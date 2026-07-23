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Ethereum (ETH)

AFX köprüsüne saldırıda 24,15 milyon USDC çalındı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AFX’in Arbitrum bağlantılı köprüsünden 22 Temmuz’da 24,15 milyon USDC çalındı.
  • 🔎 İnceleme, saldırının Arbitrum’un yerel köprüsünü değil $USDC girişinde kullanılan üçüncü taraf yapıyı hedef aldığını gösteriyor.
  • 💸 Saldırgan, fonları Arbitrum’dan Ethereum’a taşıdı ve 12.467,5 ETH’ye çevirdi.
  • 🧩 Olay, 2026’da çapraz zincir köprü güvenliğine yönelik endişeleri yeniden öne çıkardı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Arbitrum ağı üzerinde çalışan AFX’in çapraz zincir köprüsü, 22 Temmuz’da düzenlenen saldırıda 24,15 milyon USDC kaybetti. İlk bulgular, ihlalin Arbitrum’un yerel köprüsünü değil, AFX’in işlettiği köprü altyapısını hedef aldığını gösterdi. Olayın ardından Blockaid, Offchain Labs ve etkilenen protokol inceleme başlattı; zincir üstü analistler de çalınan varlıkların izini sürmeyi sürdürüyor.

İçindekiler
1 Saldırının ilk bulguları
2 Çalınan varlıkların izi sürülüyor
3 Çapraz zincir köprülerde risk yeniden gündemde

Saldırının ilk bulguları

Blockaid, şüpheli işlemi TSİ karşılığıyla 22 Temmuz gecesi 21:30 UTC civarında tespit etti. Arbiscan kayıtlarında, köprü sözleşmesinden saldırganın kontrolündeki adrese 24.150.000 USDC aktarımı görüldü. Şirket, durum değerlendirmesi için Arbitrum ve AFX ekipleriyle birlikte çalıştığını açıkladı. Saldırıya yol açan zafiyetin kaynağına ilişkin AFX cephesinden henüz ayrıntılı bir açıklama gelmedi.

Blockaid, saldırının AFX’in işlettiği belirli bir köprüye yönelik olduğunu, şu ana kadar protokolden yaklaşık 24,15 milyon USDC çekildiğini açıkladı.

AFX, sürekli vadeli işlemlere odaklanan bir yapı kuruyor ve USDC yatırımlarında Arbitrum’u giriş katmanı olarak kullanıyor. Bu olayda etkilenen bileşen, üçüncü taraf köprü oldu. Arbitrum’un çekirdek köprüsünün ise çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Mini sözlük: Offchain Labs, Arbitrum ekosistemini geliştiren teknoloji şirketidir. Çapraz zincir köprüsü ise bir varlığın farklı blokzincirler arasında taşınmasını sağlayan altyapıyı ifade eder; bu yapılar, ek yetkilendirme ve akıllı sözleşme riskleri nedeniyle sıkı güvenlik denetimi gerektirir.

Çalınan varlıkların izi sürülüyor

Offchain Labs kurucu ortağı Steven Goldfeder, şüpheli işlemin Arbitrum’un yerel köprüsünden değil, üçüncü taraf bir protokolden kaynaklandığını söyledi. Goldfeder, ekibin AFX ile birlikte inceleme yürüttüğünü ve soruşturma ilerledikçe yeni bilgilerin paylaşılacağını aktardı.

Steven Goldfeder, şüpheli işlemin üçüncü taraf bir protokolde gerçekleştiğini, Arbitrum’un yerel köprüsünün olayın parçası olmadığını vurguladı.

PeckShield verilerine göre saldırgan, çalınan USDC’yi Arbitrum’dan Ethereum ağına taşıdıktan sonra 12.467,5 ETH’ye çevirdi. Lookonchain, bu alımların ortalama 1.937 dolar seviyesinden yapıldığını hesapladı. Stabilcoin ekosisteminden çıkılması, varlıkların dondurulmasını daha da zorlaştırabilir.

BaşlıkDetay
Çalınan tutar24.150.000 USDC
Hedef alınan yapıAFX’in işlettiği üçüncü taraf köprü
Etkilenmeyen yapıArbitrum’un yerel köprüsü
Dönüştürülen varlık12.467,5 ETH

Çapraz zincir köprülerde risk yeniden gündemde

Son olay, merkeziyetsiz finans alanında çapraz zincir köprülerine yönelik güvenlik sorunlarının arttığı bir dönemde yaşandı. Bu yılın başlarında Stake DAO, Arbitrum üzerinde yetkisiz basım tespit edilmesinin ardından vsdCRV köprüsünü kapatmıştı. Kelp DAO’nun LayerZero köprüsünde de yaklaşık 116.500 rsETH kaybı yaşanmış, bunun değeri yaklaşık 292 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Saldırı, blokzincir ağının kendisiyle bu ağ üzerinde çalışan harici uygulamalar arasındaki farkı da yeniden öne çıkardı. Bu olayda zararın doğrudan AFX köprü altyapısında oluştuğu, Arbitrum ağının ise bundan etkilenmediği görülüyor. Buna rağmen gelişme, çapraz zincir güvenliği ile köprü yetkilendirme ve işletim süreçlerine dair soruları yeniden artırdı.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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