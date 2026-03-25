Güney Kore Hükümeti, Kripto Vergisini Rekor Sermaye Çıkışı Sonrası 2027’ye Erteledi

Güney Kore’de kripto varlıklardan elde edilen kazançlara yönelik yüzde 20 oranındaki verginin yürürlüğe giriş tarihi, ülkeden çıkan yoğun sermaye akışının ardından ertelendi. Ülkenin önde gelen siyasi partileri, verginin 2027’ye kadar uygulanmaması konusunda anlaşmaya vardı. Özellikle yerli yatırımcıların, yerel borsalardaki kısıtlamalar ve yurt dışı türev platformlarındaki avantajlar sebebiyle sermayelerini yurt dışına taşıdığı biliniyor.

Sermaye Akışında Rekor Artış

Güney Kore’deki Mali Hizmetler Komisyonu (FSC), sadece 2025’in ikinci yarısında 60 milyar dolarlık bir sermaye çıkışı yaşandığını açıkladı. Tüm yıl toplamına bakıldığında ülkeden çıkan kripto sermayesinin 110 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Bu sermayenin önemli bölümü, kaldıraçlı ve vadeli işlem imkanı sunan borsalara yönelmiş durumda.

Raporda, özellikle dünya genelinde büyük işlem hacmine sahip Binance gibi platformlara yönelik ilginin arttığı gözlemlendi. CoinGecko ve Tiger Research’ün yaptığı analize göre, 2025 yılı boyunca Güney Kore’den çıkan toplam kripto varlığının yüzde 57’si doğrudan Binance’e kaydı. Koreli yatırımcılar artık Binance’in vadeli işlem hacminin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturuyor.

Yerel borsalarda yalnızca spot piyasada işlem yapılmasına izin verilmesi nedeniyle, kurumsal ve bireysel yatırımcılar daha esnek işlemler için yurt dışına yöneliyor. Kore’de faaliyet gösteren Upbit ve Bithumb gibi büyük borsalar, mevcut mevzuat gereği kaldıraçlı işlem ve türev ürünler sunamıyor.

Regülasyonlar ve Politik Değişimler

Hükümetin vergi kararındaki değişiklik, ekonomik dengelerin zorlanmasının ardından geldi. Hem iktidardaki Halkın Gücü Partisi hem de ana muhalefet Demokratik Parti, piyasadaki ciddi likidite azalması ve mali sektörün büyüklüğünün tehdit altına girmesi üzerine 20’lik kripto vergisinin ertelenmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Daha önce uygulamada ısrarcı olan muhalefet partisi, mevcut ekonomik şartlar ve artan sermaye çıkışları nedeniyle bu konuda geri adım atmak zorunda kaldı. Yatırımcılar, sadece elde ettikleri kazançları nakde çevirmekle kalmayıp, aynı zamanda varlıklarını riskten korunma, kaldıraç ve daha gelişmiş işlem türleri için yurt dışındaki platformlara aktarıyor.

Yılın sonuna doğru ülkedeki 18 yerel kripto borsasında gözlenen yüzde 31’lik mevduat artışı, artan işlem hacmine rağmen kârlılıkta ciddi bir düşüş yaşandığını gösterdi. Aynı dönemde bu borsaların toplam faaliyet kârı yüzde 38 geriledi.

FSC’nin yayımladığı raporda, söz konusu sermaye çıkışlarının arka planında “arbitraj ve benzeri faaliyetlerin” etkili olduğu ifade edildi. Yurt dışına kayan yüksek hacimli işlemler, yerel platformların gelirlerini olumsuz etkiliyor.

Düzenleyici kurumlar, yükselen likidite ihtiyacı karşısında hızlı çözüm üretilmezse, bu tür sermaye kaçışlarının devam edebileceğini belirtiyor. Sektördeki güncel gelişmelere bakıldığında, yeni ürün ve pazar arayışları da hız kazanmış durumda.