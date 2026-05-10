Strategy 818.334 BTC tutarını elinde bulunduruyor satış stratejisiyle tartışma yarattı

ABD’li kurumsal yazılım firması Strategy, elinde tuttuğu 818.334 BTC ile Bitcoin piyasasında en fazla varlığa sahip olan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, uzun süredir “Bitcoin satılmaz” yaklaşımıyla bilinse de, son açıklamaları şirketin Bitcoin portföyüyle ilgili piyasalarda yeni soru işaretlerine yol açtı.

Satış Tartışması ve Saylor’ın Açıklamaları

İlk çeyrek finansal sonuçlarının ardından yapılan analist görüşmelerinde Saylor, portföylerinde yer alan Bitcoin’in küçük bir kısmının satışının gündeme gelebileceğini belirtti. Saylor, bu satış olasılığının şirketin STRC adlı yıllık yüzde 11,5 getiri sağlayan öncelikli hisse senedi ile ilişkili temettü ödemelerini desteklemek amacıyla gündeme geldiğini vurguladı. Buna rağmen şirketin temel stratejisinin değişmediğini, olası satışların amacı net gelir elde etmek değil, daha fazla Bitcoin almak için kaynak yaratmak olduğunu aktardı.

“Eğer bir Bitcoin satacak olsak, ardından 10 ila 20 arasında yeni Bitcoin alırız” diyerek bu modelin geçici ve sınırlı işlemlerle daha büyük pozisyonlara ulaşmayı amaçladığını aktardı.

Bu yaklaşımla ilgili konuşan Saylor, şirketin tavrının Bitcoin politikasından vazgeçmek anlamına gelmediğini, bir teknoloji firmasının büyüme yatırımlarına benzer şekilde sermaye yönetimi yaptıklarını ifade etti.

STRC Temettüleri ve Finansal Pozisyon

Şirketin STRC kodu ile işlem gören öncelikli hisse senedi, yıllık yaklaşık yüzde 11,5 temettü getirisiyle öne çıkıyor. STRC portföyünün toplam büyüklüğü ise 8,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Bu yüksek temettü yükümlülüklerinin karşılanabilmesi için zaman zaman Bitcoin satışına başvurulabileceği değerlendiriliyor. CEO Phong Le, söz konusu satışların, yeni hisse ihracı yerine ancak pay sahiplerinin toplam çıkarı açısından daha avantajlı olursa yapılabileceğini belirterek bu kararın tamamen finansal analizlerle verileceğini söyledi.

Şirket ayrıca olası nakit çıkışlarına karşı 2,25 milyar dolar tutarında nakit rezervi bulunduruyor. STRC temettülerinin yarı aylık olarak ödenmesine dair yeni bir teklif de yönetim gündeminde.

Piyasa Tepkileri ve Eleştiriler

Şirketin temettü ödemelerini desteklemek üzere zaman zaman Bitcoin satabileceği ihtimali, uzun vadeli akumulasyon vizyonunu savunan bazı yatırımcılarda rahatsızlık yarattı. Ancak şirket yönetimi bu tür sınırlı satışların, birim başına Bitcoin miktarını artırmaya yönelik asıl hedefi değiştirmediğinin altını çiziyor.

Michael Saylor’ın bu konudaki yaklaşımı, sık sık Bitcoin karşıtı görüşleri ile tanınan ekonomist Peter Schiff’in eleştirilerine de hedef oldu. Schiff, STRC hisse yapısının sürdürülebilirliği konusunda olumsuz görüş bildirerek, temettü ödemeleri ile Bitcoin rezervlerinin korunması arasında bir baskı oluşabileceğini öne sürdü. Saylor ise bu yorumlara karşı, Schiff’in Bitcoin’i dijital varlık olarak tanımadığını, bu nedenle kıymetini anlamadığını ifade etti.

Strategy yönetimi ise şirketin büyüme stratejisini, “Bitcoin’i dijital sermaye, STRC’yi ise dijital kredi ürünü” olarak tasarladıklarını belirtiyor. Şirket hissesi MSTR ise ilgili kripto varlığın performansına endeksli şekilde hareket ediyor.

JP Morgan’ın analizine göre, Strategy’nin Bitcoin alımlarının 30 milyar dolara kadar ulaşabileceği öngörülüyor. Şirketin Bitcoin’lere ödediği ortalama alış fiyatı 75.537 dolar olurken, güncel tutarla yaklaşık yüzde 7,02 oranında gerçekleşmemiş kârı bulunuyor. Elindeki BTC’nin piyasa değeri ise son raporlarda yaklaşık 66,15 milyar dolar olarak açıklandı.