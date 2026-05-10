Strategy, 818.334 BTC’lik rezervinden dönemsel satış planı açıkladı

Bitcoin ile ilgili önemli alımlarıyla tanınan ve dijital varlık yönetiminde öncü konumda bulunan Strategy şirketinin CEO’su Michael Saylor, şirketin yeniden Bitcoin satın alımlarına başlayacağı sinyalini verdi. Saylor, pazar günü sosyal medya üzerinden “Back to work, BTC” şeklinde bir paylaşım yapınca, piyasalarda şirketin yeni bir alım hazırlığı olduğu beklentisi hızla yayıldı. Saylor’ın bu tip paylaşımları geçmişte genellikle büyük alımların hemen öncesinde gelmişti.

BTC rezervlerinde yeni dönem: Satışlar gündemde

Strategy şirketi bilgisini güncellediği internet sitesine göre, son olarak 27 Nisan’da 3.273 Bitcoin alarak toplam rezervini 818.334 adede çıkardı. Bu Bitcoin’lerin değeri alımın gerçekleştiği tarihte yaklaşık 61,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Şirket, 2020’den beri düzenli olarak önemli miktarda Bitcoin satın alıyor.

Ancak bu kez, alışılmışın aksine, yönetim ilk çeyrek 2026 kazanç toplantısı öncesi BTC alımlarına bir haftalığına ara verdi. Toplantıda Michael Saylor, kredili finansal ürünlerinin sahiplerine temettü ödemesi yapmak için dönemsel olarak rezervdeki bazı Bitcoin’lerin satılabileceğine işaret etti.

“Borsada işlem gören kredi ürünlerimizin temettü ödemesini karşılamak için ara ara Bitcoin satabiliriz; böylece piyasaya bunun normal bir operasyon olduğunu anlatmak istiyoruz.”

Saylor’ın bu açıklaması, şirketin bugüne kadar sürdürdüğü “asla satmıyoruz” yaklaşımıyla çeliştiği için toplulukta farklı yorumlara neden oldu. Stratejinin belirlediği bu yeni tutumun, piyasalara ilave satıcı baskısı yaratıp Bitcoin fiyatını olumsuz etkilemesi ihtimali eleştirmenlerce gündeme getirildi.

Topluluk ve piyasalardaki tepkiler

Strategy’nin yatırımcılarından Adam Livingston gibi bazı isimler, zaman zaman yapılan satışların şirketin kasasını güçlendireceğini ve gelecekte ek Bitcoin alımlarına kaynak sağlayacağını düşünüyor. Bitcoin savunucusu Samson Mow ise bu esnekliğin Strategy’ye finansal piyasada daha fazla hareket alanı kazandırdığını savunurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar ise satışların ve sunulan kredi ürünlerinin BTC fiyatında istenmeyen bir “kısır döngü” oluşturabileceği görüşünü öne sürdü.

Strategy CEO’su Phong Le ise bu satışların yalnızca temettü ödemeleri ile vergi erteleme gibi özel durumlarda devreye gireceğini ve ne şirketin alımlarının ne de satışlarının kripto para piyasasında BTC’nin fiyatını anlamlı şekilde etkilemeyeceğini ifade etti.

“Ortalama günlük Bitcoin işlem hacmi 60 milyar doların üzerinde. Bizim yıllık temettü için ayrılacak 1,5 milyar dolarlık BTC satışı bu hacim içinde kolaylıkla emilebilir.”

Phong Le, şirkete ait BTC’lerin toplam arzın yaklaşık yüzde 4’üne karşılık geldiğini, dolayısıyla şirketin hamlelerinin fiyatı yukarı veya aşağı yönlü oynatmayacağını belirtti. Bu bilgiler, özellikle kurumsal yatırımcılar için önemli bir güvence olarak değerlendirildi.

Strategy’nin Bitcoin varlıklarını hisse başına ve “sats” bazında izleyen platformlar, şirketin 2020’den bu yana sürekli büyüyen bir pozisyona sahip olduğunu ortaya koyuyor. Son gelişmeler, şirketin yeni bir stratejik döneme geçtiğine işaret ediyor.