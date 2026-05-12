LINK Coin karar anında, NEAR fırsat sunuyor olabilir

Bitcoin tam da tahmin edildiği gibi ABD piyasa açılışının ardından yönünü aşağı çevirdi. Son gelen raporları fiyatlayan BTC için bu durum şaşırtıcı değil ve 80.400 dolar altı kapanışlar yoğun olumsuz haber akışının ortasında daha derin diplere kapı aralayabilir. Bugün altcoinlerle ilgili farklı analistlerin değerlendirmesine göz atacağız.

Bitcoin düşüşü ve İran

Sherpa devam eden negatifliği anlamlandıramadığını söyleyerek aşağıdaki grafiği paylaştı. Ancak enflasyondaki artış ivmesini büyük ölçüde korurken istihdam sınırda ve bu ortam faizlerin artırılabileceğini gösteriyor. Warsh bugün Senato’da onay alsa da Trump istediği kadar “faizleri indir” diye bağırsın güncel şartlarda indirim imkansız görünüyor. Eğer bunu yaparsa Fed’in bağımsızlığı tıpkı geçen sene Trump “onları görevden alıp lafımı dinleyenleri oraya getireceğim” dediğinde olduğu gibi tartışmaya açılır.

“BTC’nin daha kısa zaman dilimlerine baktığımızda, fiyatın şu anda kısa vadede biraz baskı altında olduğu görülüyor. Fiyatın neden bu kadar yavaşça düştüğünü tam olarak bilmiyorum ama bu bölge (200 günlük EMA) her zaman takip ettiğim bir seviyeydi. Eğer düşüş eğilimi devam ederse, 4 saatlik grafikte 200 günlük EMA civarında, yani 76.000 dolar civarında bir seviyeye dikkat ediyorum.”

Yukarıda bahsettiğimiz makroekonomi cephesindeki düşüş gerekçesiydi. Jeopolitikte uzayan İran süreci de fiyatı olumsuz etkiliyor. İran ile ABD arasındaki müzakerelere yakın bir bilgili kaynak, İran müzakere heyetine verilen talimatların, nükleer dosya üzerine müzakerelere başlamadan önce beş maddenin yerine getirilmesini şart koştuğunu doğruladı. İran aşağıdaki konularda garanti almadan nükleer konusuna geçmeyecek.

Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi

Tüm yaptırımların kaldırılması

Dondurulmuş fonların serbest bırakılması

Savaştan kaynaklanan zarar ve kayıpların tazmin edilmesi

Hürmüz Boğazı üzerindeki İran’ın egemenlik hakkının tanınması

Yani anlaşma yok.

LINK ve NEAR Coin

İlk bölümde bahsettiğimiz üzere BTC düşüşü için çok fazla haklı neden var ve bu durum altcoinleri de olumsuz etkiliyor. Tam da bu sebepten olası aşağı yönlü kırılmalara karşı yatırımcılar hazırlıklı olmalı. Kripto bir süredir açığa satış yapanları sürpriz yükselişlerle tuzağa düşürse de bunun ne kadar süreceği, bu sefer de öyle bir hareket görüp görmeyeceğimiz belli değil.

Ali Martinez yükselen üçgen formasyonundan kurtulan LINK Coin’in 10,08 doları koruyarak kırılmayı teyit etmesini umuyor. Hedefi 12,42 dolar ancak güncel spot fiyat 10,25 dolara kadar gerilemişken BTC’nin 80.400 doları koruyamadığı ortamda pek şansı olmayabilir.

Poppe’nin favori altcoinlerinden biri NEAR ve önemli ölçüde yatırımı olduğunu da daha önce açıklamıştı. Analist bu yüzden NEAR Coin özelinde aşırı iyimser. Bugünkü değerlendirmesinde daha önce güçlü kırılma yaşadığından 1,41 dolara geri dönülmeyeceğini söyledi. Ona göre fiyat 2 dolara koşacak.

“Geçtiğimiz dönemde Altcoin’ler büyük bir düşüş yaşadığı için, önümüzdeki dönemde piyasaların güçlü bir şekilde yükselişini sürdürmesi oldukça muhtemel. NEAR daha önce güçlü bir kırılma yaşadı ve 1,41 $ seviyesinde net bir yeniden test yaşanmayacağını düşünüyorum.

Piyasalar genellikle ideal giriş noktaları sunmuyor; bu durumda bu kripto para birimi için yukarı yönlü hareket muhtemelen 2 $ seviyesine kadar devam edecek.”