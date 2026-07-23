XRP’de büyük cüzdanların payı 5 haftada %2,8 arttı

XRP piyasasında son beş haftada dikkat çeken ayrışma, büyük yatırımcılarla küçük cüzdanlar arasındaki yön farkı oldu. Santiment verilerine göre 100 bin ile 100 milyon XRP tutan cüzdanlar bakiyelerini %2,8 artırırken, en küçük cüzdanlar aynı dönemde varlıklarının %5,2’sini azalttı. Bu değişim, arzın daha küçük yatırımcılardan daha büyük hesaplara kaydığına işaret etti.

Büyük yatırımcılar alım tarafında kaldı

Aynı dönemde XRP fiyatı haziran sonundaki 1 dolar seviyesinden 1,16 doların üzerine çıktı. Varlık daha sonra 1,13 dolar civarında dengelendi. Büyük cüzdanlardaki artışın bu toparlanma süreciyle aynı zamana gelmesi, yüksek bakiyeli yatırımcıların fiyat yükselirken de pozisyon artırdığını gösterdi.

Santiment, XRP fiyatının tarihsel olarak küçük bireysel cüzdanlardan çok ana paydaşların davranışıyla hareket etme eğilimi gösterdiğini, bu nedenle mevcut ayrışmanın toparlanmayı destekleyen bir görünüm sunduğunu belirtiyor.

Santiment, zincir üstü veri analizi yapan bir piyasa istihbarat şirketi olarak biliniyor. Kurumun değerlendirmesine göre bu tablo, XRP için yapıcı bir sinyal niteliği taşıyor. Küçük yatırımcıların geri çekildiği bir dönemde büyük hesapların alım tarafında kalması, kısa vadeli oynaklığa daha az duyarlı bir sahiplik yapısı oluşturabilir.

Kurumsal ilgi ve ağ kullanımı öne çıktı

Büyük yatırımcıların ilgisinin arkasında yalnızca fiyat hareketi değil, XRP ekosistemi etrafındaki gelişmeler de bulunuyor. Olası XRP ETF ürünleriyle kurumsal erişimin iyileşebileceğine dair beklentiler ile XRP Ledger ağının ödeme, tokenizasyon ve RLUSD stabilcoin alanındaki kullanımı, uzun vadeli beklentileri destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple ekosistemiyle bağlantılı ABD doları destekli bir stabilcoin olarak tanımlanıyor. Open interest ise vadeli işlem piyasasında halen açık bulunan toplam kontrat sayısını ifade ediyor.

Öte yandan büyük cüzdanlardan Binance’e gönderilen XRP miktarında belirgin düşüş görüldü. Borsalara daha az transfer yapılması, kısa vadede satış baskısının hafiflediğine işaret edebilir. Ancak bu veri tek başına fiyatın mutlaka yükseleceği anlamına gelmiyor.

Türev verileri ve teknik göstergeler karışık sinyal verdi

Güncel piyasa verileri daha dengeli bir tablo ortaya koydu. XRP son 24 saatte %0,39 yükselişle 1,13 dolar civarında işlem görürken piyasa değeri 70,96 milyar dolara çıktı. Buna karşılık 24 saatlik işlem hacmi %30,37 düşüşle 993,96 milyon dolara geriledi. Hacim piyasa değeri oranı ise %1,4 oldu.

Gösterge Son durum XRP fiyatı 1,13 dolar Piyasa değeri 70,96 milyar dolar 24 saatlik hacim 993,96 milyon dolar Vadeli işlem hacmi 1,79 milyar dolar Open interest 2,53 milyar dolar

Vadeli işlem tarafında 24 saatte 1,79 milyar dolarlık hacim oluştu. Aynı sürede yaklaşık 1,07 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Bunun 510 bin 850 doları uzun, 558 bin 160 doları ise kısa pozisyonlardan geldi. Open interest %0,63 artışla 2,53 milyar dolara yükselirken, opsiyon hacmi %50,46 düşüşle 2,52 milyon dolara indi. Opsiyon open interest verisi ise %1,83 artışla 68,42 milyon dolara çıktı.

RSI göstergesinin 55,21 seviyesinde kalması momentuma nötr bir görünüm verirken, MACD alım sinyali üretmeyi sürdürüyor. Buna karşılık 200 günlük basit hareketli ortalama, fiyatın uzun vadeli eğilim çizgisinin altında kaldığını gösteriyor.

Piyasa şimdi hangi verileri izleyecek

Önümüzdeki dönemde piyasanın odağında, büyük cüzdanların alımlarını sürdürüp sürdürmeyeceği yer alacak. Buna ek olarak spot talebin yeniden güçlenmesi ve kurumsal ilginin devam etmesi, son beş haftada oluşan sahiplik yapısının kalıcılığı açısından belirleyici olabilir. XRP Ledger üzerindeki kullanım alanlarının genişlemesi de uzun vadeli güven açısından yakından izlenecek başlıklar arasında bulunuyor.