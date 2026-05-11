12 yıl hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanı 500 BTC’lik transferle gündeme geldi

Uzun süredir aktif olmayan bir Bitcoin cüzdanı, 12,5 yıl aradan sonra tek seferde 500 BTC transfer ederek kripto para topluluğunda dikkat çekti. Söz konusu işlem 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşti ve cüzdanda yaklaşık 40 milyon dolarlık Bitcoin taşındı. Bu transfer, cüzdanın Kasım 2013’ten bu yana ilk hareketiydi.

12 yıldan sonra yapılan büyük transfer

İlgili cüzdan 27 Kasım 2013’te oluşturulmuş ve o tarihten sonra hiç kullanılmamıştı. Transferin yapıldığı blok yüksekliği 948.822 olarak kayıtlara geçti. 2013’te Bitcoin’in piyasa değeri yaklaşık 923 dolar civarındaydı ve cüzdanda o günün koşullarında toplam 461.500 dolar değerinde BTC bulunuyordu. O gün alınan Bitcoin’ler, bugünkü piyasada neredeyse 87 kat değer kazanmış oldu.

Etkinliğin ardından blockchain verilerinde, bu 500 BTC’nin herhangi bir borsa hesabına aktarılmadığı görüldü. Kripto izleme platformları, hareketin ardından toplu bir satış baskısı gözlenmediğine işaret etti.

Eski cüzdanlardan art arda gelen işlemler

Tek bir cüzdanın yaptığı bu işlem, aslında 2026 yılında kripto dünyasında gözlenen daha büyük bir hareketliliğin parçası. 10 Mayıs’ta, 2013 ile 2017 arasında oluşturulan çeşitli cüzdanlardan toplam 859,13 BTC—yani yaklaşık 69,47 milyon dolar—transfer edildi. Özellikle 2017 yılında açılan cüzdanlardan altı farklı işlemde toplam 319,13 BTC hareket ettirildi. Buna ek olarak, 2014’ten kalan dört farklı cüzdan da bu dönemde 10’ar BTC’lik transferler gerçekleştirdi.

Sıkça “uyuyan cüzdan” olarak adlandırılan eski cüzdan sahiplerince yapılan bu hareketler, Bitcoin piyasasında zaman zaman büyük hacimli arz dalgalarına yol açabiliyor. Ancak eldeki veriler, şu an için toplu satışı tetikleyecek bir panik havası gözlemlenmediğini gösteriyor.

Benzer işlemler piyasaya yön veriyor

2026 yılında bu tür büyük Bitcoin hareketleri ilk kez yaşanmadı. Bu yılın başında, 2010 dönemine ait bir madenci cüzdanı yaklaşık 2.000 BTC’yi, yani 200 milyon dolara yakın bir miktarı, kripto para borsası Coinbase’e aktarmıştı. 2025 yılının Eylül ayında ise, yine 12 yıldır hareketsiz kalan bir başka cüzdan 1.000 BTC’lik (yaklaşık 116 milyon dolar) bir transfer yaptı.

Bunlara ek olarak, ilk dönem Bitcoin yatırımcılarından Owen Gunden’e bağlı olduğu iddia edilen bir cüzdan da, farklı zamanlarda toplamda yaklaşık 11.000 BTC’yi hareket ettirdi. Mart 2026’da bu satışların toplam piyasa değerinin 1 milyar doları geçtiği raporlandı.

Kripto sektöründe bu tür büyük transferlerde, fonların doğrudan kripto para borsalarına gönderilmesi, yatırımcılar tarafından potansiyel satış baskısı olarak algılanabiliyor. Buna karşın, coin’lerin yine başka bir özel cüzdanda bekletilmesi sadece saklama amaçlı bir değişiklik anlamına gelebiliyor. Bu nedenle, Mayıs ayında harekete geçen 500 BTC’nin sonraki adımları piyasadaki algı açısından belirleyici olacak.

CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin fiyatı işlem sırasında 80.500 ile 82.458 dolar arasında değişti ve transfer edilen tutarın toplam değeri 40 milyonu aştı.

Uzmanlar, son yıllarda eski cüzdanlardan yapılan transferlerin hızlandığına dikkat çekiyor. 2025 yılı Ekim ayında eski Bitcoin arzının günlük 2,9 milyar dolara ulaştığı ve bu seviyenin tarihte ikinci en yüksek değer olduğu bildirildi. Ayrıca piyasada harcanan coin’lerin ortalama yaşı, 2023 başında 26 gün iken, Ekim 2025’te yaklaşık 100 güne yükseldi.