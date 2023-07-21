Morgan Creek Digital’in kurucu ortağı ve CEO’su Mark Yusko, Bitcoin‘in (BTC) geleceği konusunda iyimser ve fiyatının altı haneli rakamlara ulaşabileceği yönünde iddialı bir öngörüde bulundu. Ünlü isim, en büyük kripto paranın kolayca yüzde 800’ün üzerinde yükselmesini beklediğini açıkladı.

Bitcoin’de Yüzde 880’i Aşan Yükseliş Öngörüsünde Bulundu

Morgan Creek Digital’in kurucu ortağı ve CEO’su Mark Yusko, kısa süre önce verdiği bir röportajda Bitcoin‘i değerli metal altın ile karşılaştırdı. Yusko, en büyük kripto paranın piyasa değerinin altının piyasa değerine eşit olması halinde potansiyel olarak fiyatın 300 bin dolara seviyesine geleceğini belirtti.

Yusko’nun ortaya koyduğu fiyat öngörüsünün gerçekleşmesi son günlerde 30 bin dolar civarında fiyatlanan Bitcoin’in yüzde 887 gibi oldukça şaşırtıcı bir oranda yükselmesi anlamına geliyor.

Morgan Creek Digital’in CEO’sunun Bitcoin’in dijital altın olarak üstlendiği rolün ve bir değer deposu, para birimi ve transfer kolaylığı olarak üstün özelliklerinin onu altcın gibi varlıklara göre çok cazip bir varlık haline getirdiğine inanıyor. Bitcoin’in kolayca bölünebilmesi ve elektronik olarak aktarılabilmesi gibi özelliklerinin ise onu fiziksel altından ayırarak daha verimli ve değerli bir para birimi haline getirdiğini de ekledi.

300 Bin Dolar Öngörüsü İçin Net Bir Tarih Vermedi

Bitcoin’in 300 bin dolara ne zaman ulaşacağıyla ilgili tarih vermesi istenen Yusko, bunun “gelecek bir zamanda” gerçekleşeceğini belirterek net bir tarih vermekten kaçındı. Bitcoin’in altının piyasa değerini aşma potansiyelinin altını çizen ünlü isim, fiyatın tartışmaya bile gerek kalmadan kolay bir şekilde 300 bin dolarlık fiyat öngörüsünün ulaşacağını söyledi.

Bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatlik zaman diliminde kaydettiği yüzde 0,60 düşüşle 29 bin 818 dolardan işlem gören Bitcoin için ileriye dönük fiyatına ilişkin yapılan spekülasyonlar kripto para topluluğundan ilgi görmeye devam ediyor.