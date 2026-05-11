XRP 1,50 dolar sınırında dirençle karşılaştı yükselişi sürüyor

XRP, uzun süre aşamadığı 1,45 dolar seviyesini geride bırakarak güçlü bir yükseliş sergiledi. Fiyat bir süredir bu bölgeden yukarı yönlü tepkiler alamıyordu. Ancak son harekette piyasada bir anda artan işlem hacmi dikkat çekti. Analistler, hacim artışının büyük yatırımcı hareketlerini yansıttığı görüşünde.

XRP’de kritik dirençler aşıldı

Haftalar boyunca analistler, XRP fiyatının 1,45 doların hemen altındaki sıkışık bantta hareket ettiğine işaret ediyordu. Piyasada kısa vadede yukarı yönlü ataklar gelse de, bu direnç aşılamamıştı. 10 Mayıs’ta saat 16:00 ile 17:00 arası hacmin 169 milyon adetin üzerine çıkmasıyla, fiyatın kısa sürede 1,4450 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yaptığı belirtildi. Ardından XRP, 1,5073 dolara kadar yükseldi, fakat bu seviyede yeniden satışlar hızlanarak fiyatı 1,45 dolar çevresine çekti.

Birçok borsada likiditenin düşük olması da yükselişin şiddetini artıran bir etken olarak ön plana çıktı. Analizlerde, böyle dönemlerde kırılmaların iki yönlü de daha sert fiyat hareketlerine zemin hazırlayabileceği vurgulanıyordu.

Yatay bantlardan kopuş sinyali

Uzmanlara göre, XRP 1,4176 dolardan başlayıp 1,4524 dolara kadar olan kısa sürede yüzde 6,5 oranında bir fiyat aralığında işlem gördü. 1,45 dolar seviyesinin üzerine çıkan ilk net hareket sonrası fiyat, kısa bir süre sonra 1,50 dolara dayandı. Fakat burada alıcılar ile satıcılar arasında kısa süreli sert bir çekişme yaşandı.

Birçok analist, “XRP’deki hacim patlaması, yükselişi küçük yatırımcıdan çok büyük sermaye girişinin desteklediğine işaret ediyor. Fiyat hızla 1,45 dolar engelini aştıktan sonra, özellikle 1,50 dolarda satış baskısı arttı” değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumda, 1,45 dolar üstü kapanışlar pozitif havayı korurken; 1,50 dolar ise yeni bir direnç noktası haline geldi. Analistlerin görüşüne göre, 1,44–1,45 dolar aralığı destek olarak çalışmaya devam ediyor. Olası bir aşağı yönlü kırılımda ise fiyatın ilk etapta 1,38–1,40 dolar bandına çekilmesi beklenebilir.

Yeni hedef ve riskler

Fiyatın 1,50 dolar üzerinde kalıcı olması durumunda, sıradaki hedef olarak 1,56 dolar seviyesi gündeme gelebilir. Bunun ardından 1,80 dolara kadar yükseliş ihtimali de masada bulunuyor. Ancak yukarıda söz konusu olan dirençlerin geçilmemesi halinde, kar realizasyonu ve kısa vadeli satışların etkisiyle fiyat yeniden 1,44 doların altına inebilir.

Yükselişin ardından piyasada kısa süreli bir duraklama yaşanırken, piyasa yapısının halen yukarı yönlü olduğuna dikkat çekiliyor. Düşüşlerde 1,44–1,45 dolar aralığı kritik öneme sahip. Fiyat bu seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece genel pozitif yapı korunabilir.

Bazı analistler, XRP’de son günlerde oluşan üçgen ve bayrak formasyonlarının kırılmasıyla, yükseliş hareketinin teknik olarak da onayladığını savunuyor. Buna karşın, 1,50 doların kalıcı şekilde aşılmaması durumunda dalgalanmaların devam ettiğini belirtiyorlar.

Sonuç olarak, XRP’deki ani hacim artışı ve direnç kırılımı, kısa vadede önemli sinyaller üretmeye devam ediyor. Fiyat baskısı ve momentumun nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketlerine bağlı olacak.