Önemli: İran’ın ABD’ye cevabı ve kripto paralar

Hafta boyunca İran’ın ABD tarafından gönderilen 14 maddelik son teklifi incelediği konuşuluyordu. Bu yüzden ABD’nin sınırlı saldırısı bile piyasa tarafından görmezden gelindi. Ancak İran’ın cevabı WSJ’ın iddiasına göre değişmedi.

İran son durum

İran’ın yeni teklifi olarak WSJ tarafından cevap maddeleri paylaşıldı. Ancak İran tarafında herhangi biri yumuşa yok ve Nisan başındaki cevabın büyük ölçüde aynısı gelmiş gibi görünüyor. ABD, İran’ın 20 yıl uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını istemişti. Bu maddeye direkt olarak olumsuz dönüş oldu. Nükleer tesislerin tamamen kapatılması ve kullanılmaz hale getirilmesi talebi de onaylanmadı.

WSJ’a göre son yanıt nükleer programın geleceği ve uranyum stoku konusunda ABD’nin isteklerini, talep ettiği ön taahhütleri içermiyor. Peki İran hiç mi olumlu bir adım atmadı? Çatışmaların durdurulması ve ABD ablukasının kalkması karşılığında Hürmüz Boğazı’nın ticari trafiğe kademeli olarak açılması önerildi. Nükleer konuların 30 gün içinde görüşülmesi; zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının seyreltilmesi, kalanının ise üçüncü bir ülkeye gönderilmesi teklif edildi.

Görüşmelerin başarısız olması veya ABD’nin anlaşmadan çekilmesi durumunda, dışarıya gönderilen uranyumun iadesi için garanti istendi. Pakistan hükümet yetkilisi kısa süre önce İran’ın ABD’nin önerisine yanıtının kendilerine ulaştığını ve bunun yetkililere ulaştırıldığını açıkladı. WSJ kaynaklarının raporladı yanıtı destekleyen bir açıklamaydı.

İran kaynaklı Tasnim’in haberinde şu detaylar yer alıyor;

“İran’ın önerisi, tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyor. İran’ın önerdiği metin, ön anlaşmanın imzalanmasının ardından deniz ablukasının kaldırılması gerektiğini vurguluyor. İran’ın ABD ile görüşmeler için önerdiği metin, ABD yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini vurguluyor.” – Tasnim

96 doların altına inse de petrol üç haneli seviyelerde çok uzun süre zaman geçirdi ve her düşüşün tersine döndüğünü gördüğümüzden süreç boğalar için rahatsız edici.

Kripto paralar ne olacak?

Eğer yanıtlar WSJ tarafından sızdırıldığı gibiyse ve Trump sınırlı saldırıya rağmen önceki yanıtlara benzer bir cevap aldıysa bu artık gerçek bir kırılma görmemiz gerektiğini gösterir. Ara seçimlere aylar kaldı ve günler sonra yine %1’e yakın enflasyon artışının raporlara yansıdığını göreceğiz. Üstelik zaman geçtikçe enerji enflasyonunun diğer kalemlere sıçrayıp daha kalıcı hale gelmesiyle Fed’in faiz artırım ihtimalinin masaya geldiğini göreceğiz.

BTC şimdilik şaşırtıcı biçimde 81.400 dolarda. Eğer Trump bugünkü yanıta sert bir cevap vermezse gerilimin ABD tarafından tek taraflı olarak kademeli şekilde azaltılacağı düşünülebilir. Fakat ABD Başkanı zafer ilan etmek istiyorsa İran’a şimdiye kadarki en büyük saldırısını başlatmalı. Bu durumda da kripto paralar sert düşüş yaşar.