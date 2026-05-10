BITCOIN (BTC)

Strategy, 818.334 BTC’lik rezervinden dönemsel satış planı açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy 818.334 Bitcoin rezervinden dönemsel satış sinyali verdi.
  • 💡 Satışlar temettü ödemeleri ve vergi ertelemesi gibi özel durumlarda gündeme gelebilecek.
  • ⚠️ Şirketin attığı adım Bitcoin topluluğunda hem olumlu hem de olumsuz tepkilerle karşılandı.
  • 💥 Piyasa büyüklüğü nedeniyle bu satışların $BTC fiyatında ciddi dalgalanmaya yol açması beklenmiyor.
Bitcoin ile ilgili önemli alımlarıyla tanınan ve dijital varlık yönetiminde öncü konumda bulunan Strategy şirketinin CEO’su Michael Saylor, şirketin yeniden Bitcoin satın alımlarına başlayacağı sinyalini verdi. Saylor, pazar günü sosyal medya üzerinden “Back to work, BTC” şeklinde bir paylaşım yapınca, piyasalarda şirketin yeni bir alım hazırlığı olduğu beklentisi hızla yayıldı. Saylor’ın bu tip paylaşımları geçmişte genellikle büyük alımların hemen öncesinde gelmişti.

1 BTC rezervlerinde yeni dönem: Satışlar gündemde
2 Topluluk ve piyasalardaki tepkiler

BTC rezervlerinde yeni dönem: Satışlar gündemde

Strategy şirketi bilgisini güncellediği internet sitesine göre, son olarak 27 Nisan’da 3.273 Bitcoin alarak toplam rezervini 818.334 adede çıkardı. Bu Bitcoin’lerin değeri alımın gerçekleştiği tarihte yaklaşık 61,8 milyar dolar olarak hesaplandı. Şirket, 2020’den beri düzenli olarak önemli miktarda Bitcoin satın alıyor.

Ancak bu kez, alışılmışın aksine, yönetim ilk çeyrek 2026 kazanç toplantısı öncesi BTC alımlarına bir haftalığına ara verdi. Toplantıda Michael Saylor, kredili finansal ürünlerinin sahiplerine temettü ödemesi yapmak için dönemsel olarak rezervdeki bazı Bitcoin’lerin satılabileceğine işaret etti.

“Borsada işlem gören kredi ürünlerimizin temettü ödemesini karşılamak için ara ara Bitcoin satabiliriz; böylece piyasaya bunun normal bir operasyon olduğunu anlatmak istiyoruz.”

Saylor’ın bu açıklaması, şirketin bugüne kadar sürdürdüğü “asla satmıyoruz” yaklaşımıyla çeliştiği için toplulukta farklı yorumlara neden oldu. Stratejinin belirlediği bu yeni tutumun, piyasalara ilave satıcı baskısı yaratıp Bitcoin fiyatını olumsuz etkilemesi ihtimali eleştirmenlerce gündeme getirildi.

Topluluk ve piyasalardaki tepkiler

Strategy’nin yatırımcılarından Adam Livingston gibi bazı isimler, zaman zaman yapılan satışların şirketin kasasını güçlendireceğini ve gelecekte ek Bitcoin alımlarına kaynak sağlayacağını düşünüyor. Bitcoin savunucusu Samson Mow ise bu esnekliğin Strategy’ye finansal piyasada daha fazla hareket alanı kazandırdığını savunurken, sosyal medyada bazı kullanıcılar ise satışların ve sunulan kredi ürünlerinin BTC fiyatında istenmeyen bir “kısır döngü” oluşturabileceği görüşünü öne sürdü.

Strategy CEO’su Phong Le ise bu satışların yalnızca temettü ödemeleri ile vergi erteleme gibi özel durumlarda devreye gireceğini ve ne şirketin alımlarının ne de satışlarının kripto para piyasasında BTC’nin fiyatını anlamlı şekilde etkilemeyeceğini ifade etti.

“Ortalama günlük Bitcoin işlem hacmi 60 milyar doların üzerinde. Bizim yıllık temettü için ayrılacak 1,5 milyar dolarlık BTC satışı bu hacim içinde kolaylıkla emilebilir.”

Phong Le, şirkete ait BTC’lerin toplam arzın yaklaşık yüzde 4’üne karşılık geldiğini, dolayısıyla şirketin hamlelerinin fiyatı yukarı veya aşağı yönlü oynatmayacağını belirtti. Bu bilgiler, özellikle kurumsal yatırımcılar için önemli bir güvence olarak değerlendirildi.

Strategy’nin Bitcoin varlıklarını hisse başına ve “sats” bazında izleyen platformlar, şirketin 2020’den bu yana sürekli büyüyen bir pozisyona sahip olduğunu ortaya koyuyor. Son gelişmeler, şirketin yeni bir stratejik döneme geçtiğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
