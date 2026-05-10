XRP 1,45 dolar direncini aştı yükseliş işareti verdi

Kripto para piyasasının önde gelen isimlerinden XRP, son 24 saatte gösterdiği yaklaşık yüzde 5’lik artışla dikkat çekti. Uzun süredir Bitcoin ve diğer majör altcoinlere kıyasla baskı altında kalan XRP, bu yükselişle genel piyasadan ayrışmayı başardı. Son dönemde yeni benimsenme adımları ve haberlerle öne çıkan XRP, bu hareketiyle birlikte yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti.

Önemli Direnç Geçildi mi?

Uzman kripto analisti Dom (@traderview2), XRP’nin son atağının güçlü bir yükselişin başlangıcı olabileceğine işaret ediyor. Ancak, bu senaryonun gerçekleşmesi için fiyatın 1,45 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı şekilde tutunması gerekiyor. Analiste göre, daha önce bu seviyede yaşanan hızlı iniş çıkışlar kalıcı bir kırılım olarak sayılmadığından, 1,45 dolar üzerindeki kapanışlar önem taşıyor.

“Kısaca ifade edeyim; 1,45 dolar bölgesinin üzerine çıkılır ve orada tutunulursa, fiyat yukarı doğru çok hızlı hareket edebilir. Sadece anlık yükseliş değil, bu seviyede kabul edilmesi gerekli.”

Geçtiğimiz aylarda 1,40 ile 1,45 dolar arası XRP için güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıktı. Özellikle bu fiyat aralığında milyonlarca XRP’nin el değiştirdiği, dolayısıyla arz açısından kalın bir tavan oluştuğu vurgulanıyor. Fiyat bu direnç bölgelerini aşmakta defalarca zorlanırken, her seferinde alıcılar satışlarla karşılaştı.

Fiyat Hareketi ve Likidite Boşluğu

Analizlere göre, 1,45 dolar üzerindeki fiyat kapanışlarıyla birlikte, XRP için kısa vadede yeni bir yükseliş alanı açılabilir. Özellikle 1,45 dolardan sonra, 1,80 dolara kadar uzanan ve geçmişte zayıf işlem hacminin gözlendiği bir “likidite boşluğu” göze çarpıyor. Bu seviyede yeterli geçmiş işlem yapılmadığı için, fiyat hareketinin bu aralıkta dirençle karşılaşmadan hızlı ilerlemesi mümkün olabilir.

Bununla birlikte, yalnızca kısa süreli fiyat sıçramaları yeterli olmayacak. Uzmanlar, günlük mumların 1,45 doların üzerinde kapanıp kalıcılaşmasının kritik olduğunu belirtiyor. Eğer bu sağlanamazsa, yükseliş denemeleri yeniden başarısız kalıp fiyat aşağıya geri dönebilir.

Piyasa Görünümü ve Son Gelişmeler

XRP, geçen yılın sonunda 2,30 doların üzerinde ulaştığı zirveden bu yana sert bir düşüş yaşadı ve uzun bir süre durağan seyretti. Şubat ayında görülen dip seviyeden bu yana token, dalgalı birikim sürecine girdi. 1,45 ile 1,50 dolar arası ise sürekli olarak alıcıların ve satıcıların çekişmesiyle dolu bir “tavan” bölgesiydi.

Son verilere göre, XRP artık çoklu denemelerin ardından 1,45 dolar direncini net biçimde geçti. Piyasa katılımcılarına göre, bu bölgenin üzerinde tutunabilirse bir sonraki direnç alanına kadar hızlı bir yükseliş yaşanabileceği konuşuluyor.

Uzmanlar, 1,45 doların üzerinde günlük kapanışların, XRP fiyatında likiditenin zayıf olduğu bölgede hızlı hareketlenmeler yaratabileceğini değerlendiriyor.

Uzun süreli durağanlığın ardından gelen bu hareket, XRP yatırımcıları için bir dönüm noktası olabilir. Bu kritik seviyeler teknik anlamda önem taşısa da, fiyatın istikrarlı şekilde bu eşiğin üzerinde kalıp kalamayacağı yakından izleniyor.