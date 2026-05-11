Bitcoin madenciliğinde 7 büyük havuz Stratum V2’ye geçiş için el sıkıştı

Bitcoin madenciliğinde uzun zamandır beklenen en büyük dağıtım adımı geçtiğimiz hafta sessizce gerçekleşti. Sektörün 7 büyük havuzu – Foundry, AntPool, F2Pool, SpiderPool, MARA Pool, Block Inc ve DMND – ortak bir açık standart olan Stratum V2 protokolünü desteklemek için bir araya geldi. İş birliği, Stratum V2 çalışma grubu tarafından resmi olarak duyuruldu.

Madencilikte karar yetkisi madencilere geçiyor

Stratum V2, madencilik havuzları ile havuz içindeki bireysel madenciler arasındaki iletişimi yöneten açık kaynaklı bir protokol. Bu standardın getirdiği en önemli yenilik, madencilerin artık kendi blok şablonlarını oluşturabilmesi. Yani hangi işlemlerin her yeni bloğa dahil edileceğine doğrudan madenci karar verebiliyor, bu yetki havuz operatörlerinden alınmış oluyor.

Hâlihazırda kullanılan Stratum V1 protokolünde ise neredeyse her yeni blok için işlem seçimi havuz yöneticilerinin elindeydi. Bu durum, son iki yıldır madenciliğin merkezileşmesiyle ilgili en çok tartışılan yapısal sorunlardan birini oluşturuyordu.

Stratum V2 sayesinde, artık bloklara hangi işlemlerin dahil edileceğini madencinin kendisi belirleyecek. Bu özellik uzun süredir Bitcoin topluluğu içinde madenciliğin dağıtık ve şeffaf bir şekilde ilerlemesini isteyenlerin en çok önem verdiği konulardan biri olarak öne çıkıyor.

Hashrate gücünde büyük birleşme

Hashrate Index verilerine göre Foundry, küresel Bitcoin hashrate’inin yüzde 34,2’sini, AntPool yüzde 14,2’sini, F2Pool yüzde 11,3’ünü, SpiderPool yüzde 10,5’ini oluşturuyor. Ayrıca MARA Pool %4,7’lik pay ile gruba dahil. Bu yedi havuzun tümü, Stratum V2’ye geçişte öncülük ederek toplamda Bitcoin ağının yaklaşık yüzde 75’lik hesaplama gücünü temsil ediyor.

Bu yüksek oran, Stratum V2’nin uygulamaya alınması açısından kritik eşik anlamına geliyor. Protokolün 2022’den bu yana mevcut olmasına rağmen, bugüne dek sadece sınırlı sayıda havuz tarafından kullanılıyordu. Kurucu üyeleri arasında Braiins ve Spiral’in yer aldığı çalışma grubu, şimdi atılan adımı hızlandırılmış bir yaygınlaşma sürecinin başlangıcı olarak tanımlıyor.

Madencilik ekonomisi zorlanıyor

Tüm bu teknik gelişmelerin yanı sıra, madencilik sektöründe ekonomik baskının da arttığı belirtiliyor. CoinShares tarafından yapılan hesaplamalara göre, şu anda faaliyet gösteren madencilerin yüzde 20’ye yakını kârlılığı tutturamıyor. Hashprice, yani bir madencinin üretim gücü başına günlük kazancı, şu an 38,57 dolar seviyesinde ve bu rakam orta seviye donanım kullanan operatörler için başa baş noktası olarak ifade ediliyor.

Ağ zorluk derecesi ise 15 Mayıs’ta güncellenerek 132,47T’den 135,64T seviyesine yükselecek. Bitcoin ağının toplam hesaplama gücü ise şu anda 998 exahash/saniye olarak kayıtlara geçti.

Genel tablo, Stratum V2’nin yaygınlaşmasının hem şeffaflığı hem de katılımcıların kendi bloklarını yönlendirme imkanı ile madencilik piyasasında önemli bir değişimi başlatabileceğine işaret ediyor. Söz konusu havuzlar, yakın döneme kadar protokolü ‘yan proje’ olarak görse de, böylesi büyük oyuncuların desteğiyle Stratum V2’nin kısa sürede genel standart haline gelmesi bekleniyor.