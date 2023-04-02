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Sosyal medya hesaplarında ‘LomahCrypto’ kullanıcı ismi ile bilinen anonim kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para birimi Bitcoin ve kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Analist, BTC’deki yükseliş beklentisinin yanı sıra piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda LTC’nin de yakın vadede değer artışlarına hız kazandırabileceğini öne sürdü.

Analist, Bitcoin’deki Son Durumu Değerlendirdi

Bitcoin, güne düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da hafta boyu kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar ile 28.500 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. XRP ve Cardano (ADA) başta olmak üzere kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta boyu değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), 1800 dolarlık kritik direnci aşmayı başarırken kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken ‘LomahCrypto’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlenirdi.

Analiste Göre 28.800 Dolar Direnci BTC Adına Kritik

Kripto para piyasasında yakın vade adına olası senaryolara değinen kripto para analisti, lider kripto para birimi Bitcoin’in mevcut fiyat seviyelerinde bir süre daha konsolide olabileceğini ve yakın vadede düşük oranlı geri çekilmelerin gerçekleşebileceğini belirtti. Analist, BTC’de olası düzeltme hareketleri adına 25.500 dolar ile 26.500 dolar seviyelerinin takip edilebileceğini ifade etse de Bitcoin’in 28.800 dolar direncini yakın vadede aşabileceğini ve değer artışlarının hız kazanabileceğini öne sürdü. Analiste göre Bitcoin, ilerleyen haftalarda 28.800 dolar direncini aşması ile birlikte 38.000 dolar seviyelerine varan yeni bir ralli başlatabilir.

Analist, kripto para piyasasındaki yükseliş ivmesinin devam etmesi BTC’nin 28.800 dolar direncini aşması durumunda değer artışlarına hız kazandırabileceğini düşündüğü Litecoin’e (LTC) de dikkat çekti. Olası yükseliş senaryolarına değinen analist, 100 dolar direncinin aşılmasının ardından LTC’nin yeni bir ralli başlatabileceğini ve ilerleyen süreçlerde yeniden 140 dolar direncini test edebileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemleri kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.