Kripto Paralarda 12 Aralık Takvimi ve Son Durum



İçeriği yapay zeka ile özetle



ChatGPT







Grok



Teknoloji hisselerindeki dalgalanma nedeniyle ABD vadelileri güne negatif başladı. Yazı hazırlandığı sıradaysa faiz kararına muhalefet eden üyelerin açıklamaları devam ediyor. BTC 92 bin doları koruyor ancak buradan da başka bir düşüş başlamayacağının garantisi yok ve büyük çoğunluk borsa açılışından 1 saat önce satışların hızlanabileceğini düşünüyor.

Kripto Paralarda Bugün

Bugün istihdam ve işsizlik verilerinin gelmesi gerekiyordu ancak kapanma nedeniyle bozulan takvim bunların ötelenmesine sebep oldu. Nasdaq 100 kontratları açılışta %0,5 düşüş yaşarken Broadcom aşırı iyimser beklentileri karşılayamayan satış tahminleri nedeniyle piyasa öncesi işlemlerde %5 düştü.

S&P 500 vadeli işlemleri önceki seansta rekor kapanış yapsa da bugünkü açılışta düşüş yaşadı. Bu satışların kısa vadeli olup olmadığı belirsiz ancak birçok yatırımcı Fed’in son kararıyla indirim döngüsünün devamına işaret ettiğini düşünüyor yani yıl sonu rallisi umutları bitmiş değil. Altın dördüncü gününde yükselişine devam ederken gümü ATH bölgesinde ve petrol 2 aylık dipten toparlandı.

Bugün boyunca Hammack, Goolsbee ve Paulson ekonomi hakkında açıklamalar yapacak. 21:30’da Trump yemin töreninde konuşabilir ve 23:00’da yasa tasarısı imzalarken açıklamalar yaptığını göreceğiz. Hafta sonuna nasıl başlayacağımızı belirleyecek olan şey bugün ABD borsalarının performansı olabilir o yüzden 17:30 itibariyle başlayacak dalgalanma önemli.

Faiz İndirimi Neden Olamamalı?

Jeff Schmid son 2 faiz indirimine muhalefet ediyor ve bu haftaki karara itirazında Goolsbee bu sefer onu yalnız bırakmadı. Fed üyesi Hammack yazı hazırlandığı sırada “Fed üyelerinden biri Beyaz Saray ile halen bağlantılı ilerliyor ve bu alışılmadık bir durum” diyerek Miran’ın aşırı güvercin tutumunu eleştirdi. Miran’ın görev süresi Ocak’ta doluyor onun kalıcı olarak Fed’e geçip geçmeyeceği belirsiz.

Schmid’e dönerse muhalefet şerhini birkaç dakika önce yayınladı ve 19 üyeden 7’sinin neden 2026’da faiz indirimi istemediğini anlamamız için bu önemli. Fed önemli ölçüde bölünmüş durumda ve bu şekilde devam ederse 2026’da çok sınırlı bir gevşeme görebiliriz. Schmid özetle şunları söyledi;

“Benim görüşüme göre, sadece altı hafta önce yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısından bu yana pek bir değişiklik olmadı. Hükümet yeniden faaliyete geçti ve resmi veriler, her ne kadar hala eksik olsa da, yavaş yavaş artmaya başladı. Ancak, elimizdeki verilere ve bölgemdeki bağlantılarımla yaptığım görüşmelere dayanarak, Ekim ayına göre ekonomiye ilişkin görüşlerimde temel bir değişiklik olmadı. Enflasyon hala çok yüksek, ekonomi ivmesini sürdürüyor ve işgücü piyasası, soğuma eğilimi gösterse de, büyük ölçüde dengede kalıyor. Para politikasının mevcut duruşunun, kısıtlayıcı olsa bile, sadece ılımlı olduğunu düşünüyorum. Bu değerlendirmeyle, bu haftaki toplantıda politika faiz oranının hedef aralığını değiştirmeden bırakmayı tercih ettim. Ekim toplantısından bu yana geçen kısa sürede, 10. Bölgeyi gezme fırsatım oldu ve enflasyonla ilgili endişeleri duymaya devam ediyorum. Görüşmelerim, eski Başkan Alan Greenspan’ın sözleriyle, “enflasyonun zaman içinde o kadar düşük ve istikrarlı olduğu ki, hane halkı ve firmaların kararlarında önemli bir rol oynamadığı” bir durumdan uzaklaşma riskiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Geçtiğimiz birkaç on yılı geriye dönüp baktığımızda, Fed, ülke ve belki de dünya için en büyük ekonomi politikası başarılarından biri, enflasyon endişelerinin azalması olmuştur. Bu azalma, daha fazla kesinlik ve daha iyi planlama imkanı sağlayarak gerçek sonuçlar doğurdu. Analizler, algılanan enflasyon riskindeki düşüşün, son on yıllarda uzun vadeli faiz oranlarındaki düşüş eğilimine önemli bir katkı sağladığını gösteriyor. Enflasyon belirsizliğindeki herhangi bir artış, ne yazık ki bu kazanımların bir kısmını tersine çevirebilir ve ABD devlet borcu da dahil olmak üzere uzun vadeli faiz oranlarını artırabilir. Enflasyon konusunda güvenilirliğimizin hala sağlam olduğuna inanıyorum, ancak rehavete kapılmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta, para politikasının kısıtlayıcılığını, hem verilerde hem de bağlantılarımdan duyduklarımdan yola çıkarak ekonominin nasıl geliştiğine göre değerlendireceğim. Şu anda, ivme kazanan bir ekonomi ve aşırı yüksek enflasyon görüyorum, bu da politikanın aşırı kısıtlayıcı olmadığını gösteriyor.” – Kaynak