Startale Group, SBI ve Sony Yatırımıyla 63 Milyon Dolar Topladı

Bilmeniz Gerekenler

  • Startale Group, SBI Group ve Sony Innovation Fund'dan toplamda 63 milyon dolar yatırım aldı.
  • Şirket, bu yatırımı tokenlaştırılmış varlıklar ve stabilcoin ürünlerinin geliştirilmesinde kullanmayı planlıyor.
  • Startale'ın iş birlikleri, Japonya’nın finans ve blokzincir alanındaki dönüşümüne katkı sağlıyor.
Singapur merkezli Startale Group, SBI Group ve Sony Innovation Fund’un liderliğinde gerçekleştirilen yatırım turunda toplam 63 milyon dolar fon sağladı. Ocak ayında alınan 13 milyon dolarlık ilk desteğin ardından, son yatırımla beraber şirketin finansmanı önemli ölçüde arttı.

Yenilikçi blokzincir çözümleri geliştiren şirket, hem finans kuruluşlarına hem de bireysel kullanıcılara yönelik ürünler sunuyor. Japonya’da faaliyet gösteren Startale Group’un portföyünde, menkul kıymet ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna odaklanan Strium blokzinciri; Japon yeni bazlı JPYSC ve ABD doları bazlı USDSC stabilcoin’leri ile Sony destekli katman-2 ağı Soneium’a bağlı Startale uygulaması öne çıkıyor.

Stratejik Ortaklıkların Etkisi

Şirketin yakın iş birliği yaptığı iki büyük ortak, son yatırım turunda aynı çatı altında buluştu. SBI Group ile birlikte geliştirilen Strium ve JPYSC projeleri, finansal altyapıya inovatif bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Sony cephesinden gelen destek ise hem yatırım tarafında hem de Soneium üzerinde çalışılan teknolojilerde ön plana çıkıyor.

Startale Group’un açıklamasında, bu iş birliklerinin firmanın yenilikçi yaklaşımını güçlendirdiği ve blokzincir tabanlı ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Şirket, elde edilen kaynağın teknolojik altyapı ve iş hacmini büyütmede kullanılacağını bildirdi.

Yeni Fonlarla Genişleyen Hedefler

Alınan yatırımla birlikte Startale Group, özellikle Strium blokzincirinin ölçeklendirilmesine ve tokenlaştırılmış menkul kıymetler ile gerçek varlıkların ticaretine odaklanmayı planlıyor. Ayrıca JPYSC ve USDSC stabilcoin’lerinin kullanımının yaygınlaştırılması, Startale uygulamasının ise varlık yönetimi, ödeme ve blokzincir tabanlı hizmetler için daha geniş bir platforma dönüştürülmesi hedefleniyor.

Şirket CEO’su Sota Watanabe, fonun tokenlaştırılmış Japon hisse senetlerinin piyasaya sürülmesinde de kullanılacağını aktararak, yıl içinde yen temelli stabilcoinlerin kullanımını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Japonya son dönemde blokzincir teknolojilerinin mevcut finans altyapısı ile entegrasyonu üzerine çeşitli test çalışmalarına ağırlık veriyor. Ülkenin maliye bakanı Satsuki Katayama da, bu yılın başında yaptığı açıklamada dijital varlık ticaretinin borsalarda yer almasını desteklediğini dile getirmişti.

Startale Group, yeni finansman turuyla birlikte Japonya’daki blokzincir ve dijital varlık ekosistemine olan katkısını artırmayı planlıyor. Şirket, hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılar için kapsamlı blokzincir çözümleri geliştirme yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

