Billy Markus, kripto ayı piyasasının sıkıcı geçtiğini söyledi

Dogecoin kurucu ortaklarından Billy Markus, kripto para piyasasındaki son fiyat hareketlerine ilişkin değerlendirmesinde mevcut ayı piyasasının panik yaratan bir görünümden çok durgun ve sıkıcı bir tablo çizdiğini söyledi. X platformunda Shibetoshi Nakamoto adıyla paylaşım yapan Markus, piyasanın bu tür dönemlerde genellikle sert bir korkudan ziyade ilginin azaldığı, hareketin zayıfladığı bir yapıya büründüğüne işaret etti.

Altcoinlerde zayıf görünüm öne çıkıyor

Kripto para piyasasında süren satış baskısının ardından çok sayıda altcoin yatay bir seyre geçti. Temmuz ayı başında değerlendirme yayımlayan CryptoQuant, altcoinlerin yüzde 40’ının tüm zamanların en düşük seviyelerine yakın işlem gördüğünü duyurdu. Bu veri, altcoin piyasasında zayıf performansın olağan dışı ölçüde derinleştiğine işaret ediyor. CryptoQuant, zincir üstü veri ve piyasa analizleri sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor.

Billy Markus, kripto ayı piyasasının her zaman böyle göründüğünü, panik yaratmadığını ancak son derece sıkıcı olduğunu dile getirdi.

Dogecoin de bu baskıdan etkilenen varlıklar arasında yer aldı. Temmuzun ilk günlerinde 0,0693 dolara kadar gerileyen Dogecoin, Kasım 2023’ten bu yana en düşük seviyesini gördü. Ardından yeniden yatay bantta işlem görmeye başlayan varlık, haberin kaleme alındığı sırada 0,0723 dolar seviyesindeydi. Dogecoin’in temmuz ayı içindeki kaybı yüzde 29 oldu.

Sıkıcı dönem için tarihsel aralık verdi

Markus’un paylaşımı belirli bir coin’i hedef almadı. Ancak kripto topluluğundan gelen sorular, bu durgun dönemin ne kadar sürebileceği noktasında yoğunlaştı. Bir kullanıcının bu “sıkıcı” evrenin tipik süresini sorması üzerine Markus, tarihsel olarak bunun üç ila dört yıl sürebildiğini, ancak kesinlik taşımadığını kaydetti.

Markus, tarihsel açıdan bu durağan evrenin üç ila dört yıl sürebildiğini, yine de piyasanın ne yapacağının kesin biçimde bilinmediğini vurguladı.

Markus’un sözünü ettiği dönem, piyasada genellikle konsolidasyon olarak tanımlanan yapıyla örtüşüyor. Bu evrede fiyatlar belirgin bir yön oluşturmadan dar aralıkta hareket ediyor. Böyle dönemler çoğu zaman sert yükseliş ya da düşüşlerin ardından görülüyor ve sonraki büyük hareket öncesinde bir geçiş alanı oluşturabiliyor.

Piyasada hacim düşük, temkin yüksek

Mevcut görünümde birçok kripto para belirli bantlar içinde işlem görüyor. Kısa süreli yükseliş denemeleri hızlı satışlarla karşılaşıyor, fiyat artışları ise çoğu kez kalıcı bir ivmeye dönüşmüyor. Altcoinler arasında performans farkı bulunsa da genel tablo zayıf kalmayı sürdürüyor.

Piyasadaki geniş çerçevede işlem hacminin görece düşük seyrettiği, duyarlılığın ise temkinli kaldığı görülüyor. Yatırımcıların daha savunmacı davrandığı ve kaldıraç kullanımını azalttığı ifade ediliyor. Bu yapı, tam bir trend dönüşünden çok daha geniş bir döngü içinde ara durak izlenimi veriyor.

Konsolidasyon dönemlerinde yatırımcıların bir bölümü bir sonraki büyük fiyat hareketi öncesinde kademeli pozisyon toplamayı tercih edebiliyor. Bununla birlikte mevcut yatay seyrin ne kadar süreceği konusunda net bir zaman aralığı bulunmuyor.