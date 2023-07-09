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Kripto para yatırımcıları BTC fiyatındaki negatiflik nedeniyle altcoinlerde kayıplarını artırıyor. Önümüzdeki günler kritik. Diğer taraftan bazı altcoinler özelinde bariz düşüş sinyalleri gelmeye devam ediyor. Peki altcoin kralı için beklenti ne yönde? Yatırımcıları önümüzdeki günlerde neler bekliyor? İşte detaylar.

Ethereum (ETH)

Önümüzdeki günlerde ABD enflasyon verisi gelecek ve buradaki bir sürpriz volatiliteyi artırabilir. Beklenti enflasyondaki düşüşün devam edeceği yönünde ve eğer beklenti üstü düşüş gelirse bu Bitcoin’in Temmuz faiz kararını fiyatlamasını sağlayabilir. İstihdam cephesi beklenen ölçüde olmasa da zayıflıyor. Eğer enflasyon da düşüşe devam ederse Fed ay sonunda faiz artışı yapmaktan vazgeçebilir. Bu da yatırımcıların altcoinlerde çift haneli kazançlara ulaşmasını sağlayabilir. Tersi senaryoda mevcut negatif hava düşüşlerin ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Ethereum’un fiyatı bir kez daha 1.900 doların altına inerek düşüşe tanık oldu. Son veriler, satış baskısı artmaya devam ederse işlerin daha da kötüye gidebileceğini ortaya koydu.

Ethereum (ETH) Yorum

Altcoin kralı geçen hafta 1.900 doları geçmeyi başardı, ancak ralliyi sürdüremedi. CoinMarketCap’e göre, ETH’nin fiyatı son yedi günde %2,4’ten fazla düştü. Yazı hazırlandığı sırada, 224 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 1.870,54 dolardan işlem görüyordu. Bunun da ötesinde, Lookonchain’in son tweet’i Justin Sun‘ın ETH varlıklarını sattığına işaret etti. Tweet’e göre Justin Sun, değeri 43 milyon dolardan fazla olan 23.000 ETH’yi Poloniex’e transfer etti. Bu satış göz önünde bulundurulduğunda, satışların devam etme olasılığı yüksek görünüyordu. Ancak, ağırlıklı hissiyatındaki artıştan da anlaşılacağı üzere, Ethereum etrafındaki hissiyatı etkilemedi. Aslında, Ethereum’un popülaritesi sosyal hacmi arttıkça yükseldi.

Glassnode Alert Ethereum‘un borsa çıkışının son zamanlarda 1 ayın en düşük seviyesine ulaştığını ortaya koydu. Metrik, yatırımcıların token satın almadığını açıkça ortaya koydu. Bu durum, ETH’nin borsa rezervinin arttığına, yani satış baskısı altında olduğuna işaret eden CryptoQuant’ın verileriyle de teyit edildi. İkinci sinyal düşüş ihtimalini daha da güçlendiriyor.

Santiment’in grafiğine göre, Ethereum’un MVRV Oranı ve hızının her ikisi de geçen hafta düştü ve bu da düşüş sinyalleriydi. Bununla birlikte, büyük miktarda birikimi olan adresler tarafından tutulan arz aynı dönemde hafif bir artış kaydetti.

ETH‘nin MACD’si düşüş eğilimi göstererek satıcıların piyasaya yön verdiğini gösterdi. Göreceli Güç Endeksi (RSI), düşüş eğilimi gösteren nötr işaretin yakınında yatay bir yol izledi. Son olarak MFI düşüş ihtimalini destekliyor.