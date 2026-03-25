Kripto Para Hukuku

Son Dakika: AK Parti’den 25 Mart Kripto Para Vergi Açıklaması

Bilmeniz Gerekenler

  • AK Parti’de kripto politikasıyla ilgilenen isimlerin başında Ömer İleri geliyor. AK Parti Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili olan Ömer İleri kripto politikasında belirleyici bir aktör.
  • Türkiye’de 10 milyon kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor ve çift haneli vergi oranı yerel borsaların boykot edilmesinden siyasi tepkinin tetiklenmesine kadar birçok sonuç doğurabilecek türden bir hamle.
  • Biraz önce Dr Ömer İleri yaptığı paylaşımla “değişikli önergesi verileceğinden” bahsetti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Dün kripto para yasasıyla ilgili görüşmeler genel kurul yeterli sayıya ulaşamadığı için başlayamamıştı. Bugün 14:00’da tekrar toplanan TBMM gündem dışı açıklamalar nedeniyle henüz kripto konusunu ele alamadı. Yatırımcılar endişeyle beklerken yıllardır kripto konusuyla yakından ilgilenen Ömer İleri bir açıklama yayınladı.

Kripto Para Vergi Yasası Son Durum

AK Parti’de kripto para politikasıyla ilgilenen isimlerin başında Ömer İleri geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili olan Ömer İleri yıllardır kripto politikasında belirleyici bir aktör. Dün sisteme yüklenen 2 Mart tarihli onaylı taslak bize maddelerde düzenleme, değişiklik olacağını söylüyordu. Çünkü Ömer İleri’nin yerel borsalardan %10 alınmayacağı, bundan vazgeçildiği yönündeki açıklaması 2 Mart’tan sonra gelmişti ve taslak henüz güncel değil.

Biraz önce Dr Ömer İleri yaptığı paylaşımla “değişikli önergesi verileceğinden” bahsetti. Milyonlarca kripto para yatırımcısının beklediği şey global borsalardan yapılan çekimlerde %15-40 arasında değişen oranlarda vergi alınması yerine daha makul oranlarla bu sürecin tamamlanması.

“TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin bazı maddelerin, kamuoyunda oluşan hassasiyetler göz önünde bulundurularak değişiklik önergesi verilmesi yoluyla yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili çalışmalarımız sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine sunacağımızı paylaşıyor, sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Türkiye’de 10 milyon kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor ve çift haneli vergi oranı yerel borsaların boykot edilmesinden siyasi tepkinin tetiklenmesine kadar birçok sonuç doğurabilecek türden bir hamle. Eğer milyonlarca vatandaşın tepkisi ciddiye alınıp makul oranlarla daha teşvik edici bir düzenleme yapılırsa bu durum yatırımcıları fazlasıyla rahatlatacaktır.

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Sıcak Gelişme: Trump’a İran’dan Cevap, Kripto Tekrar Düşebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Sıcak Gelişme: Trump’a İran’dan Cevap, Kripto Tekrar Düşebilir
Kripto Para
iPhone Kullananlar Kripto Yatırımcıları İçin Güvenlik Önlemleri
Güvenlik
Cipher Digital, 200 Milyon Dolarlık Krediyle Veri Merkezi Alanında Hızlı Büyüyor
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Kripto Para Kahini: Eylül-Kasım Ayında Dibe Bu Seviyede Ulaşacağız
Kripto Para
Monument Bank, İngiltere’de Perakende Mevduatları Blokzincire Taşıyor
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
Lost your password?