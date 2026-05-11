BitForex’in eski CEO’suna ait cüzdandan Binance’e 577 bin ETH transferi gündeme oturdu

Kripto dünyasının yakından takip ettiği cüzdanlardan biri olan Garrett Jin’e bağlı dijital cüzdandan Binance borsasına son günlerde toplamda yaklaşık 577.000 ETH (1,35 milyar dolar) değerinde transfer gerçekleştirildi. On-chain analiz şirketi Lookonchain’in sağladığı verilere göre, sadece birkaç saat önce 225.627 ETH (526,59 milyon dolar) Binance’e aktarıldı. Bu işlem, son aylarda Binance’e yapılan en büyük Ethereum girişleri arasında yer aldı.

Garrett Jin ve BitForex geçmişi

Garrett Jin, 2017 ile 2020 yılları arasında kripto para borsası BitForex’in CEO’su olarak görev yaptı. BitForex, 2024’ün başlarında kullanıcı fonlarının yanlış kullanıldığı ve sahte işlem hacmi yaratıldığı iddialarıyla sarsıldı. Bu dönemde borsanın sıcak cüzdanlarından 57 milyon doların kaybolduğu belirtilmişti. Jin, sosyal medyada @GarrettBullish takma adıyla biliniyor ve cüzdanı #BitcoinOG1011short etiketiyle takipçilere açık halde izlenebiliyor.

Jin’in itibarı, 2025’in sonunda blok zinciri araştırmacılarının cüzdanını büyük bir Bitcoin short pozisyonu ile ilişkilendirmesiyle daha da tartışmalı bir hâl aldı. Bu pozisyon, büyük bir piyasa çöküşünden hemen önce açılmış ve toplamı 735 milyon doları bulmuştu. Jin ise iddialara yanıtında, bu fonların müşterilere ait olduğunu ve pozisyonun fiyat hareketlerinden korunma amacıyla açıldığını belirtmişti.

Büyük ölçekli ETH transferlerinin piyasa etkisi

Son transferle birlikte Jin’in Binance’e aktardığı toplam miktar, genel izlenebilirlik açısından son aylardaki en yüksek ETH girişlerinden biri oldu. CryptoQuant analizlerine göre, merkezi borsalara yönlendirilen büyük miktardaki dijital varlıklar genellikle kısa vadeli satış baskısı ve fiyat oynaklığı öncesinde meydana geliyor. Özellikle ETH gibi varlıklarda görülen bu işlemler, yatırımcıların likidite yaratmak, portföylerini yeniden düzenlemek veya hedge amaçlı hareket ettikleri yönünde yorumlanıyor.

Yalnızca cüzdanlardan yapılan depozitoların her zaman doğrudan büyük çaplı satış anlamına gelmediği, bazen portföyle ilgili yeniden yapılandırma veya riskten korunma gibi farklı stratejilerin de olabileceği birçok uzmana göre piyasa tarafından dikkate alınıyor.

Garrett Jin tüm bu hareketliliğe rağmen, elindeki varlıkların önemli bir kısmını tutmaya devam ediyor. Güncel zincir üstü verilere göre Jin’in cüzdanında hâlâ yaklaşık 303.618 ETH (yaklaşık 692,5 milyon dolar) ve 9.343 BTC (takriben 757 milyon dolar) bulunuyor.

ETF çıkışları ve piyasadaki baskı

Garrett Jin’in Binance’e yüklü miktarda ETH aktarması yalnızca bireysel yatırımcı hareketiyle sınırlı kalmadı. Aynı günlerde, dev finans şirketleri BlackRock ve Fidelity’ye ait Ethereum ETF’lerinde de borsaya transferler gözlendi. BlackRock’un iShares Ethereum Trust ürünü, Coinbase Prime’a 11.475 ETH (26,27 milyon dolar) gönderdi. Kısa süre sonra, Fidelity de 23.919 ETH’lik (54,44 milyon dolar) bir transfer gerçekleştirdi.

ETF fonlarının Coinbase Prime’a yaptığı bu transferler otomatik olarak spot piyasa satışı anlamına gelmese de, aynı zaman dilimine denk gelmeleri yatırımcıları tedirgin etti. Çünkü ETF ihraççıları çoğu zaman bu tür hareketlerle portföylerinde yeniden denge sağlayabiliyor ya da fon katılımcılarıyla takas işlemlerini hızlıca tamamlayabiliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Jin’in son transferinin gerçekleştiği hafta içinde ABD merkezli spot Ether ETF’lerinden toplamda 103,51 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Bu rakamlar arasında ilgili hafta içerisinde Fidelity’ye ait FETH fonundan 62,26 milyon dolar ve BlackRock’a ait ETHA fonundan 26,31 milyon dolarlık düşüş öne çıktı.

Birbiri ardına gelen yüklü cüzdan transferleri ve ETF çıkışları, özellikle düşüş yönlü işlem yapan traderlar açısından dikkat çekici bir ortam oluşturdu. Şu anda, piyasa katılımcıları Binance’deki emir defterlerini, spot ETH hareketlerini ve türev yükseliş/veriş pozisyonlarını izleyerek, bu transferlerin doğrudan satış baskısına dönüşüp dönüşmeyeceğini takip ediyor.