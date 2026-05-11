Morgan Stanley Bitcoin ETF ilk ayında çıkışsız ilerledi, 193 milyon dolar topladı

Morgan Stanley’nin Nisan başında piyasaya sürdüğü Bitcoin odaklı borsa yatırım fonu (ETF), piyasadaki ilk ayında dikkat çekici bir performans sergiledi. 8 Nisan’da işleme açılan fon, bir ay boyunca hiçbir günde net çıkış yaşamadı ve toplamda 193 milyon dolar giriş gördü. Böylece Morgan Stanley Bitcoin Trust’ın (MSBT) yönetimindeki toplam varlık miktarı 240 milyon doları aştı.

Yatırımcı ilgisi ve ilk ayın öne çıkan rakamları

MSBT, işlem görmeye başladığı ilk gün 30,6 milyon dolarlık mevduat ve 34 milyon dolarlık işlem hacmi ile güçlü bir açılış yaptı. Morgan Stanley’nin dijital varlık stratejisi başkanı Amy Oldenburg, bu tabloyu kurumun ETF tarihinde gördüğü en iyi çıkış olarak tanımladı. Bloomberg analisti Eric Balchunas ise fonun açılış performansının, ETF piyasasında şimdiye kadarki en başarılı başlangıçlar arasında değerlendirilebileceğini aktardı.

Piyasada aynı dönemde faaliyet gösteren BlackRock, Fidelity Investments ve ARK Invest gibi büyük rakiplerin spot Bitcoin ETF’leri, Bitcoin fiyatının 70 bin ile 80 bin dolar aralığında dalgalandığı günlerde net çıkışlarla karşı karşıya kalırken MSBT, bu süreçte bir ay boyunca üst üste fon girişi yaşamış oldu.

MSBT’nin ilk ayında SoSoValue verilerine göre, fon 17 gün boyunca giriş kaydederken, sadece beş iş günü boyunca giriş çıkış dengede seyretti; hiçbir gün yatırımcıların fonlarını çektiği görülmedi. İlk altı işlem gününde 103 milyon doların üzerinde yatırımcı parası toplamasıyla, rakibi BTCW’nin bugüne dek gördüğü toplam girişleri geride bıraktı.

Düşük maliyetli ücret politikası öne çıktı

Uzmanlara göre, Morgan Stanley’nin düşük fon işletim ücreti MSBT’yi rakiplerine göre farklılaştırdı. Fonun sponsor ücreti yüzde 0,14 ile spot Bitcoin ETF’lerinde piyasadaki en düşük oranlar arasında yer aldı. Bu oran Bitwise, ARKB gibi rakiplerini ve yüzde 0,25 ücretle çalışan IBIT ve FBTC gibi büyük oyuncuları geride bıraktı.

Analizlere göre, özellikle büyük kurumsal yatırımcılar için bu maliyet avantajı daha fazla önem taşıyor. Aradaki küçük farklar, yüksek hacimli portföylerde yıllık bazda ciddi tasarruf anlamına geliyor. İlk haftalarda MSBT’ye yönelen yatırımların neredeyse tamamı bireysel yatırımcılardan geldi; fon henüz Morgan Stanley danışmanlık ağına dahil edilmemişti.

Oldenburg, “İlk haftada ve takip eden birkaç günde fonumuzdaki işlem hareketlerinin neredeyse tümü kendi başına yatırım yapan bireysel müşterilerden oluştu” sözleriyle fonun başlangıçtaki yatırımcı profilini açıkladı.

MSBT piyasada nasıl bir konum elde etti?

Fon, iki işlem gününde taze yatırımcıdan 13 milyon dolar daha çekmeyi başardı; bu sırada rakip fonlarda toplam 422 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Sektörün zorlu geçtiği 7 Mayıs’ta dahi MSBT, 5,7 milyon dolarlık giriş gördü. Aynı gün Fidelity yaklaşık 100 milyon dolar, BlackRock ise 27 milyon dolardan fazla yatırımcı kaybetti.

MSBT’nin net varlık değerine göre yüzde 0,24’lük primi, talebin arzı aştığını gösterdi; fonun fiyatı piyasadaki IBIT ve FBTC gibi rakiplerine kıyasla daha fazla alıcı baskısı altında kaldı. Verilere göre MSBT şu anda elinde yaklaşık 2.620 adet Bitcoin bulunduruyor ve bu rakamla küresel ETF’ler arasında 32. sırada yer aldı.

Kripto para alanında kurumsal yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Sadece altı haftada önde gelen ABD Bitcoin ETF’lerine toplamda 3 milyar dolar giriş oldu. Spot Bitcoin ETF’lerine ocaktan bu yana aktarılan toplam para ise 59,3 milyar dolara çıkarken, bu fonların yönetimindeki varlık hacmi 106,6 milyar dolara ulaştı.