Kripto para analitik şirketi IntoTheBlock, yeni verilerin Bitcoin‘in (BTC) ani bir yükselişe hazır olduğunu gösterdiğini söylüyor. IntoTheBlock, Bitcoin’in yükseliş olayının ardından kilit psikolojik 30.000 dolar seviyesini kolayca yeniden test edebileceğini öne sürdü.

Bitcoin’de Balon İddiası!

Önde gelen kripto analitik şirketi IntoTheBlock’un raporlarına göre lider kripto para birimi olan Bitcoin 27.345 ila 30.000 dolar arasındaki fiyat aralığındaki Bitcoin alıcılarının miktarına dayanıyor. Şirket konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Grayscale’in SEC davasından zaferle çıkmasıyla birlikte Bitcoin yeniden ilgi odağı oldu. Bir sonraki dönüm noktası mı? 30.000 dolar. Zincir içi verilerimiz, 6,2 milyon adresin mevcut fiyat ile 30.000 dolar arasında ~2,6 milyon BTC satın aldığını ortaya koyuyor. Bu ‘balonlar’ önemli ve iki şekilde patlayabilir.

IntoTheBlock bir Bitcoin borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanmasının, lider kriptoyu çok daha yükseğe göndererek güçlü bir yükseliş momentumunu tetikleyebileceğini belirtti. Bazı analistler, bir mahkemenin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Grayscale’in BTC ETF başlatma başvurusunu reddetmesi gerektiğine karar vermesinin ardından onay ihtimalinin arttığına inanıyor .

Ancak firma, 27.000 ila 30.000 dolar aralığındaki BTC alıcılarının kayıplara karşı korunmak için hızlı bir şekilde satış yapması durumunda düşüş eğiliminin Bitcoin’i aniden aşağıya gönderebileceği konusunda uyardı. IntoTheBlock açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ayı eğilimi, satış hacmini artırarak başa baş noktasına doğru bir hamleyi tetikleyebilir. Ancak örneğin bir ETF onayı nedeniyle yeterince güçlü bir yükseliş momentumu varsa, Bitcoin bu engelleri kolaylıkla aşabilir.

Litecoin’de Gelişen On-Chain Veriler!

Ardından IntoTheBlock, popüler altcoin Litecoin’in (LTC) uzun vadeli holder’larının sayısında büyük bir artış olduğunu öne sürdü. Şirket Litecoin’e yönelik açıklamalarında şunları söyledi:

Uzun vadeli Litecoin holder’ları artıyor! Yaklaşık 5 milyon adreste bir yıldan fazla bir süredir LTC tutuluyor; bu sayı geçen yılki 2,55 milyondan neredeyse iki katına çıktı. Piyasa koşullarına rağmen hissedarların duyduğu güvenin açık bir işareti.

IntoTheBlock ayrıca hangi kripto projelerinin en uzun vadeli sahiplerine sahip olduğunu da inceledi. Listenin başında 73,9 milyonla akıllı sözleşme platformu Ethereum (ETH) yer alırken onu 33,6 milyonla Bitcoin takip ediyor. Firmaya göre ETH rakibi Cardano (ADA), uzun vadeli holder’ların sayısında %170,4 artışla toplam 2,65 milyona ulaştı. Blockchain oracle Chainlink ( LINK ), geçtiğimiz yıl uzun vadeli sahiplerinde %3’lük bir düşüşle dikkat çekiyor.