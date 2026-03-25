Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)

Ondo Finance ve Franklin Templeton, Yatırım Ürünlerini Blokzincire Taşıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Ondo Finance ve Franklin Templeton, geleneksel yatırım ürünlerini blokzincire taşıma kararı aldı.
  • Tokenleştirme modeliyle aracı kurum ihtiyacı olmadan dijital cüzdanlar üzerinden yatırım yapılabiliyor.
  • Düzenleyici süreçler ve rekabet ortamı, blokzincirde fon dağıtımının geleceğini şekillendirebilir.
Kripto para sektöründe geleneksel finans kurumları ile blockchain altyapısı arasındaki köprüler güçleniyor. Varlık yönetim şirketi Franklin Templeton ile blockchain odaklı Ondo Finance arasındaki yeni iş birliği, geleneksel yatırım araçlarının blokzincir üzerinde tokenleştirilmesini amaçlıyor.

Blokzincir Üzerinde Yatırım Ürünleri

Ondo Finance, geleneksel menkul kıymetleri dijital varlıklarla birleştiren çözümler üreten bir teknoloji şirketi. 2025 yılı Eylül ayında devreye aldıkları Ondo Global Markets platformu ile, halka açık hisse senetleri ve borsa yatırım fonları gibi varlıklara dayalı tokenlar üretiyor. Bu tokenlar, kullanıcıların aracı kurum hesabı açmadan dijital cüzdanlarında saklanabiliyor ve ilgili yatırım ürünlerinin performansını takip edebilmelerine imkan veriyor.

Franklin Templeton, yaklaşık 1,7 trilyon dolar büyüklüğünde portföyüyle finans dünyasının köklü oyuncuları arasında yer alıyor. Şirket, yeni iş birliğinde yatırım ürünlerini sağlayacak ve sistemin blockchain üzerinde yaygınlaşması için destek verecek. Ayrıca, kriptoya aşina yatırımcılara uzun vadeli portföy ve yatırım stratejileri hakkında eğitim programları sunulması da planlanıyor.

Küresel ölçekte birçok varlık yönetim şirketi, geleneksel finans ürünlerini blockchain tabanlı çözümlerle yeniden şekillendirmeye başladı. Franklin Templeton, dijital varlık alanında kredi ve fon yönetimi gibi yenilikçi araçlar geliştirirken, BlackRock gibi devler de token tabanlı fonlar üzerinde çalışıyor.

Zaman ve Aracı Engelini Aşan Model

Ondo Global Markets, lansmanından bu yana 620 milyon doların üzerinde toplam kilitli değere ve 12 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı. Platformun 60 binden fazla kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcılar, sınır ötesi hesap açma gerekliliği ya da döviz bozdurma işlemleriyle uğraşmadan, doğrudan blokzincir üzerinde geleneksel piyasalara erişebiliyor.

Tokenleştirme, yalnızca yatırım kolaylığı sağlamıyor; varlık aktarımındaki süreçleri dönüştürme potansiyeliyle de dikkat çekiyor. Geleneksel piyasalar, saat sınırlamaları ve çok katmanlı aracı yapılar üzerinden çalışıyor. Oysa blokzincir tabanlı sistemler, günün her saati kullanılabilirken cüzdanlar üzerinden doğrudan sahiplik imkanı tanıyor.

Ancak bu yeni yapı, düzenleyici açıdan bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin ülkeler arası ve cüzdanlar arası aktarımı sırasında mevcut regülasyonların ne ölçüde uygulanacağı henüz netlik kazanmadı.

Tokenleştirilmiş fon sunan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Bu durum, geleneksel erişim ve piyasa kapılarını kontrol eden finans kurumlarını yeni rekabetle karşı karşıya bırakıyor. Eğer blockchain tabanlı dağıtım kanalları ilgi görürse, klasik bankalar ve aracı kurumların pazardaki üstünlüğü zayıflayabilir.

Ondo Finance ve Franklin Templeton, yatırımcıların artık geleneksel ve dijital varlıkları bir araya getiren bu esnek modeli tercih edeceği görüşünde birleşiyor.

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: AK Parti’den 25 Mart Kripto Para Vergi Açıklaması
Bir Sonraki Yazı Circle ve Coinbase, CLARITY Tasarısı Sonrası Farklı Yönlere Savruldu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Güney Kore Hükümeti, Kripto Vergisini Rekor Sermaye Çıkışı Sonrası 2027’ye Erteledi
Kripto Para Hukuku
Circle ve Coinbase, CLARITY Tasarısı Sonrası Farklı Yönlere Savruldu
Kripto Para STABILCOIN
Son Dakika: AK Parti’den 25 Mart Kripto Para Vergi Açıklaması
Kripto Para Hukuku
Sıcak Gelişme: Trump’a İran’dan Cevap, Kripto Tekrar Düşebilir
Kripto Para
iPhone Kullananlar Kripto Yatırımcıları İçin Güvenlik Önlemleri
Güvenlik
Lost your password?