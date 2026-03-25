Circle ve Coinbase, CLARITY Tasarısı Sonrası Farklı Yönlere Savruldu

ABD’de kripto paralara yönelik yeni yasa tasarısı CLARITY Act, piyasada özellikle stabilcoin şirketleri üzerinde önemli dalgalanmalara yol açtı. Tasarının istikrarlı dijital varlıkların faiz gelirleriyle ilişkilendirilen bölümü, en çok stabilcoin ihraç eden Circle’ın hisselerinde kayda değer bir düşüşe neden olurken, kripto para borsası Coinbase’in hisseleri de önemli oranda geriledi. Ancak uzmanlar, tasarının uzun vadeli etkilerinin farklı kurumlar açısından değişebileceğini düşünüyor.

Circle ile Coinbase Arasında Gelir Paylaşımı Nasıl İşliyor?

Circle, ABD menşeli stabilcoin USDC’nin ihraççısı olarak küresel finans teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. Coinbase ise ABD’nin en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor ve USDC’nin dağıtımı konusunda Circle ile önemli bir iş birliği yürütüyor. Şu anki iş modelinde, USDC bakiyelerini kendi platformunda bulunduran kullanıcıların faiz gelirlerinin büyük bir bölümü doğrudan Coinbase’e aktarılıyor. Platform dışındaki varlıklar için ise bu gelir yaklaşık eşit şekilde paylaşılıyor. Araştırma şirketi 10x Research’ün kurucusu Markus Thielen, yalnızca bu dağıtım modeli üzerinden Coinbase’in yılda 900 milyon dolardan fazla gelir elde ettiğini ve bunun Circle’ın toplam gelirlerinin yaklaşık yarısını oluşturduğunu aktardı.

Bu düzenleme sayesinde Coinbase, stabilcoin gelirlerinde yüksek kârlılık elde ediyor. Ancak CLARITY Act kapsamında USDC gibi stabilcoinlerin faiz benzeri ödüllerinin yasaklanması halinde, Coinbase’in ana gelir kalemlerinden biri riske girebilir. Thielen, bu ortamda özellikle yasal uyum kabiliyetine ve bilanço gücüne sahip Circle’ın, küresel düzenleyici çerçevede daha avantajlı konuma gelebileceği görüşünde.

Uzmanlardan Düzenleme ve Piyasa Etkisine Yönelik Yeni Değerlendirmeler

CLARITY Act’ın yol açtığı satış dalgası sonrası her iki şirkette hafif toparlanma görülse de, hisseler haftalık bazda belirgin kayıplar yaşamış durumda. Bununla birlikte, bazı piyasa yorumcuları, yasanın uzun vadede Circle’ın büyümesini teşvik edebileceğini ileri sürüyor.

Bitwise Asıl Yatırım Yöneticisi Matt Hougan, Circle’ın tasarıdan olumsuz etkilenme düzeyinin abartıldığını düşünüyor. Ona göre, stabilcoin piyasasında faiz getirisi temel motivasyon kaynağı değil; bu varlıklar, dolar transferlerini kolaylaştırması ve blokzincir tabanlı finans alanına erişim sağlaması nedeniyle tercih ediliyor. Hougan, birçok stabilcoinin faiz sağlamadığını ancak yine de benimsenmelerinin hızla arttığını vurguluyor.

Hougan, yasa kapsamında getirilecek kısıtlamaların, Circle’ın ortaklarıyla paylaştığı geliri azaltabileceğini belirtiyor. Bu değişim uzun vadede şirketin kârlılık oranını yükseltebilir.

Hougan, sektör büyüme tahminlerinde gelecek 10 yılda stabilcoin piyasasının trilyonlarca dolara ulaşabileceğini öngören analizleri örnek gösteriyor. Circle’ın, düzenleyici yapıların önde gelen oyuncusu haline gelmesi halinde buradan önemli bir büyüme potansiyeline sahip olabileceği ifade ediliyor.

Bu nedenle piyasa genelinde, 2026 yılında Circle ile Coinbase arasında yapılacak yeni ticari sözleşme görüşmelerinin dengeleri değiştireceği düşünülüyor. Federal düzenlemelerin sıkılaşması halinde, Circle’ın anlaşmada daha avantajlı koşullar elde etmesi bekleniyor.