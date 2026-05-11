Bitcoin ve Toncoin kritik dirençlerde zorluk yaşıyor ralli hız kesti

Kripto para piyasalarında son dönemde Bitcoin, Hyperliquid (HYPE) ve Toncoin’de (TON) öne çıkan hareketlilik, yatırımcıların beklediği güçlü rallilerin sınırlı kalmasına neden oldu. Uzmanlar, başta Bitcoin olmak üzere öne çıkan kripto varlıkların kritik direnç seviyelerinde işlem hacmi ve momentum eksikliğiyle karşılaştığını vurguladı. Son fiyat hareketleri, kısa vadeli yükselişlerin sürdürülebilmesi için hacim ve katılımcı ilgisinin yeniden artması gerektiğine işaret ediyor.

Bitcoin kritik seviyede yorgunluk işareti

Bitcoin, şubat ayındaki ciddi geri çekilmeden sonra önemli ortalamalarını yeniden aşmayı başardı ve mart sonundan beri 50 ve 100 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde fiyatlanıyor. Ancak kripto paranın 80.000 dolar ve üzerindeki psikolojik direnç bölgesine doğru yaptığı son atakta işlem hacminin yeterince güçlü olmadığı görülüyor.

Önceki toparlanma döneminde piyasadaki alım iştahının yüksek olduğu ve büyük bir sermaye girişi gözlemlenirken, son günlerde bu tablo tam tersine döndü. Hacim ve katılımcı sayısındaki azalma, Bitcoin’in bir sonraki büyük sıçramasını gerçekleştirmesini zorlaştırıyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin’in 80.000 dolar bandında güç kaybetmesiyle yatırımcılar kısa vadede güçlü bir yükselişin yeniden başlamasını beklemek noktasında ihtiyatlı davranıyor.

Bitcoin’in dönüm noktalarında yükselişin sürekliliği için işlem hacmi ve sermaye akışının canlı kalması gerekliliğine dikkat çekiliyor; mevcut fiyat hareketinde ise piyasada yorgunluk işareti ağır basıyor.

50 ve 100 günlük ortalamalar korunuyor ancak teknik olarak Bitcoin, 200 günlük ortalamaya denk gelen tarihi dirençle karşı karşıya. Geçmişte bu bölgelerde ani dalgalanmalar ve sert redler gözlemlenmişti; şimdi ise alıcıların isteksizliğiyle piyasa daha temkinli. RSI göstergesi de yüksek seyretmesine rağmen ek bir ivme göstermiyor.

Hyperliquid’de yükseliş yavaşladı

Piyasanın dikkatle izlediği Hyperliquid (HYPE), ocak ayındaki dip seviyelerden güçlü bir tırmanışla orta-uzun vadeli ortalamalarını yeniden kazandı. Ancak HYPE’ın 50 dolar seviyesine ulaşmak için yaptığı son atak direnç bölgesinde ivme kaybetti. 44-46 dolar bandı güçlü bir bariyer olarak öne çıkarken, alımların gücünü yitirmesiyle fiyat arka arkaya daha düşük tepe seviyeleri oluşturdu.

Alım-satım hacmindeki zayıflama ve RSI’daki düşüşle birlikte, mevcut durumda piyasanın daha dengeli ve temkinli bir yapıya büründüğü görülüyor. Yine de teknik açıdan varlık, 50 ve 100 günlük ortalamaların üzerinde kalarak genel toparlanma görünümünü sürdürüyor. Analistler, HYPE’ın kısa vadede 40-45 dolar bandında yatay bir hareket sergilemesini ve yeni bir ralli başlatmak için volatilitenin ve hacmin artmasını gerektirdiğini belirtiyor.

Toncoin’de düzeltme sinyali güçleniyor

Toncoin, son haftalarda kripto para piyasasındaki en dikkat çekici kısa vadeli çıkışlarından birini yaptı. Telegram ekosistemindeki canlılık ve artan spekülatif ilgiyle birlikte, TON çok sayıda önemli direnci zorlayarak adeta dikine bir toparlanma patikası izledi. Ancak teknik göstergeler ve yüksek RSI değeri, alım gücünde azalma ve olası bir düzeltme aşamasının yaklaştığına işaret ediyor.

Fiyat, uzun vadeli direnç noktasına (200 günlük ortalama yakınlarında) ulaştı. Bu bölge önceki dönemlerde de güçlü bir bariyer olmuştu. Ayrıca piyasa uzmanları, art arda yükselişlerin ardından düzeltmelerin trendin devamlılığı açısından sağlıklı ve kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

Telegram’ın ekosistem üzerindeki belirleyici rolünün kısa vadede olumlu katkı sunduğu düşünülse de, merkeziyet risklerinin de artırabileceği belirtiliyor. Özellikle TON’un kısa sürede hızla yükselmesi ve piyasa baskısının Telegram’dan kaynaklanan haberlerden yoğun şekilde etkilenmesi, sert fiyat oynamalarına zemin hazırlayabilir.

Yatırımcılar için 2,30-2,40 dolar arası kritik destek olarak görülüyor. Eğer bu seviyeler korunamazsa, TON’da daha derin bir düzeltme gündeme gelebilir. Ancak uzmanlar, böyle bir geri çekilmenin pozitif piyasa yapısını tümden sona erdirmeyeceğini düşünüyor.