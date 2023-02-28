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Dün akşam saatlerinde yönünü yukarı çeviren ve 24.000 dolar fiyat seviyelerine yaklaşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dünkü yükselişin hemen ardından yeniden düşüşe geçti ve 23.300 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,06 trilyon dolar seviyelerine geriledi.

Bitcoin (BTC), Kritik Fiyat Seviyelerinde

ABD’den gelen son makroekonomik veriler, yatırımcılar tarafındaki risk iştahının önemli ölçüde azalmasına neden oldu. Bu bağlamda dün akşam kaydettiği yükselişin hemen ardından yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 23.300 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH) da kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 1.625 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,06 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde düşüş yönlü bir ivme yakaladı ve değer kayıplarına hız kazandırdı. Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 100 milyon dolara yakın short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Günün Öne Çıkan Kripto Para Birimleri

Öte yandan NEM (XEM), ImmutableX (IMX) ve SingularityNET (AGIX) piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında son 24 saatte CoinMarketCap verilerine göre en yüksek oranlı değer artışı kaydeden ilk üç kripto para birimi olurken, Stacks (STX), Conflux (CFX) ve Optimism (OP) ise en yüksek oranlı değer kaybı kaydeden kripto para birimleri oldu. Son haftalarda piyasadaki düşüşün etkisiyle kripto para piyasasının toplam değeri, 1,11 trilyon dolar seviyelerinden 1,06 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.