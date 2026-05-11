BITCOIN (BTC)

Bitcoin üç saat içinde 80.520 dolar seviyesinden 82.347 dolara çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Trump'ın İran teklifine sert yanıtı, Bitcoin'i kısa sürede 82.347 dolara taşıdı.
  • 📈 $BTC pazar günü içinde hızla yüzde 2,3 yükselerek kısa pozisyonları sildi.
  • ⛽ Orta Doğu’daki gerginlik petrol piyasasında da fiyatları tırmandırdı.
  • ⚡ Ama asıl kritik gelişme, ABD Senatosu'nda Bitcoin’e dair düzenleme beklentisi oldu.
Hafta sonu Bitcoin fiyatında yaşanan sert dalgalanma, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın savaş teklifini reddetmesinin ardından geldi. Orta Doğu’daki gerginliği tırmandıran bu gelişme, kripto piyasasında kısa sürede ciddi hareketlenmeye yol açtı.

Trump'ın açıklaması sonrası fiyat hareketi
ABD'de kritik düzenleyici adımlar bekleniyor
Kripto ve geleneksel piyasalarda son durum

Trump’ın açıklaması sonrası fiyat hareketi

Pazar günü Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da yaptığı paylaşımda İran’ın barış teklifini kesin bir dille kabul edilemez bulduğunu duyurdu. İran, daha önce ABD’den savaş tazminatı ödemesi ve bloke edilen mali varlıkların serbest bırakılmasını istemişti. Trump’ın yanıtı, bölgesel çatışmanın uzayacağı beklentisini artırdı.

Bitcoin, bu gelişmenin ardından kısa süreli bir geri çekilme yaşadı. 45 dakikada 81.430 dolardan 80.520 dolara düştü; ancak üç saatten kısa bir süre içinde yüzde 2,3’lük hızlı bir yükseliş göstererek 82.347 dolar seviyesine çıktı. CoinGecko verilerine göre, dalgalanma sırasında vadeli işlemlerde yaklaşık 64 milyon dolarlık short (kısa) pozisyon tasfiye oldu.

Orta Doğu’daki gerilim, sadece kripto para piyasaları üzerinde değil global finans üzerinde de etkili oldu. Hürmüz Boğazı çevresinde devam eden savaş, petrol fiyatlarının da güçlenmesine neden oldu. Son açıklamalar sonrası petrol yüzde 4,6 artarak varil başına 98,7 dolara yükseldi. S&P 500 vadeli endeksi de iki saatlik işlemin ardından yüzde 0,13 yükseldi.

Trump, Amerikan yönetiminin İran’ın teklifini “tamamen kabul edilemez” bulduğunu vurguladı ve mevcut şartlarda bir barış ihtimalinin şu aşamada gerçekçi olmadığını ima etti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, savaşın bitebilmesi için İran’ın uranyum sahalarının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

ABD’de kritik düzenleyici adımlar bekleniyor

Bitcoin’in 80.000 dolar civarındaki güçlü seyrinde, ABD’de bu hafta gündeme gelecek iki önemli yasama kararının etkili olabileceği belirtiliyor. 10x Research CEO’su Markus Thielen, Cointelegraph’a yaptığı açıklamada, bu hafta öne çıkan iki gelişmeye dikkat çekti.

Pazartesi günü Senato’da, ABD Merkez Bankası başkanlığı için Kevin Warsh’ın onaylanması bekleniyor. Thielen, Warsh’ın mevcut başkan Jerome Powell’dan daha sıkı para politikası yanlısı olarak görüldüğüne, ancak seçilirse piyasalarda belirsizliğin azalacağına işaret etti.

Bir diğer gelişme ise Perşembe günü Senato Bankacılık Komitesi’nde CLARITY Yasası’nın görüşülmesi olacak. Thielen, bu düzenlemeyi dijital varlıklar için son yılların en önemli mevzuat girişimi olarak tanımladı ve yasanın onaylanmasının kripto para piyasası için bir dönüm noktası niteliği taşıyabileceğini ifade etti.

Kripto ve geleneksel piyasalarda son durum

ABD ile İran arasında şubat ayı sonunda alevlenen çatışma, Bitcoin’in fiyatına da doğrudan yansıdı. O tarihten bu yana Bitcoin, yüzde 29,7 değer kazanarak küresel borsalar ve altına kıyasla daha iyi bir performans gösterdi.

Geçen ekim ayında 126.080 dolara kadar çıkan Bitcoin, son çatışmalardan sonra yaşadığı kaybı bir miktar geri aldı. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin son dalgalanma sırasında 82.347 dolar seviyesine ulaştı. Son gelişmeler, hem düzenleyici adımlar hem de jeopolitik gelişmeler açısından önümüzdeki günlerde yeni dalgalanmalar yaşanabileceğine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

