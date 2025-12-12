Ekonomi

Son Dakika: Faiz İndirimine Karşı Çıkan Fed Üyesinin İlk Açıklamaları

  • Goolsbee, Fed'in özellikle enflasyonla ilgili daha fazla bilgi beklemesi gerektiğine inandığı için faiz indirimi konusunda muhalefet etti.
  • Goolsbee: Beklemek daha ihtiyatlı bir yol olurdu ve fazla ek risk getirmezdi. Verilerin çoğu, işgücü piyasasının sadece ılımlı bir şekilde soğuduğu, istikrarlı bir ekonomik büyüme olduğunu gösteriyor.
  • Goolsbee: Benim endişen önden yüklemeli faiz indirimlerinin çok fazla olmasıyla ilgili.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar


Faiz indirimine karşı çıkan 2 Fed üyesinden biri Goolsbee olmuştu ve bu önceki açıklamalarını hatırlarsak şaşırtıcıydı. Daha ortada duran bir isim olarak görülse de faiz indirimine karşı çıkan isim 19 Fed üyesinden (komite üyesi bunlardan 12’sidir) biri. 19 üyeden 7’si önümüzdeki yıl indirim istemiyor ve Goolsbee bunlar arasında.

Fed Son Dakika

Fed üyesi Goolsbee faiz kararına muhalefetinin ardından karardan iki gün sonra önemli açıklamalarda bulunuyor. Fed’in 2026 politikasının sinyallerini görmek için önceki 2 toplantıda indirime karşı çıkmayan bir ismin neden fikrinin değiştiğini görmek önemli. Çünkü en az 7 üye onunla aynı fikirde ve çoğu 2026’da 2’den fazla indirim yapılmasını istemiyor.

Goolsbee’nin açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle;

“Benim endişen önden yüklemeli faiz indirimlerinin çok fazla olmasıyla ilgili. Kapanmadan önceki bazı enflasyon verileri endişe vericiydi. Çoğu veri, işgücü piyasasının sadece ılımlı bir şekilde soğuduğunu gösteriyor. Beklemek, güncellenmiş ekonomik verilerin de faydalanılmasını sağlayacaktı.

Enflasyon dört buçuk yıldır hedefin üzerinde, ilerleme durdu ve işletmeler ve tüketiciler fiyatları ana endişe kaynağı olarak gösteriyor. İşgücü piyasasının o kadar hızlı bozulduğunu ve Fed’in 2026’nın başlarına kadar faiz indirimini bekleyemeyeceğini gösteren çok az şey var. Mevcut yüksek enflasyon, gümrük vergilerinden kaynaklanıyor olabilir ve geçici olabilir, ancak tehlike, bunun daha uzun süreli olmasıdır.

Beklemek daha ihtiyatlı bir yol olurdu ve fazla ek risk getirmezdi. Verilerin çoğu, işgücü piyasasının sadece ılımlı bir şekilde soğuduğu, istikrarlı bir ekonomik büyüme olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki yıl faizlerin önemli ölçüde düşebileceğine hala iyimserim, ancak son birkaç yıldaki enflasyon göz önüne alındığında, ön yükleme konusunda endişeliyim.”

Goolsbee, Fed’in özellikle enflasyonla ilgili daha fazla bilgi beklemesi gerektiğine inandığı için faiz indirimi konusunda muhalefet etti.

2026’nın ilk faiz kararı 28 Ocak tarihinde açıklanacak ve o güne kadar istihdamdan enflasyona kadar birçok önemli verinin yayınlandığını göreceğiz. Şimdilik beklenti %77 ihtimalle faizlerin Ocak ayında sabit bırakılacağı yönünde. Ancak istihdamdaki daralma devam ederse ve enflasyondaki sınırlı artış az da olsa gevşemeye işaret ederse önümüzdeki 12 ayda daha fazla indirim görebiliriz. Bu da risk piyasalarını (içinde kripto paraları) yukarı çeker.

Fatih Uçar
