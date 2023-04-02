Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Analist, “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bu İki Kripto Para Birimine Dikkat Çekti!

Piyasadaki son durumu değerlendiren analist, yakın vadede güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini düşündüğü kripto para birimlerine dikkat çekti.
16:45
2 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medya hesaplarında ‘LomahCrypto’ kullanıcı ismi ile bilinen anonim kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para birimi Bitcoin ve kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi. Analist, BTC’deki yükseliş beklentisinin yanı sıra piyasadaki yükseliş ivmesinin devam etmesi durumunda LTC’nin de yakın vadede değer artışlarına hız kazandırabileceğini öne sürdü.

Analist, Bitcoin’deki Son Durumu Değerlendirdi

Bitcoin, güne düşük oranlı değer kayıpları ile başlasa da hafta boyu kaydettiği değer artışları ile birlikte 28.000 dolar ile 28.500 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. XRP ve Cardano (ADA) başta olmak üzere kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, hafta boyu değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), 1800 dolarlık kritik direnci aşmayı başarırken kripto para piyasasının toplam değeri de CoinMarketCap verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyelerini geride bıraktı. Piyasadaki bu yüksek volatilite devam ederken ‘LomahCrypto’ kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile piyasadaki son durumu değerlenirdi.

Analiste Göre 28.800 Dolar Direnci BTC Adına Kritik

Kripto para piyasasında yakın vade adına olası senaryolara değinen kripto para analisti, lider kripto para birimi Bitcoin’in mevcut fiyat seviyelerinde bir süre daha konsolide olabileceğini ve yakın vadede düşük oranlı geri çekilmelerin gerçekleşebileceğini belirtti. Analist, BTC’de olası düzeltme hareketleri adına 25.500 dolar ile 26.500 dolar seviyelerinin takip edilebileceğini ifade etse de Bitcoin’in 28.800 dolar direncini yakın vadede aşabileceğini ve değer artışlarının hız kazanabileceğini öne sürdü. Analiste göre Bitcoin, ilerleyen haftalarda 28.800 dolar direncini aşması ile birlikte 38.000 dolar seviyelerine varan yeni bir ralli başlatabilir.

Analist, kripto para piyasasındaki yükseliş ivmesinin devam etmesi BTC’nin 28.800 dolar direncini aşması durumunda değer artışlarına hız kazandırabileceğini düşündüğü Litecoin’e (LTC) de dikkat çekti. Olası yükseliş senaryolarına değinen analist, 100 dolar direncinin aşılmasının ardından LTC’nin yeni bir ralli başlatabileceğini ve ilerleyen süreçlerde yeniden 140 dolar direncini test edebileceğini öne sürdü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemleri kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
10 Aydır İlk Defa! Bitcoin ve Kripto Paralar Gözünü Buraya Dikti!
10 Aydır İlk Defa! Bitcoin ve Kripto Paralar Gözünü Buraya Dikti!
Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Santiment, Kritik Verilere ve Metriklere İşaret Etti!
Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Santiment, Kritik Verilere ve Metriklere İşaret Etti!
333 Yıllık Finans Devi: Kripto Paralar Konusunda Yanıldılar!
333 Yıllık Finans Devi: Kripto Paralar Konusunda Yanıldılar!
Piyasaya Güncel Bakış: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
İş İşten Geçti! Ünlü Ekonomist Kripto Paralarla İlgili Konuştu!
İş İşten Geçti! Ünlü Ekonomist Kripto Paralarla İlgili Konuştu!
Kripto Yatırımcısı Heyecanlı! En İyisi Olduğunu İspat Etti! BTC ve Altcoinler 2023 Yorum!
Kripto Yatırımcısı Heyecanlı! En İyisi Olduğunu İspat Etti! BTC ve Altcoinler 2023 Yorum!
Heyecanlı Bekleyiş! Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: “BTC Tarih Yazacak!”
Heyecanlı Bekleyiş! Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: “BTC Tarih Yazacak!”
Yine Olmuştu! Bitcoin’i (BTC) Zirveye Götüren Metrik Alarm Veriyor!
Yine Olmuştu! Bitcoin’i (BTC) Zirveye Götüren Metrik Alarm Veriyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bu Altcoine Dikkat! 1 Doların Altına Düşer Mi?
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023