Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

BTC spot ETF’lerinde 6 haftada 3,4 milyar dolar giriş kaydedildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 ABD spot BTC ETF’lerde haftalık toplam giriş 622,75 milyon dolara ulaştı.
  • 📈 Son 6 haftada 3,4 milyar dolarlık para spot Bitcoin ETF’lerine aktı.
  • 🎯 $BTC hafta ortasında 82 bin doları test etti, hafta sonunda 80.800 dolarda dengelendi.
  • 🔥 Ama asıl haftanın dikkat çeken noktası, yatırımcı talebindeki dalgalanma ve kurumsal ilgideki artıştı.
COINTURK
COINTURK

Geçtiğimiz hafta ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde hareketlilik devam etti. Altı hafta üst üste net giriş serisi yakalanırken, bu dönemde toplamda 3,4 milyar dolar Bitcoin ETF’lerine yöneldi. Piyasada hafta başında yoğun para girişi yaşanırken, perşembe ve cuma günleri ise dikkat çekici çıkışlar kaydedildi.

İçindekiler
1 Altı Haftalık Giriş Serisi Sürüyor
2 Kurumsal İlgide Dalgalanma
3 BTC Ve ETH Fiyatlarında Son Durum

Altı Haftalık Giriş Serisi Sürüyor

SoSoValue verilerine göre bu güçlü girişler, 2 Nisan’da başlayan süreçten bu yana ABD merkezli Bitcoin ETF’lerinde toplam 3,4 milyar doların üzerinde bir artışa neden oldu. 6 haftalık süre, spot BTC ETF’leri için geçen yıl Temmuz ayından bu yana süren en uzun pozitif giriş dönemi oldu. Bu süreçte özellikle nisan ayının ortasında haftalık girişler neredeyse 1 milyar dolara dayanmıştı.

Son haftada toplam 622,75 milyon dolarlık yeni giriş gerçekleşirken, haftanın son günlerinde önemli oranlarda fon çıkışı dikkat çekti. Perşembe günü 277,5 milyon dolarlık ve cuma günü 145,65 milyon dolarlık çıkışa rağmen, hafta genelinde toplam giriş pozitif kaldı.

Kurumsal İlgide Dalgalanma

Haftanın başında ETF’lere yönelik talep oldukça güçlüydü. Pazartesi ve salı günlerinde toplamda 999 milyon doların üzerinde giriş olduğu görüldü. Ancak, haftanın ortasından itibaren bu ivme zayıfladı ve haftanın kapanışına doğru ise çıkışlar öne çıktı.

Bu 6 haftalık pozitif seyir, Haziran-Temmuz 2025 döneminde görülen 7 hafta üst üste giriş rekorundan sonra ikinci en uzun seri oldu. O dönemde yaklaşık 7,57 milyar dolarlık giriş kaydedilmişti.

Haftalık girişlerdeki bu yükseliş, piyasalarda kurumsal yatırımcı güveninin yeniden artmaya başladığına işaret ediyor.

Spot Bitcoin ETF’lerinin ilk kez ABD’de sunulmaya başlamasından itibaren kurumsal katılım önemli oranda artarken, son dönemdeki net girişler talebin devam ettiğini gösteriyor.

BTC Ve ETH Fiyatlarında Son Durum

Bitcoin fiyat hareketi de ETF’lerdeki giriş çıkışlarla paralel seyretti. Hafta içinde dalgalı bir aralıkta işlem gören BTC, psikolojik öneme sahip 80 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Hafta ortasında güçlü girişlerin etkisiyle 82 bin dolara yaklaşan BTC, haftanın sonuna gelindiğinde gelen fon çıkışlarıyla önce geri çekildi, ardından 80.800 dolar civarında dengelendi. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin fiyatı hafta sonu itibarıyla yaklaşık 80.800 dolar seviyesini korudu.

Bu arada, Ether odaklı ETF’ler de bir önceki haftaki çıkışların ardından yeniden pozitif bölgeye döndü. 8 Mayıs ile biten haftada Ethereum ETF’lerinde 70,49 milyon dolarlık net giriş kaydedilirken, bu rakam önceki haftaki 82,47 milyon dolarlık çıkışın bir bölümünü telafi etti.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Morgan Stanley Bitcoin ETF ilk ayında çıkışsız ilerledi, 193 milyon dolar topladı

12 yıl hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanı 500 BTC’lik transferle gündeme geldi

Bitcoin üç saat içinde 80.520 dolar seviyesinden 82.347 dolara çıktı

Strategy, 818.334 BTC’lik rezervinden dönemsel satış planı açıkladı

Strategy 818.334 BTC tutarını elinde bulunduruyor satış stratejisiyle tartışma yarattı

BTC tarihinde 16. yıl: GPU ile madencilik Bitcoin’in “bir CPU bir oy” ilkesini değiştirdi

Bitcoin 80 bin doların üzerinde kapanış yaptı yatırımcılar yeni destek bölgesine odaklandı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Morgan Stanley Bitcoin ETF ilk ayında çıkışsız ilerledi, 193 milyon dolar topladı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin madenciliğinde 7 büyük havuz Stratum V2’ye geçiş için el sıkıştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

SUI haftalık bazda %40’ın üzerinde yükseldi gözler yeniden Layer-1’e çevrildi
SUI
Bitcoin madenciliğinde 7 büyük havuz Stratum V2’ye geçiş için el sıkıştı
Kripto Para
Morgan Stanley Bitcoin ETF ilk ayında çıkışsız ilerledi, 193 milyon dolar topladı
BITCOIN (BTC)
XRP 1,50 dolar sınırında dirençle karşılaştı yükselişi sürüyor
Kripto Para
12 yıl hareketsiz kalan Bitcoin cüzdanı 500 BTC’lik transferle gündeme geldi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?