Son Dakika: AK Parti’den 25 Mart Kripto Para Vergi Açıklaması

Dün kripto para yasasıyla ilgili görüşmeler genel kurul yeterli sayıya ulaşamadığı için başlayamamıştı. Bugün 14:00’da tekrar toplanan TBMM gündem dışı açıklamalar nedeniyle henüz kripto konusunu ele alamadı. Yatırımcılar endişeyle beklerken yıllardır kripto konusuyla yakından ilgilenen Ömer İleri bir açıklama yayınladı.

Kripto Para Vergi Yasası Son Durum

AK Parti’de kripto para politikasıyla ilgilenen isimlerin başında Ömer İleri geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı ve Ankara Milletvekili olan Ömer İleri yıllardır kripto politikasında belirleyici bir aktör. Dün sisteme yüklenen 2 Mart tarihli onaylı taslak bize maddelerde düzenleme, değişiklik olacağını söylüyordu. Çünkü Ömer İleri’nin yerel borsalardan %10 alınmayacağı, bundan vazgeçildiği yönündeki açıklaması 2 Mart’tan sonra gelmişti ve taslak henüz güncel değil.

Biraz önce Dr Ömer İleri yaptığı paylaşımla “değişikli önergesi verileceğinden” bahsetti. Milyonlarca kripto para yatırımcısının beklediği şey global borsalardan yapılan çekimlerde %15-40 arasında değişen oranlarda vergi alınması yerine daha makul oranlarla bu sürecin tamamlanması.

“TBMM Genel Kurulunda görüştüğümüz kanun teklifinde yer alan kripto varlıklara ilişkin bazı maddelerin, kamuoyunda oluşan hassasiyetler göz önünde bulundurularak değişiklik önergesi verilmesi yoluyla yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. İlgili çalışmalarımız sonuçlandığında kamuoyunun bilgisine sunacağımızı paylaşıyor, sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Türkiye’de 10 milyon kripto para yatırımcısı olduğu tahmin ediliyor ve çift haneli vergi oranı yerel borsaların boykot edilmesinden siyasi tepkinin tetiklenmesine kadar birçok sonuç doğurabilecek türden bir hamle. Eğer milyonlarca vatandaşın tepkisi ciddiye alınıp makul oranlarla daha teşvik edici bir düzenleme yapılırsa bu durum yatırımcıları fazlasıyla rahatlatacaktır.