkan gelişme, 1.850 ile 1.950 dolar arasındaki uzun süreli sıkışmanın yukarı yönlü kırılması oldu. Varlık, temmuz ve ağustos boyunca büyük ölçüde 2.000 doların altında kalmıştı. Son ivmeyle birlikte günlük grafikte başlıca hareketli ortalamaların yeniden aşıldığı görülüyor.

Uzun vadeli ortalamanın bulunduğu 2.140 dolar bölgesinin geçilmesi, teknik açıdan önemli bir eşik olarak öne çıkıyor. Daha kısa vadeli ortalamalar ise 1.934, 1.974 ve 2.082 dolar seviyelerinde yer alıyor ve mevcut fiyatın altında destek yapısı oluşturuyor.

Ethereum’da 2.500 ile 2.550 dolar bandı kısa vadeli direnç olarak izlenirken, bu bölgenin üzerinde günlük kapanış gelmesi halinde 2.600 dolar ile 2.700 ve 2.800 dolar aralığı teknik olarak gündeme gelebilir.

İşlem hacmindeki güçlü artış da yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Şubat ayından bu yana görülen en belirgin hacim sıçramalarından biri, ilk kırılma mumuyla aynı dönemde oluştu. Buna karşın günlük RSI göstergesinin 80 civarına çıkması, piyasanın kısa vadede aşırı alım bölgesine girdiğine işaret ediyor.

Ethereum’un kırılma öncesi banttan yaklaşık %30 yükselmesi ve 2.150 ile 2.400 dolar arasında sınırlı destek oluşturması nedeniyle, yukarı yönlü senaryo sürse bile kısa süreli düzeltme ya da yatay seyir olasılığı masada kalıyor. Yükseliş yapısının korunması için 2.400 dolar seviyesinin savunulması önem taşıyor. Daha güçlü yapısal destek ise 2.140 ile 2.200 dolar aralığında bulunuyor.

Bitcoin’de 80.000 dolar yolu açık, ancak geri çekilme riski sürüyor

Bitcoin son atakta 63.000 ile 65.000 dolar arasındaki konsolidasyon bölgesinden çıkarak yaklaşık 79.000 dolara yaklaştı. Bu hareket, birden fazla önemli hareketli ortalamanın aşılmasıyla birlikte teknik görünümü iyileştirdi. Yaz boyunca direnç görevi gören 71.765 dolardaki uzun vadeli ortalamanın geri alınması, orta vadeli tabloyu güçlendirdi.

Bununla birlikte mevcut yükselişin hızı, kısa vadede geri çekilme ihtimalini de artırıyor. Bitcoin şu anda uzun vadeli ortalamasının yaklaşık %10 üzerinde bulunuyor. Günlük RSI göstergesinin 82 civarında olması, ivmenin oldukça gerildiğini gösteriyor.

Varlık Yakın direnç İlk destek Kritik bölge Bitcoin 80.000 dolar, ardından 82.000 dolar 76.000 ile 77.000 dolar 71.000 ile 72.000 dolar Ethereum 2.500 ile 2.550 dolar 2.400 dolar 2.140 ile 2.200 dolar

76.000 ile 77.000 dolar aralığı ilk destek olarak izleniyor. Bu alan korunursa Bitcoin’in 80.000 doları test etmesi ve ardından mayıs zirvesi olan 82.000 dolara yönelmesi mümkün olabilir. Daha derin bir düzeltmede 71.000 ile 72.000 dolar bandı öne çıkıyor. Bu bölgenin altında ise 67.000 ile 68.500 dolar aralığı bir diğer destek kümesi olarak öne çıkıyor.

Shiba Inu direnç altında gücünü koruyor

Shiba Inu tarafında son toparlanma, fiyatın yaklaşık 0,00000445 dolardan 0,00000620 dolara kadar uzanmasıyla dikkat çekti. Bu yükseliş kısa ve orta vadeli ortalamaların hızla aşılmasını sağladı. Ancak rallinin uzun vadeli ortalamanın bulunduğu 0,00000574 dolar seviyesinde güçlü dirençle karşılaştığı görülüyor.

Shiba Inu’da 0,00000570 ile 0,00000600 dolar aralığı ana direnç bölgesi olarak izlenirken, 0,00000520 doların altına sarkılması halinde kısa vadeli zayıflama riski artabilir.

Fiyat kısa süreliğine bu seviyenin üzerine çıksa da günlük kapanışla kalıcılık sağlayamadı ve ardından geri çekildi. Buna rağmen görünüm tamamen bozulmuş değil. SHIB halen 0,00000494 dolar civarındaki ortalamanın üzerinde kalıyor. Daha kısa vadeli ortalamalar da 0,00000486 ve 0,00000460 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Momentum göstergeleri ikinci bir deneme ihtimalini destekliyor. RSI’ın 62 civarında olması, ilk sert sıçramadaki aşırı alım seviyelerine göre daha dengeli bir tabloya işaret ediyor. 0,00000574 dolar üzerinde teyit alınması halinde 0,00000600 ile 0,00000620 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir. Sonraki direnç ise mayıs dönemindeki 0,00000650 dolar seviyesi olarak izleniyor.